Dresden

Mit einer Vielzahl von Maßnahmen will die Landeshauptstadt die Luftqualität in Dresden verbessern. Sie sind im neuen Luftreinhalteplan zusammengefasst, eine Weiterführung des Plans aus 2011. Diese Aktualisierung hielt die Stadt für unumgänglich – als Antwort auf die andauernden Überschreitungen von Ab­gas-Grenzwerten im Stadtgebiet. Der neue Plan wurde jüngst von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in Kraft gesetzt. Doch was steht eigentlich konkret drin?

Stärkung des Fußgänger- und Radverkehrs

Der aktualisierte Plan hat viele Maß­nahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan und anderen Konzepten übernommen, um die Luftqualität zu verbessern. So wird der Fußgänger- und Radverkehr weiter gestärkt. Fahrradfreunde dürfen sich auf die Anbindung der Elbbrücken an den Elberadweg und den durchgehenden Ausbau des rechtselbischen Radweges freuen.

Auch sind Fahrradparkhäuser am Hauptbahnhof und am Bahnhof Neustadt geplant. Ferner möchte die Stadtverwaltung gemeinsam mit weiteren Partnern ein Verleihsystem für Lastenfahrräder im Stadtgebiet einrichten.

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Einen weiteren Schwerpunkt legt die Stadt auf die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Ein Instrument ist dabei die Ausweitung des Kombiticket-Angebotes für Sport- und Kulturveranstaltungen mit einheitlichen Regelungen für größere Veranstalter.

Das DNN-Barometer vom Mai 2019 zeigt: Viele Dresdner wünschen sich eine Stärkung des Rad- und Fußgängerverkehrs. Quelle: DNN/Eylert

Weniger Parkplätze, höhere Gebühren

Die Parkraumbewirtschaftung soll ebenfalls die umweltfreundlichen Verkehrsmittel unterstützen und den Autoverkehr im Zentrum verdrängen. So wird die Zahl der Stellplätze in der Innenstadt reduziert, die Parkgebühren werden dafür erhöht. Zudem gibt es mehr Parkplätze, die Anwohnern vorbehalten sind.

Kontrollen und bauliche Korrekturen

Für hochbelastete Straßenabschnitte wie die Bergstraße wurden verkehrsorganisatorische Maßnahmen ergriffen, etwa Geschwindigkeitsüberwachungen. Auch bauliche Än­derungen können für bessere Luftqualität sorgen. So wird im Zuge der Sanierung der Königsbrücker Straße die Straßenführung geändert und der Verkehrsraum neu aufgeteilt. Beidseitig soll es künftig breite Radstreifen geben.

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, einen Plan aufzustellen, der ohne die befürchteten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge auskommt“, sagt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) – und ergänzt: „Wir erreichen das auch, weil wir ÖPNV und Radverkehr fördern.“

Der Luftreinhalteplan ist hier abrufbar.

Von Junes Semmoudi