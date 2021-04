Was noch in Dresden erlaubt ist – und was nicht

Dresden

Ab Sonnabend gelten die Regelungen der bundeseinheitlichen „Notbremse“ und die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung, teilte am Freitag die Stadtverwaltung mit. Das geänderte geänderte Infektionsschutzgesetz gilt unmittelbar und bedarf keiner weiteren Umsetzung auf kommunaler Ebene. Ergänzt wird das Gesetz durch die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung in den Punkten, in denen diese weitergehende oder verschärfende Regelungen enthält.

Private Zusammenkünfte nur noch mit einer Person

Da auch die Schließung von Einrichtungen direkt vom Bundesgesetz geregelt ist, hebt die Landeshauptstadt Dresden ihre Allgemeinverfügung über die Lockerung von Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 1. April 2021 auf. Ab Sonnabend gilt jetzt: Private Zusammenkünfte sind nur noch zwischen Angehörigen eines Hausstandes mit einer weiteren Person zulässig. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, die zum Haushalt gehören, werden dabei nicht mitgezählt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwischen 22 und 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre, von der nur wenige Ausnahmen bestehen. Freizeiteinrichtungen und -angebote sowie Ladengeschäfte, darunter auch Baumärkte, die nicht der Grundversorgung dienen, müssen ausnahmslos geschlossen bleiben. Es bleiben aber weiterhin „click-and-collect“ sowie „click-and-meet“ mit tagesaktuellem Negativtest und Kontaktnachverfolgung bis zu einer Inzidenz von 150 möglich.

Maximal fünf Kinder dürfen trainieren

Die Ausübung von Sport wird beschränkt. Es ist nur kontaktloser Individualsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes zulässig. Kontaktfreier Sport in Gruppen von maximal fünf Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres darf stattfinden. In diesem Fall muss jedoch das Trainingspersonal einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen können.

Zoo darf Außenflächen öffnen

Theater, Opern, Museen, Kinos und Zoos bleiben geschlossen. Im Falle von Zoos und botanischen Gärten können diese ihre Außenflächen weiterhin öffnen, sofern ein Hygienekonzept vorliegt. Die Besucher benötigen ein negatives tagesaktuelles Testergebnis. Gaststätten und Speiselokalen ist die Öffnung verboten und die Abholung zuvor bestellter Speisen nur zwischen 5 bis 22 Uhr möglich.

Weiter Friseur und Fußpflege möglich

Touristische Übernachtungen bleiben unzulässig. Körpernahe Dienstleistungen – mit Ausnahme medizinisch notwendiger oder seelsorgerischer Behandlungen sowie Friseursalons und Fußpflege – sind untersagt. Die Testpflicht für Kunden beim Friseurbesuch und der Fußpflege besteht weiterhin.

Im ÖPNV 50 Prozent Maximalbelegung

Im Öffentlichen Personennah- und Fernverkehr soll pro Fahrzeug eine Maximalbelegung von 50 Prozent der regulären Kapazität angestrebt werden. Bei Personenbeförderung besteht eine Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske oder einer Maske mit vergleichbarem Standard.

Sobald der 7-Tage-Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterhalb der Schwelle von 100 und in einigen fällen von 150 liegt, treten die oben genannten Einschränkungen ab dem übernächsten Tag außer Kraft.

In Dresden gelten Alkoholverbotszonen

Die Länder können über die genannten Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes hinaus eigenständig verschärfende Regelungen erlassen. Sofern die bestehenden sächsischen Regelungen in der aktuell gültigen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung über die Regelungen des Bundes hinausgehen, haben diese weiter Bestand. Das Gleiche gilt für Bereiche, die nicht durch Bundesrecht geregelt wurden. So gelten beispielsweise weiterhin die Ausgangsbeschränkungen am Tage und das Alkoholverbot einschließlich der Allgemeinverfügung zur Regelung von Alkoholverbotszonen vom 27. März.

Alle Informationen zum Thema Corona und der aktuelle 7-Tage-Inzidenzwert findet sich unter .

Von Thomas Baumann-Hartwig