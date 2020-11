Dresden

„Da kümmert sich ein Mann schon mal um die Wäsche, da passt es auch wieder nicht“, kommentierte scherzhaft ein Kollege den Fall Barsoum C. der am Mittwoch am Amtsgericht verhandelt wurde. Der Angeklagte musste sich wegen gewerbsmäßiger Verletzung der Gemeinschaftsmarke verantworten, dass heißt, er hat gefälschte Markenware unters Volk gebracht und das im großen Stil. Produktpiraterie ist zwar kriminell aber sehr lukrativ, ein Geschäft, das weltweit auf dem Vormarsch ist. Gefälscht wird fast alles: Von Kleidung und Handtaschen über Uhren, Schmuck und Parfüm bis zu Arzneimitteln.

Schmutzige Geschäfte mit gestrecktem Pulver

Der Angeklagte machte sein Geschäft mit Waschmittel, konkret mit Ariel. Nur war da nichts mit „Nicht nur sauber, sondern rein.“ Der „Saubermann“ hat keine reine Weste, sondern eine ziemlich schmutzige. Laut Anklage hat der 57-Jährige irgendwo, vielleicht über eine ägyptische Scheinfirma, billiges Waschmittel gekauft und nach Polen und Tschechien gebracht. Dort soll es mit Kochsalz extrem gestreckt, in nachgedruckte Ariel-Kartons verpackt, nach Dresden gebracht und von hier aus über diverse Händler in halb Europa verkauft worden sein – fast 1,7 Millionen Kilogramm in knapp drei Jahren. Dafür soll er 475.000 Euro kassiert haben.

Barsoum C. ist Wiederholungstäter, wurde bereits wegen Ariel-Plagiaten verurteilt, machte aber weiter. Motto: Es wird schon gut gehen. Aber wie das Leben so „spült“, der Dresdner Zoll bekam einen Tipp von französischen Kollegen, dass dort gefälschtes Ariel aufgetaucht sei und das Zeug in zwei Hallen in Dresden und in Wilsdruff zwischengelagert werde. Die Zollbeamten stellten dort über 100 Paletten sicher und erfuhren, dass ein Herr Salin aus Heilbronn die Flächen gemietet habe, regelmäßig vorbeikomme und die Miete bar bezahle. Als der wieder vorfuhr, wurde er bereits erwartet. Barsoum C. hatte sich nicht nur falsches Ariel, sondern auch einen falschen Namen zugelegt.

Verurteilt zu zwei Jahren auf Bewährung

Er sei nur für Transport und Lagerung der Plagiate zuständig gewesen und habe dafür wenig Geld bekommen, sagte der Angeklagte. Mit Einkauf, Herstellung und Verkauf habe er nichts zu tun, dass hätten andere gemacht. Er sei nur die Schaltstelle zwischen Lieferanten und Abnehmern gewesen. Die Ermittlungen haben anderes ergeben. „Herr C. war wesentlich mehr als nur ein Vermittler“ erklärte ein Ermittler des Zollfahndungsamtes.

Der Angeklagte war ein ordentlicher Mensch, der über alles Buch führte, so gab es umfangreiche Listen und Aufzeichnungen – unter anderem über Billigwaschmittel und Streckmittelkalkulationen. „Da ging es nicht um Ariel, sondern um andere Waschmittel und Geschäfte, ich habe befreundeten Partnern viele Waren und Stoffe vermittelt“, so der 57-Jährige. Da war auch von Coca Cola die Rede. Keine kluge Antwort: Da schrillen bei jedem Staatsanwalt die Alarmglocken.

Eine intensivere Beteiligung an den Machenschaften eines über halb Europa vernetzen Firmengeflechts konnten Barsoum C. aber nicht nachgewiesen werden. „Sie waren sicher nicht der Dreh- und Angelpunkt, aber so ein kleines Rädchen, wie sie uns glauben machen wollen, waren Sie nicht“, erklärte Richter Roland Hassel und verurteilte den Angeklagten zu zwei Jahren – ausgesetzt zur Bewährung. Die 475.000 Euro werden eingezogen.

