Am Anfang hätten sich die Kollegen gefragt, wie lange sie wohl bleiben wird. Später hieß es eher, warum tut sie sich das an. Mittlerweile würden die Kollegen hoffen, dass sie bleibt. Kathrin Schmidt ist Leiterin der 93. Grundschule in Dresden-Leuben. Seit nunmehr einem reichlichen Jahr führt sie die „Brennpunkt-Schule“, die sie auch so nennt.

Die Schule verzeichnete laut jüngstem Bildungsbericht der Stadt eine „deutlich unterdurchschnittlichen Anteil“ an Kindern, die eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium erhalten. Die 93. Grundschule ist aufgenommen in die Bildungsstrategie der Stadt, weil sie in einem Stadtgebiet mit „sehr starker sozialer Belastung“ liegt.

Überarbeitung des „Familienklassenzimmers“ nötig

Acht Schulen in Dresden sollen sogenannte Familienklassenzimmer betreiben, damit auch die Eltern einen Einblick ins Schulleben gewinnen, Strukturen kennenlernen, erfahren, worauf es bei ihren Kindern ankommt. Die 93. gehört dazu. Schulleiterin Kathrin Schmidt sieht jedoch Änderungsbedarf: „Es gab vor meiner Zeit das Familienklassenzimmer an der Schule. Momentan liegt es brach, weil sich der Ablauf nicht bewährt hat. Es muss neu belebt und anders organisiert werden.“

An der Grundschule am Dobritzer Weg gibt es drei sogenannte Vorbereitungsklassen für Kinder, für die Deutsch die Zweitsprache ist, die „DaZ-Klassen“. Nach der Analyse im Bildungsbericht gehört die 93. Grundschule zum Entwicklungsraum 1, der gekennzeichnet ist durch die höchsten Quoten an Alleinerziehenden, an Arbeitslosigkeit, an Jugendarbeitslosigkeit, wo die Quote der Harz IV-Empfänger zu den höchsten in der Stadt gehört, genauso wie die Quote der Kinder mit Sozialleistungsbezug.

Deutliche Nachteile gegenüber anderen Stadtbereichen

Schließlich sind, wenig überraschend, auch die Rückstellungsquote und die Quote der Schulempfehlungen für sonderpädagogischen Förderbedarf im Entwicklungsraum 1 am höchsten. Hier werden doppelt so viele Kinder erst später eingeschult, weil ihnen die Schulreife fehlt, als im Entwicklungsraum 5. Sonderförderung bekommen sogar 13-mal so viele Kinder empfohlen wie im Entwicklungsraum 5.

Es gibt in Dresden unter den insgesamt 64 statistischen Stadtteilen sechs weitere, die ins Raster wie Leuben passen. In den fünf Stadtteilen des Entwicklungsraumes 5 – außer Loschwitz/Wachwitz alles kleine Ortschaften – sind die Werte natürlich genau das Gegenteil.

Trotzdem ist Kathrin Schmidt in Leuben. Dabei hat sie schon viel kennengelernt. 1967 in Weißwasser geboren, studierte sie Unterstufenlehrerin, lehrte zunächst in der damaligen Kreisstadt, war seither aber auch jahrelang in Argentinien und Guatemala an Schulen tätig – privat und teuer, das Umfeld teilweise lebensgefährlich. Nach einer Station an einer Schule in den USA kehrte sie nach Deutschland zurück und kam schließlich an die Dresden International School (DIS). 2018 ging sie den Schritt zurück ins staatliche Schulsystem mit dem Wechsel an die 12. Grundschule an der Hebbelstraße in Cotta. Seit einem Jahr nun: Stadtbezirk Leuben.

Kinder aus 30 Ländern

256 Kinder lernen derzeit an der 93. Grundschule, 97 von ihnen mit Deutsch als Zweitsprache. Diese fast 100 Kinder kommen aus 30 Ländern. Sie sprechen bei ihrem Start ins hiesige Schulleben wenig oder gar kein Deutsch. „Das ist von Kind zu Kind ganz unterschiedlich“, erläutert Kathrin Schmidt. Die anderen Kinder seien an die Internationalität gewöhnt. Schon bisher gibt es auch zwei, drei Kinder mit ukrainischem Hintergrund, mit dem Krieg hatte das noch nichts zu tun.

Sie haben an der Schule auch Kontakt mit russischen und tschetschenischen Kindern. „Das ist ein heißes Eisen“, sagt Schmidt, „nun kommen andere Konflikte noch dazu“. Es gibt auch jetzt schon viele Kinder mit Fluchterfahrungen, manche waren monatelang unterwegs, teils mit Stationen in vielen verschiedenen Ländern. Deren Eltern wundern sich, dass Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt gleich Arbeit bekommen sollen oder eine Wohnung.

Friedenstauben für Frieden in der ganzen Welt

„Das hören die Kinder zu Hause und bringen es mit in die Schule, hier müssen wir aufpassen, dass kein soziales Konfliktfeld entsteht, unter dem die Kinder leiden“, erklärt Schulleiterin Schmidt. Deshalb geht die Schule im Umgang mit dem Ukraine-Krieg auch ihren eigenen Weg. „Wir stellen uns auf für den Frieden in der ganzen Welt.“ Dafür fliegen die Friedenstauben auf den Fenstern der Schule.

Schmidt will die Schulleiterin von allen Kindern gleichermaßen sein, manche könnten über ihre Fluchterlebnisse gar nicht sprechen, ohne in Tränen auszubrechen. „Da sind viele Traumata ausgelöst worden.“ Dennoch wäre die Schule auch bereit, nun ukrainische Flüchtlingskinder aufzunehmen. „Ganz klar“, sagt Schmidt. Doch die DaZ-Klassen seien voll. Für zusätzliche Klassen müsste es zusätzliche Lehrer geben. Das sei jedoch kaum absehbar, Überfluss an Lehrern herrscht ja nicht gerade in Sachsen.

Netzwerk von elf Schulen entstanden

Doch das will Kathrin Schmidt so nicht stehen lassen. „Schulen mit besonderem Bedarf brauchen auch besondere Ressourcen.“ Sie spricht da nicht nur für sich allein. In Dresden ist ein Netzwerk von Schulen entstanden, denen es ähnlich geht. Grundschulen in Gorbitz, Prohlis oder Reick, sie gehören alle zum Entwicklungsraum 1, haben ähnliche Kennziffern wie die 93. Grundschule in Leuben. Allein schon die Suche nach bezahlbarem Wohnraum sorgt für eine Konzentration an bestimmten Stellen.

Elf Schulen wollen derzeit in dem Netzwerk mit einer Stimme sprechen. „Es gibt bislang keine Bildungsgerechtigkeit in Dresden“, fasst Schmidt zusammen. Dabei geht es um gleiche Chancen, nicht darum, dass alle das Gleiche schaffen. Regelmäßig gebe es Austausch zwischen den beteiligten Schulen, derzeit hauptsächlich online.

Probleme beim Land bekannt

Und Schmidt sieht sogar Zuspruch bei der Kultusverwaltung des Freistaats. Nicht nur weil die 93. Grundschule im Landtagswahlkreis von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) liegt. Sondern weil beispielsweise die Landesschulbehörde, das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub), auch kein Interesse habe, dass Probleme Probleme bleiben. „Die sehen die Schwierigkeiten, aber sie können auch niemanden herbeizaubern.“

Deshalb hat Schmidt gleich einen ganzen Katalog von Änderungsvorschlägen: Die besten Lehrer müssen aus ihrer Sicht an die Brennpunktschulen, „da, wo sie gebraucht werden“. Sie müssten dafür entsprechend motiviert werden, gegebenenfalls auch finanziell mit einer Art „Brennpunkt-Zulage“ analog zu Anreizen für die Annahme einer Stelle in der Lausitz beispielsweise.

„Klassenstärken geringer halten“

Außerdem müssen die Klassenstärken gering gehalten werden. Solche Schulen brauchen zwei Lehrkräfte pro Klasse. Schulassistenz und Schulsozialarbeit müsse verstärkt werden. Stadt und Land teilen sich da Zuständigkeiten. Bei der Schulsozialarbeit, die die Stadt bereitstellt, gibt es derzeit zwei Sozialarbeiter mit insgesamt 40 Stunden Einsatz pro Woche. „60 Stunden wären besser.“

Das Gleiche gilt für die Schulassistenz, die im Unterricht hilft, mit zum Schwimmen geht oder beim Lesen unterstützt. Eine Person gibt es dafür an der Schule, drei wären nötig, meint Schmidt. Sie hat derzeit 21 Lehrkräfte und zwei Referendare. Die könnten auch durch eine Schulsekretärin entlastet werden, wenn die ganztägig im Einsatz wäre. Doch es gibt nur 20 Stunden pro Woche.

Sekretariat viele Stunden unbesetzt

Die übrige Zeit ist das Sekretariat unbesetzt, müssen Lehrer und Schulleitung sich auch darum kümmern. Dass da immer irgendetwas ist, liegt auf der Hand. Brennpunktschulen sollten auch hier höher gewichtet werden. Kürzlich sei eine Sekretärin abgesprungen, weil sie von 20 Stunden Arbeit nicht leben kann. Dabei sei personelle Kontinuität an so einer Schule besonders wichtig. „Hier läuft alles über die persönliche Beziehung zu den Kindern, deshalb ist es wichtig, dass die Leute auch langfristig da sind.“

Für die Motivation von Lehrern könnte es weitere Instrumente geben. „Wer an einer Brennpunkt-Schule gearbeitet habe, qualifiziert sich für andere Aufgaben, hat bessere Chancen bei Bewerbungen.“ Der Job müsste aber auch moralisch aufgewertet werden. Schließlich macht Schmidt aber ganz klar: „Ohne Idealismus geht es nicht, wer den nicht mitbringt, sollte es gleich ganz lassen.“

Eltern in die Schule holen

Und sie geht noch weiter. Zum komplexen Kommunikationsgefüge, dass Sekretärinnen oder Lehrer bewältigen müssen, gehören auch Eltern, die kein Deutsch sprechen. „Solche Gespräche dauern länger.“ Deshalb will Kathrin Schmidt auch die Eltern in die Schule holen, ihnen die Sprache vermitteln. Da geht es um mehr als im Familienklassenzimmer. „Viele haben gar keine Vorstellung, was Schule in unserem Land bedeutet.“

Die Schulleiterin hat in diesem Schuljahr ein besonderes Modell gestartet: In einer 1. Klasse, in der die Hälfte der Kinder kein Deutsch kann, arbeiten jetzt zwei Lehrer – die DaZ-Lehrerin und die Klassenlehrerin. In Deutsch und zwei anderen Hauptfächern geht das so. Doch im kommenden Jahr fehlt für diese Konstellation das Personal. „Es ist aber äußerst schwierig, die Kinder, die kein Deutsch sprechen, in der 1. Klasse mit den Deutsch sprechenden Kindern zu alphabetisieren“, konstatiert Schmidt. Das habe auch der Kultusminister bei einem Besuch erkannt.

Investition in Grundschule vermeidet spätere Probleme

Die Schulleiterin ist überzeugt: Wenn wir an den Grundschulen investieren, können wir viele Probleme vermeiden, die später entstehen, weil die Kinder nicht richtig lesen und schreiben können. „Wie soll das dann an der Oberschule weitergehen?“

Zum Investieren gehört für Schmidt noch mehr. Da geht es auch um die Investition in die Kommunikation. „Ich würde gern ein Zimmer einrichten für eine regelmäßige Sprechstunde einer Jugendamtsmitarbeiterin.“ Das Jugendamt könnte dann von Tag zu Tag an einer anderen Schule vertreten sein. Das Büro einer Hilfsorganisation wie Caritas oder ähnliches würde das Angebot abrunden. „Es geht darum, die Systeme besser miteinander zu verzahnen“, erklärt die Schulleiterin. „Wer macht was, wie können alle auf einen Stand gebracht werden.“

Kommunikation der Institutionen bessern

Sie spielt da auf einer Saite, an der neuerdings häufiger gezupft wird. Dresden hat bereits seit Jahren eine bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden in der Jugendgerichtshilfe aufgebaut. Sie zielt auf Jugendliche ab 14 Jahren. Kürzlich wünschte sich Professor Veit Rößner, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie an der Uniklinik Dresden, bei einem Auftritt im Jugendhilfeausschuss ein Büro, dass den Kontakt zwischen Schule, Jugendamt und Klinik pflegt. „Zu wissen, wer was macht“, stand auch da im Mittelpunkt.

Es scheint, dass im Zeitalter modernster Kommunikationsmittel zwar mal schnell eine Mail geschrieben ist, aber ansonsten das leidet, was man gemeinhin „Chemie“ nennt. So ist auch für Schulleiterin Schmidt klar, dass persönliche Kontakte, die meisten Probleme vermeiden könnten, die mit der wiederkehrenden Suche nach dem richtigen Ansprechpartner im Amt oder missverstandenen Schreiben entstehen können.

Vernetzung im Stadtteil

Im Stadtteil vernetzt ist die Schule schon. Nicht zuletzt durch den Verbund Sozialpädagogischer Projekte e.V. , der die Schulsozialarbeiter stellt sowie mit dem Kinder- und Jugendtreff „Mosaik“ an der Rottwerndorfer Straße in Leuben aktiv ist und zum Netzwerk „Leuben ist bunt“ gehört.

Mit dem Verein Musaik kümmert sich die Schule gemeinsam um die musikalische Ausbildung der Kinder. Führt Jungen und Mädchen an Instrumente heran, die damit sonst nie in Berührung kommen würden. Im letzten Jahr gab es ein Schulhofkonzert.

„Kann nicht nur geredet werden“

Schmidt ist bewusst, dass an allen Enden der Ressourcendecke gezogen wird. Sie will sich mit der Knappheit jedoch nicht abfinden. „Wir leben in Deutschland, dass wir hier Geld in gute Ausbildung stecken wollen, ist Konsens, da kann nicht nur geredet werden, da muss auch etwas passieren.“

Ohne die engagierte Arbeit aller Mitarbeiter der Schule – Lehrer, Horterzieher, Sekretärin, Hausmeister und Küchenkräfte – stünde die Schulleitung auf verlorenem Posten, ist sich Schmidt bewusst. Auch daraus schöpft sie Kraft, um nicht locker zu lassen. Auch dafür wird sie in Leuben bleiben.

