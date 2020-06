„Was piept denn da?“ – Maik Nollain und seine Vogelstimmenführungen in Dresden

Dresden

Lederhose, Trachtenhut und DLRG-Shirt. Dazu Sportschuhe und verspiegelte Sonnenbrille. Maik Nollains Outfit ist, wohlwollend formuliert, ein bunter Stilmix. „Seriös wird’s bei mir nicht“, sagt der 53-Jährige, vielleicht auch, um Kritik vorwegzunehmen. Doch um die Optik geht es bei Maik Nollain sowieso nicht. Stattdessen geht’s um den Sound. Und zwar um den der Vögel.

Forstwirt mit 89 Vogelstimmen in petto

Egal, ob zwitschernde, piepende oder krähende – Nollain erkennt sie alle. Oder zumindest 89, wie er verspricht. Denn der Dresdner mit französischem Einschlag ist Vogelstimmenführer. Unter dem Slogan „Was piept denn da?“ läuft er mit seinen Zuhörern durch den Großen Garten, den Blasewitzer Waldpark oder über die Elbwiesen und erklärt, welcher Vogel gerade zu hören ist.

Das Projekt ist ein Ergebnis der Coronakrise. „Ich wollte schon so lange Tourismus im Einklang mit der Natur machen“, sagt der gelernte Forstwirt, der bis dato Stadtführungen gab. „Dann kam ich im März aus dem Tirolurlaub zurück und Dresden war auf einmal liebenswert. Die Menschen hatten plötzlich einen ganz anderen Rhythmus, waren langsamer und ruhiger unterwegs.“

Idee entstand aus Coronakrise heraus

Tatsächlich brachte die Lahmlegung des öffentlichen Lebens eine nie dagewesene Ruhe in die Stadt. Fehlender Autolärm führte dazu, dass die Vögel den Ton angaben. Neben der dorfähnlichen Geräuschkulisse veranlasste vor allem der leere Geldbeutel Maik Nollain zu seinem neuen Projekt. „Ich war durch Corona auf einen Schlag arbeitslos. Und auf die Staatshilfen warte ich bis heute“, sagt er. Die Vogelstimmenführungen helfen ihm, über die Runden zu kommen.

Fachwissen von Ökologie bis Geschichte

70 bis 80 Minuten dauern Nollains Touren. Hat er einen Vogel akustisch erkannt, versorgt er seine Zuhörer mit dem adäquaten Wissen, von der Ökologie bis zur Geschichte. „Uns Stadtmenschen ist das ja alles nicht mehr bewusst. Die Vögel haben einen viel zu geringen Stellenwert in unserer Welt. Dabei sind diese kleinen Tiere so wichtig für unser Wohlbefinden“, beklagt der Dresdner, während sich drei Grünpflegegefährte in weniger als fünf Minuten an ihm vorbeischieben. „Selbst hier im Großen Garten ist es kaum möglich, mal eine Weile Ruhe zu haben. Ständig hört man Maschinen. Alles muss motorisiert sein. Und dann wundern wir uns, dass die Leute immer dicker werden.“

Umweltbildung statt erhobenem Zeigefinger

Bei aller Kritik – Nollain sieht sich nicht als Weltverbesserer. Er will den Menschen die Natur und die Vögel näherbringen, damit sie sie wieder lieben und schätzen lernen. „Ich mache Umweltbildung“, sagt Nollain, als er einen Zilpzalp im Baum entdeckt. „Das ist einer meiner Favoriten. Ein lustiger Kerl, der Raufbold unter den Vögeln. Wenn sich zwei Amseln streiten, dann gesellt sich der Zilpzalp dazu. Obwohl er so winzig ist.“

Sein Fachwissen hat sich der Dresdner in seiner Ausbildung zum Forstwirt und in den Nebenfächern seines Geografiestudiums in der Fachrichtung Forstwissenschaften angeeignet. Er wollte schon immer Teil der Natur sein und sich deren Welt akustisch erschließen, sagt er.

Vogelfan seit Kindheitstagen

Die Begeisterung für Federvieh entstand in Nollains Kindheit, als er die Wochenenden im beschaulichen Kleingießhübel verbrachte. Während sein Bruder draußen am Moped rum schraubte, beobachtete er die „Piepmätze“. „Ich habe schon häufig versucht, das meinem Bruder zu erklären. Aber das ist zwecklos“, erzählt der Vogelexperte und schüttelt leicht den Kopf. „Für normale Menschen bin ich seltsam.“ Doch das scheint ihn nicht weiter zu stören.

Was piept denn da? – Vogelstimmenführungen mit Maik Nollain: Wann? täglich um 8 und 19 Uhr. Wo? Großer Garten, Waldpark Blasewitz, Elbwiesen Für wen? Gruppen ab zwei Personen und für Schulklassen Kostenpunkt? 10 Euro für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre frei Anmeldung unter Tel. 0174/9475225.

Von Laura Catoni