Was nun? Dresden liegt den zweiten Tag über 10

Dresden

Das Robert-Koch-Institut in Berlin hat 57 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen in Dresden registriert. Das ergibt eine Inzidenz von 10,2 – etwas mehr als zehn von 100 000 Einwohnern haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert. Damit überschreitet die Landeshauptstadt deutlich die Inzidenz des Freistaats, die bei 3,5 liegt. Die anderen sächsische Großstädte stehen deutlich besser da als Dresden: In Leipzig liegt die Inzidenz bei 6,2 und in Chemnitz bei kaum noch messbaren 0,8.

Zieht die Stadt selbst die Notbremse?

Zieht die Stadtverwaltung jetzt selbst die Notbremse und verschärft die Regeln wieder, wie es die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung zulässt? Frank Bauer, Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, verweist auf die Verordnung und die darin enthaltene 5+2-Regel. Heißt: Übersteigt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 10, werden viele Lockerungen zwei Tage später zurückgenommen, also am Sonntag.

Eine einschneidende Änderung wäre die Maskenpflicht beim Einkaufen, die ab Sonntag wieder gelten würde. Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung gilt bis zum 28. Juli. „Es bleibt abzuwarten, welche Schwellenwerte in der darauf folgenden Verordnung festgelegt werden“, so der Amtsleiter.

Von Thomas Baumann-Hartwig