Dresden

Richter und Staatsanwälte sind es gewohnt, dass Angeklagte gern mal flunkern, was herunterspielen oder schönreden. Was Hans A. aber so präsentierte, war schon dreist. Der 80-Jährige hatte einen Strafbefehl wegen Diebstahl kassiert. Am 28. Mai 2018, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, hat er das öffentliche Netz der Drewag angezapft und rund 100.000 Liter Wasser (etwa 200 Euro) in seinen privaten Teich umgeleitet.

Für den Angeklagten kein Problem, er ist vom Fach. Seine GmbH, so sagte er stolz, sei jahrelang „die Haus- und Hoffirma“ der Drewag gewesen. Ein Nachbar hörte oder sah es plätschern und rief die Polizei. Das Wasser sprudelte noch, als die Beamten eintrafen.

Edle Kois für armen Rentner

30 Tagessätze à 50 Euro sollte die Wassermauserei kosten. Hans A. legte Widerspruch ein. Er könne den Betrag nicht zahlen, da er nur rund 320 Euro Rente bekäme, schrieb er der Richterin. Das stimmt auch, er hat als Selbstständiger halt wenig eingezahlt. Nur hat er wohl vergessen, dass er seine Firma gut verkauft hat, sein Grundstück in Dresden-Gönnsdorf, mit Haus, Pool und Teich, weit über eine Million Euro wert ist und er in Düsseldorf eine Wohnung in exponierter Lage hat.

Auch vor Gericht wurde es märchenhaft. Der Teich sei eigentlich ein Feuerlöschteich, sage er. Ein Löschteich auf einem privaten Grundstück? Da es dort viele Mücken gab, habe man ihm geraten, Fische anzusiedeln. Machte er auch, aber nicht irgendwelche. Der angeblich arme Rentner kaufte passend zum noblen Areal edle Kois. Ob er die auch von den 320 Euro bezahlte, ließ er offen. Vielleicht waren sie ja im Angebot?

Fische in Not

An jenem Tag sei es den Fischen schlecht gegangen, das Wasser aus der eigenen Leitung habe nicht ausgereicht, und damit die Tiere nicht sterben, habe er den Hydranten an der Straße angezapft, erzählte er. Ein Notfall! Aber wenn Gefahr in Verzug war, warum ließ er die Tiere den ganzen, heißen Tag mit wenig Wasser im Teich und wartet mit der Nachfüllerei bis Mitternacht? „Und wie wollten sie das mit der Drewag regeln“, fragte die Richterin. „Ich habe doch einen Vertrag, wo das Geld abgezogen wird.“ Einen Vertrag hat er, aber für seinen Hausanschluss, nicht für einen öffentlichen Hydranten.

Hans A. präsentierte immer neue Ausreden. Erst als die Staatsanwältin drohte, seine Vermögensverhältnisse zu prüfen, wenn nötig mit Hausdurchsuchung, und die Richterin ihm klarmachte, dass es nicht billiger, sondern nur teuer wird, zog er seinen Widerspruch zurück.

Von Monika Löffler