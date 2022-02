Was kann sich Dresden leisten, Herr Finanzbürgermeister?

Dresden

Das Gerangel um die Finanzen hat begonnen: Die Verwaltung stellt den Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 auf. Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) erläutert im Interview die Schwerpunkte, die er setzen will und erklärt, warum Dresden trotz Rekord-Einnahmen bei der Gewerbesteuer nicht aus dem Vollen schöpfen kann.

Frage: Trotz Pandemie erzielt Dresden jedes Jahr einen Überschuss. Gibt das Rückenwind für die Aufstellung des Haushalts 2023/2024?

Peter Lames: Wir werden einen Überschuss aus dem vergangenen Jahr verarbeiten können. Wir werden diesen Überschuss aber auch benötigen, um das gegenwärtige Grundproblem unserer Haushaltsführung zu kompensieren. Der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht nicht aus, um unsere Investitionen zu finanzieren. Wir geben nach wie vor mehr Geld aus, als wir einnehmen.

Bitte langsam zum Mitschreiben: 2020 waren es 109 Millionen Euro Überschuss, jetzt sind es 54 Millionen Euro. Und das soll nicht reichen?

Gemach, gemach: Der Jahresabschluss 2021 wird noch ermittelt, es gab Mehreinnahmen, aber eben auch Bewegung auf der Ausgabenseite. Wir leben 2021 von einem Einmaleffekt bei der Gewerbesteuer. Das haben wir auch ausgewiesen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer belaufen sich auf 400 Millionen Euro. Das wird aber in den nächsten Jahren auf 330 bis 350 Millionen Euro pro Jahr zurückgehen. Und dann müssen wir ja auch im Finanzausgleich den Freistaat und andere Kommunen an solchen schönen Einmaleffekten beteiligen.

Geld soll in Schulen und Sport fließen

Dresden muss den Gürtel enger schnallen. Oder?

Wir beobachten eine Seitwärtsbewegung. Die Einnahmen erreichen erst mit einer Verzögerung von zwei Jahren das vor der Pandemie vorhergesagte Niveau. Die Kosten sind aber mindestens genauso gestiegen wie vor der Pandemie angenommen. Vor dieser Lücke stehen wir. Diese Lücke wird auch in den nächsten Jahren nicht geschlossen. Wir müssen auf die Überschüsse aus den vergangenen Jahren zurückgreifen, um ein hohes Investitionsniveau planen zu können. Der Bedarf dafür ist und bleibt groß.

Wohin soll das Geld fließen?

In altbekannte Themen wie Schulen und Sport zum Beispiel. Wir wollen zudem den kommunalen Wohnungsbestand ausbauen und müssen die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnen in Dresden unterstützen. Aktuelle Herausforderungen, die nur in den Kommunen bewältigt werden können, kommen dazu. Ich denke an den Klimawandel und die Anforderungen an die Mobilität. Wenn die gewünschten Anteile von Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zustande kommen sollen, dann müssen wir massiv in die Verkehrsinfrastruktur investieren.

Haushaltsmittel für die Dresdner Verkehrsbetriebe

In die ÖPNV-Infrastruktur. Und was wird mit dem Individualverkehr?

Wenn ich mir die Wohngebiete ansehe und die dort geparkten Fahrzeuge: Die Prognosen gehen nicht davon aus, dass der Bestand wesentlich zurückgehen wird. Wir werden in absehbarer Zeit eine ausreichende Ladeinfrastruktur benötigen und können uns dabei nicht nur auf die Privatwirtschaft verlassen.

Wer soll den ÖPNV bezahlen?

Die bisher praktizierte Quersubventionierung des ÖPNV mit den Gewinnen der Energieversorger wird deutlich schwerer fallen als bisher. Angesichts der Herausforderungen in der Energiewirtschaft ist nicht davon auszugehen, dass Gewinnsituationen wie in den vergangenen Jahren entstehen werden.

Muss die Stadt Haushaltsmittel für die Dresdner Verkehrsbetriebe einsetzen?

So wird es sein. Sowohl für den laufenden Betrieb als auch für Investitionen. Es ist auch im Interesse des Individualverkehrs, wenn wir in die Infrastruktur investieren. Da habe ich noch gar nicht vom autonomen Fahren und 5G gesprochen. Eines prägt mein finanzpolitisches Denken bereits jetzt: Es wird die Stadt stärker sein, die in der Lage ist, mit eigenen Mitteln die notwendigen Investitionen zu unterstützen oder selbst zu finanzieren.

Bund und Land nicht aus der Verantwortung nehmen

Soll Dresden die Herausforderungen des Klimawandels alleine stemmen?

Wir dürfen Bund und Land bei Themen, die weit über die Stadtgrenzen hinausgehen, nicht aus der Verantwortung nehmen. Aber wir müssen auch aus eigener Kraft in der Lage sein, an diesen Aufgaben zu arbeiten.

Jetzt kommt der traurige Teil für den Stadtrat: Es gibt kein Geld zu verteilen?

In der Tat sollten wir beim Aufsatteln von laufenden Kosten und Erhöhen von Standards kritisch hinschauen und uns fragen, ob wir das wirklich wollen.

Die Kommunalpolitik hat gerade einen teuren Kompromiss bei der Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung ausgehandelt. Trauert der Finanzbürgermeister in Ihnen und der Sozialdemokrat freut sich gleichzeitig?

Es ist gut vorstellbar, das Bildungsangebot Kindertagesstätte kostengünstig, wenn nicht gar kostenfrei auszugestalten. Das ist allerdings eine Aufgabe, die ich vorrangig auf Landesebene verortet sehe.

Defizite nicht mit Krediten kompensieren

Muss die Stadt von den hohen Ausgaben für Kultur herunter?

Wir haben es bisher vermeiden können, mit dem Wort Haushaltskonsolidierung konfrontiert zu werden. Wir haben es selbst in der Hand, dass es dabei bleibt. Wenn wir beim Weiterentwickeln der Angebote die Augen öffnen, dann sollte uns das gelingen.

Jeder Mieter fürchtet sich vor seiner Betriebskostenabrechnung angesichts der gestiegenen Energiepreise. Was befürchten Sie für die städtischen Immobilien?

Inflation und steigende Preise treffen uns wie alle anderen Haushalte auch. Unsere Einnahmen halten nicht automatisch Schritt. Auch diese Belastung müssen wir kompensieren. Dass es die Energiewende nicht zum Nulltarif gibt, sollte sich herumgesprochen haben.

Der Stadtrat hat mit dem Verwaltungszentrum, dem Steyer-Stadion und dem Orang-Utan-Haus in drei Fällen die Aufnahme von Krediten gebilligt. Sollte Dresden mehr Schulden machen?

Der Stadtrat hat sich auf diese Weise Beinfreiheit verschafft, um investieren zu können. Das haben wir als Verwaltung in einer Krisensituation auch empfohlen und die entsprechenden Tilgungsbeträge in die mittelfristigen Planungen eingestellt. Das wird zu schultern sein. Wenn man diesen Weg erneut beschreitet, dann werden die Belastungen in der Zukunft größer. Das funktioniert nicht unbegrenzt. Eines darf auf keinen Fall passieren: Dass eine strukturell defizitäre Finanzausstattung durch Kreditaufnahmen kompensiert wird.

Von Thomas Baumann-Hartwig