Wechselunterricht in Dresden: Das sagen Bildungspolitiker

Der Bund hat das Kommando übernommen. Bei einer Inzidenz von über 100 müssen die Schulen in den Wechselbetrieb übergehen. Heißt: Die Schüler – egal welchen Alters – bleiben tage- oder wochenweise zu Hause. Steigt die Inzidenz auf 165 und darüber, müssen die Schulen komplett schließen. Dann ist nur noch für Hortkinder eine Notbetreuung garantiert – wenn die Eltern zu bestimmten Berufsgruppen gehören.

Matthias Dietze, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, erklärte zum Wechselunterricht ab Montag: „Wenn sich eine Gefahr auf dem Gleis befindet, hilft eine Notbremsung. Dank regelmäßiger Testung, Hygieneregeln und Impfpriorisierung von Lehrern sind Schulen und Kitas aber nicht die Gleise, bei denen die Not besteht.“ Not bestehe vielmehr dann, wenn die Bildung zum Stillstand komme, so Dietze. „Was wir stattdessen brauchen, ist ein Notfahrplan zur Vermittlung des Lehrstoffes, damit wir unsere kleinen Fahrgäste nicht verlieren“, mahnte er.

Linke-Stadträtin Anne Holowenko sagte: „Solange es keine Homeoffice- und Maskenpflicht für Arbeitnehmer gibt, sind Schul- und Kitaschließungen das falsche Mittel. Die Bewältigung der Corona-Pandemie darf nicht auf dem Rücken der Kinder erfolgen, während die Erwachsenen in vollen Bussen und Bahnen zur Arbeit fahren, wo Verstöße gegen Abstands- und Hygieneregeln kaum kontrolliert werden.“ Die Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen seien fatal und würden noch jahrelang zu spüren sein.

SPD-Fraktionsvorsitzende und Bildungspolitikerin Dana Frohwieser fragte: „Wurde alles getan, um flächendeckende Schulschließungen zu vermeiden?“ Nein, glaubt die Sozialdemokratin. „Während viele sich einschränken, Künstler darben, Familien verzichten, sind einfach zu viele Erwachsene nicht bereit, sich selbst zugunsten der Kinder einzuschränken und die Unternehmenslobby verteidigt den Pandemietreiber Arbeitsplatz.“ Deshalb seien die Maßnahmen jetzt nötig. „Zum Glück ist die Lage in Dresden noch so, dass Wechselunterricht möglich ist. Das ist allemal besser als gar kein Präsenzunterricht.“

Stadtrat Torsten Nitzsche von der Fraktion Freie Wähler sagte: „Wer diesen Regelungen zugestimmt hat und damit auch für sie verantwortlich ist, der hat keine Ahnung von Schule und deren Betrieb. Schulen müssen besucht werden!“ Schüler bräuchten das Miteinander, gegenseitige Unterstützung, direkte Anerkennung bei Lernerfolgen, gemeinsames Spielen und Toben in den Pausen. „Mit strengen Hygieneregeln und vielen Tests bleiben Schulen das, was sie schon vorher waren: Orte des Lebens und des Wissens, keine Orte der Verbreitung von Corona-Viren.“

Von Thomas Baumann-Hartwig