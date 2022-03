Was die Stadt Dresden am Emerich-Ambros-Ufer vorhat

Dresden

Die Pläne für die Neubautrasse entlang der Weißeritz als Lückenschluss zwischen Tonberg- und Werkstättenstraße lagen 2012 öffentlich aus. Vor fünf Jahren hat die Landesdirektion Sachsen sie genehmigt. Seither lässt die Verwaltung dieses für Dresden wichtige Straßenbauprojekt, das sich sogar bis zum Neustädter Markt auswirkt, überarbeiten. Ein Überblick:

Warum soll die neue Straße am Weißeritzufer entstehen?

Während in der Gegenrichtung seit mehr als 125 Jahren eine Uferstraße als durchgängige Verbindung von Löbtau zum Flügelweg besteht, müssen Autofahrer, die aus Richtung Elbepark kommend in den Süden der Stadt wollen, in Cotta einen Umweg über die Tonbergstraße, Altcotta und die Lübecker Straße nehmen. Das dabei durchfahrene Areal ist ein Wohngebiet mit zentralen Funktionen für den ganzen Stadtbezirk – unter anderem befinden sich direkt an dieser Route das Rathaus und das Gymnasium Cotta sowie das Nahversorgungszentrum „Frosch“. Teils ist dort nur eine Geschwindigkeit von 30 km/h zulässig.

Das Gymnasium Cotta wird aktuell schon saniert. Die große Grünfläche auf der Verkehrsinsel davor wartet als Teil Altcottas auf ihre Neugestaltung. Quelle: Anja Schneider

Prinzipiell hält die Stadt deshalb weiter an den Plänen für den Lückenschluss am Emerich-Ambros-Ufer fest. „Die Verkehrsmenge im Bereich Altcotta kann nach den vorliegenden Abschätzungen mehr als halbiert werden. Die Straßenbahn wird in diesem Bereich beschleunigt, da die gegenseitigen Verkehrsbehinderungen abgebaut werden. Mit der Entflechtung des Verkehrs erhöht sich die Verkehrssicherheit“, begründet die Verwaltung. An der Umsetzung hängt aber noch viel mehr.

Seit Jahren plant die Stadt, die Bundesstraßen mit ihrem erheblichen Durchgangsverkehr vom 26er-Ring weiter nach außen zu verlegen. Der Äußere Stadtring vom Campus der Technischen Universität über die Flügelwegbrücke bis zur A 4 am Elbepark soll künftig die vom Grenzübergang in Zinnwald nach Dresden führende B­­ 170 aufnehmen, die gegenwärtig noch mitten durch die Stadt über St. Petersburger Straße, Carolabrücke und Neustädter Markt verläuft. Ein Hauptargument: Mit der neuen Route der B 170 ließe sich unter anderem der Luftreinhalteplan besser umsetzen.

„Um Bundesstraßen jedoch verlagern zu können, müssen Ausbauqualität und Leistungsfähigkeit der Straßennetzteile angepasst werden, damit eine entsprechende Klassifizierung möglich wird“, teilt die Stadtverwaltung mit. Mit anderen Worten: Solange der Lückenschluss am Emerich-Ambros-Ufer – nur daran hängt es – noch nicht fertig ist, führt die Bundesstraße weiterhin direkt am Goldenen Reiter und am Königsufer vorbei, ein historisches und hochsensibles innenstädtisches Areal also, um dessen Neugestaltung und Bebauung aktuell gerungen wird.

Die Auswirkungen des Lückenschlusses in Cotta sind folglich enorm. Immerhin: Der „Neubau Teilstück des Emerich-Ambros-Ufer stadtwärts im Bereich Flügelweg/Altcotta mit zweiter Richtungsfahrbahn“ ist im Verkehrsentwicklungsplan 2025plus mit der Priorität A++ enthalten. Die Widmung zur Bundesstraße ist Teil des Planfeststellungsbeschlusses von 2017 und mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr abgestimmt. Dies gelte auch für einen eventuellen neuen Planfeststellungsbeschluss für die fortgeschriebene Planung.

Was sahen die Entwurfsplanungen von 2012 vor?

Direkt westlich der Brücke der Tonbergstraße soll eine rund 500 Meter lange, neue Uferstraße entlang der Weißeritz beginnen – eine Richtungsfahrbahn mit zwei Fahrspuren für den Kraftverkehr als Pendant zur in den 1890er Jahren angelegten und später ausgebauten Straße auf dem gegenüberliegenden Ufer. Die Neubautrasse soll direkt an den bereits bestehenden Teil des Emerich-Ambros-Ufers anschließen, der derzeit südöstlich des Cottaer Rathauses von der Lübecker Straße abzweigt. Dieser relativ kurze neue Straßenabschnitt wäre der letzte Lückenschluss auf dem fast zehn Kilometer langen Äußeren Stadtring.

Doch es gibt ein Platzproblem: Auf einer Länge von reichlich 100 Meter ist die Lübecker Straße die Uferstraße – nämlich unmittelbar nördlich des aktuellen Abzweigs des Emerich-Ambros-Ufers. Eine Unterbrechung der „Lübecker“ kommt nicht in Frage, da auf ihr Anlieger und die Straßenbahnlinie 12 verkehren. Und einfach weiter ins Hinterland verlegen lässt sie sich nicht, weil dort Privatgrundstücke mit Wohnhäusern liegen. Neue Straßenkreuzungen fallen ebenfalls als Lösung aus, denn dann könnte man es auch gleich beim Status quo belassen.

Das neue Emerich-Ambros-Ufer muss sich also noch zwischen die Weißeritz und die Lübecker Straße zwängen. Um den nötigen Raum zu schaffen, soll die derzeit schräge Uferböschung im betroffenen Abschnitt auf einer Länge von fast 175 Metern in eine senkrechte Ufermauer umgebaut werden – im Einklang mit dem Hochwasserschutz wohlgemerkt. Eine 300 Meter lange Lärmschutzwand soll die beiden dann parallel und unmittelbar nebeneinander verlaufenden Straßen voneinander abschirmen.

An der „Lübecker“ soll die mit Sandsteinen befestigte Steilböschung einer neuen Ufermauer weichen, weil die Neubautrasse zwischen der bestehenden Straße und der Weißeritz weitergeführt werden soll. Quelle: Anja Schneider

Entlang der Neubautrasse wurde laut Planung von 2012 ein Fuß- und Radweg geführt. Doch nur abschnittsweise, denn ihn ließen die Planer ihr Platzproblem besonders spüren: Er sollte nur von der Tonbergstraße bis zur Kurve der Lübecker Straße nahe der Einmündung Klopstockstraße reichen und sie dort an einer Ampel überqueren. An der Engstelle, wo künftig die Neubautrasse parallel verlaufen soll, war in den Plänen von 2012 dafür einfach nicht genug Raum.

Durch die nördlich angrenzenden Unterführungen unter dem Güterbahnhof Friedrichstadt sowie die Weißeritz ist auch der Platz am künftigen ampelgeregelten Knoten des Emerich-Ambros-Ufers mit der Tonbergstraße begrenzt. Laut Planungen von 2012 war für den Kraftverkehr auf der bestehenden Uferstraße aus Richtung Löbtau kommend eine neue Linksabbiegerspur vorgesehen, deren Beginn bereits 2004 gebaut wurde. Die zwei aktuell vorhandenen Spuren sind demnach künftig beide den Rechtsabbiegern vorbehalten und werden direkt auf den Flügelweg geführt – eine deutliche Beschleunigung auf dem besonders im Berufsverkehr stauanfälligen Abschnitt.

Der Verkehr in der Gegenrichtung sollte aus Richtung Elbepark kommend direkt nach der Brücke Tonbergstraße über zwei Linksabbiegespuren auf die Neubautrasse gebracht werden. Eine Spur für Geradeausfahrer verläuft auch weiterhin nach Altcotta, von wo aus auch eine Fahrspur in der Gegenrichtung ankommen sollte. Demnach war die derzeit dreispurig genutzte Brücke also insgesamt vierspurig geplant worden, um leistungsfähig genug für die dort anzuknüpfende Neubautrasse zu sein.

Das Problem ist seit Jahren bekannt: Weil ein 500 Meter langer Abschnitt des Emerich-Ambros-Ufers (rot) fehlt, müssen Autofahrer den Umweg über Tonbergstraße und Lübecker Straße nehmen. Von der Flügelwegbrücke über die Elbe bis nach Altcotta rund ums dortige Rathaus entsteht dadurch Rückstau, auch die Straßenbahnen auf der „Lübecker“ sowie die Busse der DVB werden ausgebremst. Die Neubautrasse soll das ändern. Um für sie Platz zu schaffen, müsste an der Engstelle zwischen Lübecker Straße und Weißeritz die Ufermauer verändert werden. Auch eine Lärmschutzwand ist geplant. Quelle: DNN/Alexander Eylert

Angebunden werden soll die Neubautrasse ans bestehende Straßennetz noch an zwei weiteren Stellen: Der derzeitige „Aldi“-Parkplatz soll nicht nur mit der Tonberg-, sondern auch mit der neuen Uferstraße verbunden werden. Und wo derzeit das Emerich-Ambros-Ufer in Fahrtrichtung Nossener Brücke beginnt, wird den Planungen zufolge eine kurze Verlängerung der Werkstättenstraße die „Lübecker“ mit der neuen Uferstraße verbinden. An diesen Trassenführungen gebe es der Stadt zufolge aktuell nichts zu ändern – lediglich der Radverkehr solle mehr Platz erhalten.

Was dürfte sich an der 2012 eingereichten Variante ändern?

Konkret lässt sich die Stadt bei den Auswirkungen der aktuellen Neuplanung noch nicht in die Karten schauen. Relativ klar ist allerdings, dass die ursprünglich vorgesehene zweite Fahrspur für den Kraftverkehr verwaltungsintern zur Diskussion steht, sofern sie hinter den Kulissen nicht längst für eine neue Vorlage geopfert wurde. Als Antwort auf die Frage, ob es bei zwei Autospuren bleibt, hieß es aus dem Rathaus nur: „Die Planungen laufen noch.“ Fiele die zweite Spur weg, wäre diese Richtungsfahrbahn des Emerich-Ambros-Ufers der einzige einspurig befahrbare Abschnitt des Stadtrings. Beim Versuch, Durchgangsverkehr aus der Innenstadt in die Außenbezirke zu bringen, bliebe diese Stelle weiter das Nadelöhr.

Einzige Profiteure einer Umplanung wären Fahrradfahrer. „Aufgrund des langen Planungszeitraumes entspricht die planfestgestellte Lösung der Verkehrsraumaufteilung für die unterschiedlichen Verkehrsarten nicht mehr dem Stand der Technik. Für den Radverkehr werden heute unter den Gesichtspunkten Klimaschutz und Stadtverträglichkeit komfortablere Bedingungen vorgesehen als im Zeitraum der Bearbeitung der Entwurfs- und Planfeststellungsunterlagen von 2007 bis 2012“, lautet die städtische Begründung. An allen anderen Details von damals werde jedoch festgehalten.

„Der Radverkehr wird in der planfestgestellten Verkehrslösung mehrfach indirekt und vom Verkehr der Fahrbahn abgesetzt auf gemeinsamen Rad- und Gehwegabschnitten geführt. Dies ist unter heutigen Gesichtspunkten einer bedarfsgerechten Radverkehrsplanung nicht mehr zeitgemäß“, so die Erklärung aus der Verwaltung. Stattdessen soll es nun eine möglichst direkte Radverkehrsführung unter Berücksichtigung der anderen Verkehrsteilnehmer mit den entsprechenden Querschnitten geben.

Das klingt nach einem Radfahrstreifen, der auch an der Engstelle in Höhe Lübecker Straße das Emerich-Ambros-Ufer begleiten würde – die zweite Autospur wäre damit aus Platzgründen kaum machbar. Es sei denn, man beschneidet zugleich die Ausmaße der dann verkehrsberuhigten „Lübecker“. Zumal die Verwaltung bei einer Planänderung ohnehin nur auf die bereits zur Verfügung stehenden Räume zurückgreifen kann. Einfach verbreitern geht nicht, wie die Stadt berichtet: „Die sogenannten Betroffenheiten, welche aus der planfestgestellten Verkehrslösung resultieren, dürfen sich nicht verschlechtern. Das gilt insbesondere für Grunderwerb und Lärmimmissionen.“

Von Stefan Schramm