Dresden

Eine Option zum Ankauf von bis zu 5000 Wohnungen, eine Option zum Ankauf von bebaubaren Grundstücken, die Verlängerung der Belegungsrechte für Sozialwohnungen über das Jahr 2036 hinaus und die Fortführung der im April dieses Jahres ausgelaufenen Sozialcharta – das sind die Forderungen, über die Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) mit der Vonovia verhandeln will. Deutschlands größter Vermieter will mit dem großen Vermieter Deutsche Wohnen fusionieren. Der Stadtrat soll dem OB das Mandat für Verhandlungen erteilen, um negative Auswirkungen auf den Dresdner Wohnungsmarkt besonders im Sektor der günstigen Mieten zu entgegenzuwirken.

Stellungnahme für das Bundeskartellamt

Das Bundeskartellamt prüft die Fusion und hat die Landeshauptstadt aufgefordert, eine Stellungnahme zu den Plänen und deren möglichen Folgen abzugeben. Diese Stellungnahme muss bis 14. Juni abgegeben werden, so dass der Stadtrat auf seiner Doppelsitzung am Donnerstag und Freitag über den von Hilbert eingebrachten Antrag entscheiden soll. Die neue „Dissidentenfraktion“ hatte als erste politische Kraft die Folgen der Fusion für Dresden thematisiert und einen Antrag eingebracht, mit dem Hilbert eine weitreichende Verhandlungsvollmacht eingeräumt werden soll.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vonovia besitzt in Dresden 38 700 Wohnungen, die Deutsche Wohnen verfügt in der Landeshauptstadt über einen Bestand von 6800 Wohnungen. Bei einer Fusion würde der Marktanteil von Vonovia von 15 auf 18 Prozent steigen. In Berlin hätte das neue Unternehmen einen Marktanteil von 9 Prozent. In der Bundeshauptstadt hat der Senat bereits einen „Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen“ mit Vonovia ausgehandelt. So sollen Mietsteigerungen bis 2026 begrenzt werden und Berlin die Möglichkeit erhalten, bis zu 20 000 Wohnungen zu erwerben.

In einigen Stadtteilen über 50 Prozent

In Dresden planen beide Unternehmen in den nächsten Jahren den Neubau von weiteren Wohnungen, so dass der Marktanteil noch steigen wird. In einigen Stadtteilen, so der OB, werde der Marktanteil des neuen Wohnungsgiganten deutlich über 20 Prozent und teilweise sogar über 50 Prozent liegen. Die Landeshauptstadt wolle mit den Ankaufsoptionen den weiteren Anstieg des Marktanteils der beiden Unternehmen eingrenzen.

Belegungsrechte über 2036 hinaus verlängern

Die Stadt hat mit der Vonovia Belegungsrechte für 10 000 mietpreisgebundene Wohnungen vereinbart, die 2026 auslaufen und per Option bis 2036 verlängert werden können. Diese 10 000 Sozialwohnungen sollen Dresden über 2036 hinaus zur Verfügung stehen. Schließlich ist die Sozialcharta für die Vonovia-Mieter im April ausgelaufen und soll nun im Zuge der Fusion fortgeführt werden.

CDU: Es geht um eine Viertelmilliarde

Die CDU-Fraktion kündigte an, eine Vertagung der Thematik zu beantragen. „Bei der Kaufoption geht es um eine Summe im Bereich einer Viertelmilliarde Euro. Das können wir nicht nach einer kurzen Debatte im Stadtrat entscheiden. Hier gibt es breiten Diskussionsbedarf“, erklärte Fraktionsvorsitzender Peter Krüger. Die Stellungnahme der Stadt für das Bundeskartellamt habe nichts mit den Verhandlungszielen zu tun. „Deshalb verstehen wir die Eile nicht, die der OB an den Tag legt.“

Linke: Dresden sollte mindestens 6800 Wohnungen kaufen

Die Linken im Stadtrat fordern Verhandlungen über einen Ankauf von mindestens 6800 Wohnungen. „Die Marktmacht der großen Wohnungsunternehmen muss begrenzt werden. Sonst drohen weiter steigende Mieten und Verwerfungen auf dem Wohnungsmarkt“, erklärte Fraktionsvorsitzender André Schollbach.

FDP: Kein städtisches Geld für Wohnungen

Die FDP lehnt eine Kaufoption rundherum ab. „Der Verkauf der städtischen Wohnungen 2006 war richtig. Wir wollen nicht, dass das jetzt wieder in Frage gestellt wird und wichtige städtische Mittel für Wohnraum gebunden werden“, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Robert Malorny. Die Liberalen könnten bei der Verlängerung der Belegungsrechte und der Sozialcharta mitgehen.

SPD: Schlimme Fehlentscheidung korrigieren

Die SPD hält dagegen den Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaft Woba für „eine der schlimmsten Fehlentscheidungen Dresdens“, wie Stadtrat Vincent Drews erklärte. Der Ankauf von Wohnungen und Grundstücken könne ein Hoffnungsschimmer für alle Menschen sein, die bezahlbaren Wohnraum suchen würden. Drews forderte, dass Hilbert auch über eine Begrenzung der Mieterhöhungen mit Vonovia verhandelt.

Freie Wähler: Dresden tappt in die Schuldenfalle

Die Freien Wähler kritisieren die fehlende Finanzierung für den geplanten Ankauf. „Der kreditfinanzierte Kauf von 5000 Wohnungen würde zu weiteren hunderten Millionen Euro neuer Schulden für die Stadt führen. Das halten wir für verantwortungslos“, erklärte Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar. Besser sei es, die Wohnungen an die Mieter zu verkaufen oder an die Genossenschaften.

Von Thomas Baumann-Hartwig