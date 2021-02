Was die Kathedrale in Dresden jetzt zum Strahlen bringt

Dresden

Als wären sie frisch vergoldet worden, so gleißen die Ornamente an der Silbermannorgel. „Dabei ist alles nur gereinigt worden“, sagt Dompfarrer Norbert Büchner. Das Geheimnis liegt in der richtigen Beleuchtung.

Früher hingen ringsum nur Leuchter, damit die Gottesdienstbesucher Noten und Text im Gotteslob erkennen konnten. Das war einmal. Jetzt setzen zwei Batterien von Strahlern mit Leuchtdioden (LED) die barocke Architektur der Dresdner Kathedrale, der fast 270 Jahre alten Katholischen Hofkirche, in Szene.

Ins rechte Licht gerückt

Der Berliner Lichtdesigner Ringo T. Fischer kennt sich damit aus. Seit fast 20 Jahren sorgt er für angemessene Beleuchtung in besonderen Wohnhäusern, auf Messen, Ausstellungen, in Museen, Gedenkstätten und Kirchen. Auf die richtige Mischung kommt’s an. Vorgeführt hat er den Kirchenvertretern das an den auf Hochglanz polierten sechs Silberleuchtern zu beiden Seiten des Kruzifixes auf dem Altar. Als Fischer Kaltlicht auf sie richtete, wurden die Schatten blau. Unter Warmlicht wirkten sie golden. Erst beide zusammen im abgestimmten Verhältnis zeigt sie in realer Färbung.

Mit Licht hervorgehoben hat der Designer wesentliche, auch kunsthistorisch wertvolle Stellen für die Verkündigung des Evangeliums.

Jetzt auch Abendführungen denkbar

Die Kanzel von Balthasar Permoser an der Nordseite zum Beispiel. Wenn Pfarrer Büchner Besuchern deren einmalige Gestaltung beschrieb und es war nach Sonnenuntergang, konnte man im Dämmerlicht kaum Details erkennen. „Künftig könnte ich mir Abendführungen gut vorstellen“, sagt er. Die könnten auch entlang von Stefano Torellis Kreuzwegbildern führen. Früher lagen die im verschatteten Prozessionsumgang, der eine Besonderheit dieser Kirche ist. Nun sind Einzelheiten deutlich zu erkennen. Ebenso auf den Altären der Seitenschiffe links und rechts oder auf dem Baldachin oben in der Sakramentskapelle neben dem Hochaltar.

Dompfarrer Norbert Büchner kann sich künftig auch Abendführungen vorstellen. Quelle: Dietrich Flechtner

„Auch die Gedächtniskapelle mit der Pietá aus Meißner Porzellan von Friedrich Press ist nun ein Augenschmaus.“ Dass dies auch für das mehr als neun Meter hohe Hochaltarbild gilt, kann die Gemeinde Pfarrer Büchner vorerst nur glauben. Seit Aschermittwoch ist es verhüllt, so wie üblich in der siebenwöchigen Fastenzeit. Um so effektvoller könnte die Enthüllung der von Anton Raphael Mengs dargestellten Himmelfahrt Christi in der Nacht zum Ostersonntag ausfallen.

Neues auch für die Ohren

Erfreulich sind die Neuerungen auch für die Ohren. Die über 30 Jahre alte Tonanlage ist ersetzt worden. „Wir kommen nun mit weniger Lautsprechern aus“, sagt Norbert Büchner. Eben spielen die Akustiker zur Prüfung ein Hörbuch ab. So schnell wie der Sprecher dürfte kaum ein Priester reden. Dennoch mindert der Hall nicht den glasklaren Klang.

In dem fast 270 Jahre alten Barockbau waren deutliche Risse zu erkennen. Quelle: Dietrich Flechtner

Das, weswegen die Innensanierung vor allem nötig war, ist fast spurlos verschwunden: hoch oben unter der Decke die Risse und klaffenden Fugen, aus denen der Mörtel gebröselt war. „In manchen ist der Zollstock 40 Zentimeter verschwunden“, erzählt Norbert Büchner. „Die Fugen sind mit Heißkalk verpresst worden.“ Der Stuck mit Blättern von Akanthus, Eiche oder Lorbeer sieht wieder hell und makellos aus.

Bautagebuch im Internet

Die Schönheit des neuen Zustands ist Ergebnis eines elfmonatigen Prozesses. Feierlich abgeschlossen wird er am Sonnabend mit einer Vesper – erstmals wieder im Hauptschiff. In einem Bautagebuch auf der Internetseite der Kirche hat Norbert Büchner über alle Phasen mit Fotos berichtet. „Wie viel Mühe und Arbeit da drin steckt, kann nur einschätzen, wer das begleitet hat.“ Bis zu drei Mal pro Woche hat er als „Baustellenseelsorger“ den Handwerkern über die Schulter geschaut und mit ihnen geredet.

Dabei hat der 55-jährige Theologe aus Limbach-Oberfrohna, der auch gelernter Elektriker ist, eine Menge lernen können, wie er erzählt. Seine Ehrfurcht und Bewunderung für das Handwerk ist gewachsen. Für die kräftig zupackenden Gerüstbauer zum Beispiel, die die 34 Meter hohen Konstruktionen aus Stahlrohren zusammengefügt und wieder auseinandergenommen haben. Oder die Geduld und Gründlichkeit von Restauratoren wie Sven Taubert, dessen Vater schon die Stuckengel repariert hat.

Nacharbeiten nach der Feier

Pfarrer Büchner grüßt zwei Männer in Arbeitsanzügen. „Die Sicherheitstechniker von Siemens.“ Zu einem Akustiker sagt er: „War genial, mit Ihrer Mannschaft zu arbeiten.“ Der antwortet: „Jetzt wünsch ich Ihnen bald wieder eine richtige Gemeinde.“ „Jeder in seinem Metier ist wichtig“, sagt Norbert Büchner. „Ihr Gesamtwerk macht das Ganze so wertvoll.“

An den Fenstern werden die Handwerker möglicherweise noch bis Mai zu tun haben. Neue, doppelte Verglasung bringen sie an. Die hält die Wärme besser. Und wenn draußen auf dem Theaterplatz oder dem Schlossplatz irgendwann wieder laute Musik dröhnt, stört das die Andacht in der Kirche nicht mehr so sehr.

Eröffnung, Kosten, Geschichte, Innenarchitektur, Ausstattung Eröffnung: Vesper am Sonnabend, 20. Februar, 16 Uhr, mit Bischof Heinrich Timmerevers, Musik von einer Schola der Dresdner Kapellknaben; insgesamt mit Corona-Sicherheitsabstand rund 100 Plätze; Anmeldung nicht mehr nötig, nur Zettel mit Name, Telefonnummer und medizinische Mund-Nase-Maske Kosten: rund 4,9 Millionen Euro; den Großteil davon übernimmt der Freistaat, er ist Eigentümer des Gebäudes Geschichte: auf Initiative von Kurfürst Friedrich August II. (1696 - 1763), als August III. auch polnischer König, wurde sie 1739 bis 1754 erbaut nach Plänen des italienischen Architekten Gaetano Chiaveri (1689- 1770); Erzbischof Albert von Archinto, Apostolischer Nuntius in Polen, weihte sie bereits 1751 als Hofkirche der Heiligsten Dreifaltigkeit (lateinisch: Sanctissimae Trinitatis); nach schweren Bombenschäden 1945 wurde sie bis 1965 wieder aufgebaut; 1980 verlegte Bischof Gerhard Schaffran den Sitz des Bistums Meißen von Bautzen nach Dresden, indem er die Kirche zur Kathedrale erhob. Innenarchitektur: gegliedert ist sie in ein Hauptschiff, zwei Seitenschiffe, vier Eckkapellen; Besonderheit ist ein Prozessionsumgang um das Hauptschiff, nötig, da Katholiken im lutherischen Sachsen ihre Religion nicht in der Öffentlichkeit praktizieren durften Größe: mit rund 4800 Quadratmetern Fläche ist sie Sachsens größtes Kirchgebäude Bilder: Hochaltargemälde „Himmelfahrt Christi“ (1762) von Anton Raphael Mengs (1728–1779); in der Sakramentskapelle „Einsetzung der Eucharistie am Gründonnerstag“ ursprünglich 1752 von Louis des Silvestre (1675–1760), nach Verlust 1945 Nachschöpfung 1984 von Gerhard Keil; Kreuzkapelle mit „Kreuzigung Christi“ (1753) von Charles Hutin (1715– 1776); Bennokapelle mit Altarbild des Hl. Benno (1752) von Torelli; in Nordostkapelle Pieta von Friedrich Press (1904–990) aus Meißner Porzellan Ausstattung: geschnitzte Barockkanzel (1722) von Balthasar Permoser (1650 - 1732); die Marmorstatue Johannes des Täufers (1650) von Francesco Mochi (1580 – 1654) befindet sich derzeit in der Caravaggio-Ausstellung in der Gemäldegalerie Alte Meister; Glasaltar (1994) und Ambo (Pult, 1995) von Wolfgang und Karin Korn; Orgel (1755), letztes Werk von Gottfried Silbermann (1683–753), vollendet von seinen Schülern Gemeinde: mit rund 1800 Mitgliedern auf 12 Quadratkilometern eine der kleinsten Pfarreien

Von Tomas Gärtner