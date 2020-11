Wasserstoff-Antrieb: Fraunhofer Dresden will Produktion ankurbeln

Dresden/Dortmund

Damit Wasserstoff-Laster künftig als umweltfreundlichere Alternative zu Diesel-Brummis massenhaft einsetzbar sind, hat das Fraunhofer-Werkstoffinstitut IWS Dresden für Daimler und für das finnische Stahlunternehmen „ Outokumpu Nirosta“ ein besonders schnelles und billiges Fertigungsverfahren für eine Kernkomponente der Brennstoffzellen-Antriebe entwickelt.

Statt mit Gold beschichten sie die Bipolarplatten in den mobilen Mini-Kraftwerken mit hauchdünnem Kohlenstoff. Diese Graphitschicht ist nur noch halb so teuer wie der Goldbelag, ermöglicht ein höheres Fertigungstempo und letztlich eine billigere Massenproduktion von Brennstoffzellen.

Reichweite wie Dieselbrummi

„Wenn die Automobilindustrie heute von alternativen Antriebskonzepten redet, ist meist das batterieelektrische Fahren gemeint“, erläutert IWS-Direktor Prof. Christoph Leyens. „Für Einsatz-Szenarien wie zum Beispiel Lastkraftwagen, die eine große Reichweite brauchen, könnten Brennstoffzellen eine interessante technologische Alternative bieten.“

Um die immer strengeren EU-Abgasvorgaben zu erfüllen und den Rückstand zum US-Elektroauto-Pionier Tesla aufzuholen, haben große Konzerne wie Volkswagen ihre Fabriken in Zwickau, Dresden und anderswo auf die Produktion „batterie-elektrischer“ Autos umgerüstet. Diese Fahrzeuge werden mit Strom aus großen Akkumulatoren statt mit Benzin oder Diesel angetrieben.

Für elektrische Lastkraftwagen hingegen sind heutige Batterien nicht gut genug: Reichweiten jenseits der 1000 Kilometer wie bei Diesel-Brummis sind mit Akku-Lastern derzeit noch nicht erreichbar. Selbst bei Branchenpionier Tesla.

Zwar gibt es auch Experimente mit Autobahn-Oberleitungen für die Stromversorgung. Doch die meisten Experten sehen momentan in der Brennstoffzelle die beste Chance, Elektro-Laster mit genug Reichweite zu bauen. Zudem lassen sich Brennstoffzellen-Lkw ähnlich schnell wie Diesel-Trucks mit Wasserstoff nachtanken, während es sehr lange dauern würde, eine 1000-Kilometer-Batterie zu laden – in der Logistikbranche, in der Zeit Geld ist, ist dies ein besonders schwerwiegendes Argument. Dennoch haben sich solche Wasserstoff-Antriebe bisher nicht durchsetzen können. Das liegt unter anderem am sehr dünnen Wasserstoff-Tankstellennetz, aber auch an den recht hohen Produktionskosten von Brennstoffzellen.

Was ist eine Brennstoffzelle ?

Solche Antriebe funktionieren wie Mini-Kraftwerke: Sie werden mit dem Energieträger Wasserstoff sowie mit Sauerstoff gespeist und erzeugen daraus in einer chemischen Reaktion Wasser, Strom und Wärme. Eine weit verbreitete Bauweise ist dabei die PEM-Brennstoffzelle. Sie besteht aus Stapeln („Stacks“) vieler Einzelzellen, in deren Mitte sich jeweils eine Protonen-Austausch-Membran (englisch: „Proton Exchange Membrane“ = PEM) befindet. Rechts und links dieser Membran sind Elektroden mit Katalysatoren, je eine Gasdiffusionslage ( GDL) und ganz außen auf beiden Seiten sogenannte Bipolarplatten angeordnet. Durch diese Platten strömen Wasserstoff und Sauerstoff in die Zelle. Sie bestehen aus jeweils zwei Edelstahl-Halbblechen, auf die in einem Umformungsprozess spezielle Strukturen für den Gasfluss und die Wärmeabfuhr geprägt, vergoldet und zusammengeschweißt werden.

Und eben da setzen Projektleiter Dr. Teja Roch und seine Kollegen vom Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik an: Statt die Bleche erst umzuformen und dann Stück für Stück aufwendig zu vergolden, haben sie einen kontinuierlichen Prozess entwickelt. Dabei werden die Bleche direkt von der Rolle durch eine Vakuumkammer geschleust, in der ein Lichtbogen den Stahl hauchdünn mit Kohlenstoff beschichtet. Ähnlich wie bisher Gold erhöht die Graphitschicht die Leitfähigkeit des Stahls und schützt ihn vor Korrosion. Dann rollt das Blechband weiter, wird mit hohem Tempo strukturiert, umgeformt und schließlich in Bipolarplatten zerschnitten, aus denen dann Roboter die Brennstoffzellen stapeln können.

Auch Ingenieure sind Idealisten

Die IWS-Wissenschaftler sind überzeugt, dass dieses Verfahren zu einer neuen Generation effektiverer und billigerer Brennstoffzellen mit höherer elektrischer Ausbeute beiträgt. „Auch Ingenieure sind Idealisten und deshalb hängen wir an diesem Projekt mit besonderem Herzblut“, betont Dr. Teja Roch. „Denn damit liefern wir einen Baustein für eine klimaneutrale Mobilität jenseits der klassischen Verbrennungsmotoren.“ Etwa 2025, so schätzt er, werden die ersten Brennstoffzellen-Transportfahrzeuge über Europas Straßen rollen. 2030 sei dann mit einem Masseneinsatz zu rechnen – und höchstwahrscheinlich mit der Dresdner Technologie an Bord.

Von Heiko Weckbrodt