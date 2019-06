Dresden

Dass die Dresdner Neustadt mehrheitlich grün wählt, kann während der Feierlichkeiten der „Bunten Republik“ leicht in Vergessenheit geraten. Rund 46 Tonnen Müll mussten die Mitarbeiter der Stadtreinigung (SRD) an den BRN-Tagen einsammeln. Das sind zwar zwölf Tonnen weniger als im Vorjahr, der Aufwand allerdings blieb der gleiche, wie SRD-Sprecherin Susanne Kirsch auf Anfrage mitteilt.

Denn der Anteil an Plastikmüll war extrem hoch. „Das bedeutet in der Reinigung ’viel Masse und wenig Gewicht’“, erklärt Kirsch. Großer Aufwand bestehe zudem immer wieder bei der Entsorgung des herausgestellten oder nach der BRN stehengelassenen Sperrmülls. Der Anteil der Glasflaschen, die auf dem Gelände verboten sind, sei aber über die Jahre stark rückläufig. „Die durchgeführten Kontrollen zeigen einen guten Effekt und helfen uns natürlich bei der Reinigung“, so die SRD-Sprecherin.

Insgesamt waren pro Tag 46 Mitarbeiter der Stadtreinigung im Einsatz. Gesäubert wurde am Sonnabend, Sonntag und Montag zwischen 5 und 12 Uhr – mit vier Großkehrmaschinen, vier Kleinkehrmaschinen, sechs Kleintransportern, fünf Papierkorbsammelfahrzeugen, drei Sperrmüllfahrzeugen und einem Wasserwagen.

Von cg