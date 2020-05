Wie es in der Florian-Geyer-Straße in Dresden weitergeht

Dresden

Stadtverwaltung und städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co KG (WiD) haben Wort gehalten: Am Montag werden die neuen Pläne für den Standort Florian-Geyer-Straße 13 öffentlich präsentiert. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) hatte erklärt, die konzeptionellen Überlegungen mit den Anwohnern besprechen zu wollen.

In Coronazeiten ist eine breite Bürgerbeteiligung nicht zu machen. Aber der Festsaal im Rathaus bietet 24 Personen die Möglichkeit, die Präsentation zu verfolgen und ihre Meinung zu dem Vorhaben zu äußern – auch Vertretern der Bürgerinitiative.

Bürgerbeteiligung unter Corona-Einschränkungen

Die WiD hatte auf dem ehemaligen Kita-Grundstück den Bau eines Hochhauses und eines Nebengebäudes geplant, 132 Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen sollten entstehen. Anwohner der benachbarten Hochhäuser äußerten ihren Protest gegen das Vorhaben und brachten es schließlich zu Fall: Der Stadtrat stimmte im November 2018 gegen das im Volksmund „WiD-Tower“ genannte Vorhaben.

Die städtische Gesellschaft verhängte einen Planungsstopp für das Grundstück und wartete auf neue städtebauliche Vorgaben vom Stadtplanungsamt. Als diese unter anderem mit dem Hochhausleitbild vorlagen, wurden die Planungen wieder aufgenommen.

Anwohner wollen mitreden

Die Bürgerinitiative bat sich ein Mitspracherecht aus. Es gehe nicht darum, das Vorhaben zu verhindern, betonte Bernd Thiele von der Bürgerinitiative. „Aber wir wollen keine fertigen Pläne vorgelegt bekommen, sondern ein Wörtchen mitreden.“ Das wird am Montagabend im Rathaus möglich sein, wenn die WiD die neuen Pläne vorstellt.

WiD-Baustellen ruhen wegen möglicher Bombenfunde

Das Grundstück an der Florian-Geyer-Straße ist nicht die einzige Stelle, an der der Wohnungsbau im Moment hakt. An der Löbtauer Straße, Bulgakowstraße und Schäferstraße würde die WiD gerne mit dem Bau von Wohngebäuden beginnen, darf aber nicht. Grund dafür ist Corona – mittelbar jedenfalls.

Auf allen Flächen könnten Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen, die entschärft werden müssten. Was eine Evakuierung der Bevölkerung zur Folge hätte – in Coronazeiten ein Risiko, das keiner der Verantwortlichen eingehen will. Deshalb ruhen die Baustellen.

