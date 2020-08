Dresden

Exzellent bleiben, die Digitalisierung und die Internationalisierung vorantreiben, eine Kultur der Wertschätzung und Transparenz sind nur einige der Leitlinien, nach denen die neue TU-Rektorin Ursula M. Staudinger die Hochschule zu einer globalen Universität weiter entwickeln möchte. An diesem Dienstag wird die 61-Jährige das Amt offiziell antreten – und hat vorab bereits ihre Ziele und Pläne vorgestellt. Die DNN erklären, was sich die neue Rektorin für ihre fünfjährige Amtszeit vorgenommen hat.

Der Exzellenzstatus : Titel verteidigen ist wichtigstes Ziel

Vor acht Jahren hatte die Technische Universität Dresden den Exzellenzstatus erhalten und ihn im vergangenen Herbst auch verteidigt. Wenig überraschend ist daher das wichtigste Ziel, das sich Ursula M. Staudinger für ihre Amtszeit jetzt selbst gesetzt hat: Den Exzellenzstatus erneut erringen und damit die zukünftige Entwicklung der Universität sichern. „Dabei ist die Weiterentwicklung von Strukturen und Anreizen zur Unterstützung von breit verstandener Interdisziplinarität auf Augenhöhe und die vertrauensvolle und vertiefte Zusammenarbeit im Dresden-concept Netzwerk ein wesentlicher Ansatzpunkt“, sagt die 61-Jährige.

Anzeige

Die eigenen Akzente: Eine globale Uni des 21. Jahrhunderts

Für Ursula M. Staudinger gehört zu einer exzellenten TU aber auch eine stärkere Profilierung als moderner Arbeitgeber, eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung, der Transparenz, effizientere Strukturen und Prozesse. Die Digitalisierung will sie in allen Teilen der Hochschule vorantreiben – ebenso wie innovative, hybride Lern- und Prüfungsformen. „Die TU Dresden soll sich zu einer globalen Universität für das 21. Jahrhundert entwickeln können“, sagt die Rektorin. Eine solche Hochschule müsse in der Lage sein, Antworten auf aktuelle Fragen zu finden, etwa beim Klimawandel oder der demografischen Entwicklung.

Weitere DNN+ Artikel

Die Internationalisierung: Bildung von Weltbürgern

Um die Uni als globale Hochschule zu etablieren und weltweit noch sichtbarer zu machen, ist für Ursula M. Staudinger die weitere Internationalisierung unerlässlich – im Studium, in der Forschung und in der Verwaltung. „Die Attraktivität un­serer Universität für nationale und internationale Studierende ei­nes breiten Altersspektrums wird wachsen“, verspricht Ursula M. Staudinger. Andersherum sollen die Absolventen aber auch für die globale Vernetzung fit gemacht werden: „Wir müssen Weltbürger ausbilden, die damit vertraut sind, dass unsere Welt zusammengewachsen ist“, erklärt die neue Rektorin. Ein Aspekt ist dabei beispielsweise auch die englische Sprache: Diese soll nach Vorstellungen von Ursula M. Staudinger künftig nicht nur eine größere Rolle in Lehrveranstaltungen, sondern auch allgemein im Unialltag spielen.

Öffnung für neue Zielgruppen: Angebote für Ältere entwickeln

Was das Altersspektrum betrifft, so hat die Rektorin schon klare Vorstellungen. Auch Menschen, die älter als 30, 40, 50 oder gar 60 Jahre sind, sollen künftig die Möglichkeit erhalten, an der TU Dresden noch einen anderen oder weiterqualifizierenden Abschluss zu machen. Viele Menschen leben heute länger, sagt die Wissenschaftlerin, die sich selbst als Forscherin und Psychologin mit dem Altern und lebenslangen Lernen beschäftigt hat. Entsprechend sollen Lehrangebote entwickelt werden, mit denen Menschen beispielsweise berufsbegleitend „sich neue berufliche Perspektiven erschließen können.“

Diskurs mitprägen: Uni auch in der Region sichtbar machen

Die TU Dresden soll sich nach Ansicht der neuen Rektorin auch in Dresden und Sachsen als ein gesellschaftlicher Akteur etablieren. Es sei selbstverständlich, dabei für Toleranz und Demokratie einzutreten, erklärt Ursula M. Staudinger. Die Hochschule müsse aber noch weitergehen und Brücken bauen zwischen den Teilen in der Gesellschaft, die sich nichts mehr zu sagen haben. Außerdem wird es für alle Mitarbeiter der TU künftig die Möglichkeit von zwei Ehrenamtstagen im Jahr geben, um außerhalb der Hochschule tätig zu werden und um dabei zu zeigen, was die Technische Universität ausmacht. Es gehe auch darum, den Menschen in der Region zu zeigen, was die Spitzenforschung für deren Alltag bedeutet und wie sie davon profitieren können. Ein wichtiger Baustein dafür sei auch das Projekthaus Zukunft, wie es im erfolgreichen Exzellenzantrag konzipiert worden sei.

Weiter denken: Interdisziplinäre Forschung stärken

Um die interdisziplinäre Forschung zu stärken, möchte Ursula M. Staudinger entsprechende Anreize entwickeln. Es sei anstrengend und zeitintensiv, fachübergreifend zu ar­­­beiten und bedürfe daher besonderer Unterstützung. Zugleich soll aber auch im Studium selbst bereits der Grundstein für eine höhere Bereitschaft zur interdisziplinären Ar­beit gelegt werden, indem die Studenten lernen, auch mit fachfremden Methoden umzugehen.

Die Umsetzung: Das Rektorat wird erweitert

Ursula M. Staudinger ist sich bewusst, dass die Ziele viel Kraft benötigen – weshalb sie das Rektorat breiter aufgestellt hat. Als Rektorin will sie sich vor allem auf die Leitung und die Repräsentation nach außen und die Weiterentwicklung der Uni als Organisation konzentrieren. Neu ist indes die Stelle der Prorektorin Universitätskultur, die ab sofort von Roswitha Böhm bekleidet wird. Sie ist Professorin am Institut für Romanistik der TU Dresden und soll künftig Prozesse des gruppenübergreifenden Austauschs und der Vernetzung anstoßen und Strategien zur Etablierung der gegenseitigen Wertschätzung sowie des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen entwickeln. Neue Prorektorin für Forschung wird Angela Rösen-Wolff, bislang Forschungsdekanin an der Medizinischen Fakultät, Prorektor für Bildung wird Gerald Gerlach. Neben der neuen Prorektorin für Universitätskultur sind zudem zwei so genannte Chief Officer ab sofort Teil des Teams. Ronald Tetzlaff wird dabei künftig den Bereich Technologietransfer und Internationalisierung übernehmen, Lars Bernard die Digitalisierung und das Informationsmanagement voranbringen. An­dreas Handschuh bleibt Kanzler.

Von New York zurück nach Dresden Ursula M. Staudinger (geb. 3. April 1959 in Nürnberg) studierte an der Universität Nürnberg-Erlangen Psychologie und promovierte 1988 in Berlin. 1997 folgte die Habilitation an der FU Berlin. Ihre erste Station als Professorin war zwischen 1999 und 2003 an der Technischen Universität in Dresden. Von 2003 und 2013 war sie Professorin und Vizepräsidentin an der Jacobs University in Bremen und Gründungsdekanin des Jacobs Center on Lifelong Learning and Institutional Development. Im Anschluss ging sie nach New York und wurde dort unter anderem Gründungsdirektorin des Columbia Aging Centers an der Columbia University. Bis zur ihrer Wahl als Rektorin war sie als Professorin an der Hochschule tätig, die zu den renommiertesten weltweit zählt. Zu ihren Schwerpunkten zählen unter anderem die Erforschung der Veränderbarkeit des Alternsprozesses – und die möglichen Potenziale des Alterns. Dazu zählt beispielsweise die Erforschung des Zusammenspiels von Arbeitsbedingungen und der Entwicklung im Alter vorm Hintergrund des demografischen Wandels – eine aktuellere Frage denn je. Im März wählte sie der erweiterte Senat der TU Dresden schließlich zur Rektorin. Die TU und die Stadt habe sich in den vergangenen 20 Jahren beeindruckend entwickelt, die Stadt ist „ein Kleinod Europas“. Sie empfinde es als „großes Glück“, hier zu wohnen.

Von Sebastian Kositz