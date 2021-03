Was kostet Dresden der Erhalt des Stauseebads Cossebaude?

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden plant die Übertragung des Pumpspeicherwerks Niederwartha vom bisherigen Eigentümer Vattenfall auf ein dafür geeignetes kommunales Unternehmen oder einen Träger. Das teilt Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) jetzt den Stadträten in einer Informationsvorlage mit.

Der Vattenfall-Konzern hat vor Kurzem grünes Licht für eine vorübergehende Stilllegung der Anlage erhalten unter der Bedingung, dass diese mit einer Vorbereitungszeit von einem Jahr wieder anfahrbereit sein muss. Der fehlende Betrieb des Pumpspeicherwerks hat massive Auswirkungen auf den Stausee Cossebaude. Der droht auszutrocknen, wenn nicht gegengesteuert wird.

Verhandlungen zwischen Landeshauptstadt und Vattenfall

Die Landeshauptstadt und Vattenfall verhandeln nun über einen Verkaufspreis, den nicht der Käufer, sondern der Eigentümer zu zahlen hat. „Beim Pumpspeicherwerk Niederwartha handelt es sich um ein Kulturdenkmal, an dessen Erhalt aus technik- und architekturgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Als erstes Pumpspeicherwerk Europas ist es von überregionaler Bedeutung“, heißt es in der Vorlage von Lames, die am Dienstag im Ortschaftsrat von Cossebaude vorgestellt werden soll. Der Übergang der Anlage soll erst dann stattfinden, wenn die Konditionen geklärt sind.

„Im nächsten Schritt soll eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung insbesondere des Eigenbetriebs Sportstätten, der Sachsen-Energie AG, des Umweltamtes, des Stadtplanungsamtes, des Amtes für Kultur und Denkmalschutz und der Dresdner Bäder-GmbH initialisiert werden, welche einen Eigentumsübergang unter Beachtung der formulierten Aufgaben und Ziele vorbereitet“, benennt Lames die Partner auf städtischer Seite, die sich um den Erhalt des Stauseebades Cossebaude und der technischen Anlagen kümmern sollen. Die Projektsteuerung solle die Stadttochter Stesad GmbH übernehmen, heißt es weiter. Eine Einbindung des Freistaates Sachsens sei angefragt.

Badebetrieb 2021 soll sichergestellt werden

Die Stadtverwaltung erwarte, dass Vattenfall zudem eine Vereinbarung mit der Bäder-GmbH zur Sicherstellung des Badebetriebs ab Mai 2021 abschließt. Klar ist laut der Vorlage aber auch: Vattenfall wird die Kosten für die Nutzung des Unterbeckens Niederwartha für das Stauseebad Cossebaude nicht länger bezahlen. Das müsste also von der Bäder-GmbH oder dem Versorgungsunternehmen Sachen-Energie AG übernommen werden. Nach ersten Schätzungen könnten bis zu 200.000 Euro pro Jahr fällig werden, um den Verlust an Wasser durch Verdunstung und Versickerung auszugleichen.

Schauanlage mit Besucherverkehr wäre eine Idee

Wenn das Pumpspeicherwerk auf Dresden übergehen sollte, könnte es aber beispielsweise als Schauanlage mit Besucherverkehr erhalten bleiben, was auch die Wasserrechte langfristig sichern würde. Allerdings ist die Anlage stark sanierungsbedürftig. Deshalb wird über einen sogenannten negativen Kaufpreis verhandelt, bei dem Vattenfall Dresden Geld für die Übernahme der Anlagen zahlt. Schließlich gilt es auch, die Grundstücke zu sichern. Dabei fallen jede Menge laufende Kosten an.

Bäder GmbH plant 25-Meter-Becken

Die Bäder-GmbH hat bereits vor den laufenden Verhandlungen Planungen für ein 25-Meter-Becken auf dem Grundstück des Stauseebads in Auftrag gegeben. Höchste Priorität habe aber der Erhalt des Stausees, hieß es.

Von Thomas Baumann-Hartwig