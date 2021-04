Was der neue kaufmännische Vorstand am Dresdner Uniklinikum vorhat

Dresden

Frank Ohi ist in der Krankenhauslandschaft kein Unbekannter. In den letzten zehn Jahren verantwortete er die Neuausrichtung der Elblandkliniken mit den Standorten Meißen, Radebeul und Riesa. Nun wechselt der studierte Betriebswirt in den kaufmännischen Vorstand des Dresdner Uniklinikums. Er folgt damit auf Janko Haft, der den Posten interimsweise übernahm, nachdem seine Vorgängerin Katrin Erk das Klinikum auf eigenen Wunsch verließ und nach Heidelberg ging. Was Ohi in Dresden plant, erzählt er im DNN-Interview.

Herr Ohi, Sie treten den Job des Kaufmännischen Vorstands am Uniklinikum an. Wie gut kennen Sie ihren neuen Arbeitgeber?

Schon relativ lange. Bereits während meiner Zeit bei den Elblandkliniken habe ich enge Kooperationen mit dem Uniklinikum gestartet. In all den Jahren haben wir viele Gespräche geführt und Meetings gehabt, in denen ich Einblicke in die Arbeit des Uniklinikums bekommen habe. Deshalb ist das Haus für mich kein unbekanntes Feld. Das freut mich sehr und ermöglicht mir einen sanften Übergang in den neuen Arbeitsbereich. Aber natürlich gibt es auch noch viele Gebiete, in die ich mich einarbeiten muss.

Solide wirtschaftliche Basis

Wie schwierig ist es, diesen Posten inmitten einer Pandemie zu übernehmen?

Die Pandemie hat uns vor Herausforderungen gestellt, wie wir sie vorher nicht kannten. Ich habe diesen bereits in den Elblandkliniken begegnen müssen, insofern ist die Situation nicht ganz neu. Letztlich haben wir alle unsere Erfahrungen gesammelt. Aber natürlich stellt eine Zeit wie diese eine große Herausforderung dar, mit der wir uns auch in der kommenden Zeit intensiv werden auseinandersetzen müssen.

Durch die Pandemie sind viele Krankenhäuser in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Wie sieht diese Situation am Uniklinikum aus?

Wir arbeiten derzeit noch am Jahresabschluss, der Mitte des Jahres veröffentlicht wird. Doch ich habe bereits einen Einblick in die finanzielle Situation erhalten. Wir sind auf dem richtigen Weg, die Krise auch wirtschaftlich zu bewältigen. Aber natürlich werden wir uns weiterhin großen Herausforderungen stellen müssen. Insgesamt ist das Uniklinikum aber sehr gut aufgestellt, auch dank der Arbeit meiner Vorgänger. Ich kann meine Arbeit auf einer sehr soliden Basis beginnen. Und das ist in der heutigen Krankenhauslandschaft nicht selbstverständlich, das muss man so offen sagen.

Bleibt die finanzielle Situation auch dann stabil, wenn die Pandemie noch ein weiteres Jahr dauert?

Ein Ende der Krise kann derzeit niemand vorhersagen. Wir müssen einen Weg finden, mit Covid zu leben und mit der Krise zu arbeiten. Darauf bereiten wir uns im Uniklinikum gerade vor. Natürlich hoffen wir, dass sich die angespannte Lage abschwächt. Aber, dass wir ganz ohne Covid leben werden, das glaube ich derzeit nicht.

Wie kann das Leben mit Covid am Uniklinikum konkret aussehen?

Wir überlegen derzeit, Post-Covid-Ambulanzen zu etablieren. Diese sollen nicht nur den aktuellen Covid-Patienten zur Verfügung stehen, sondern auch denen, die mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Diese sogenannten Long-Covid-Patienten dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Dieses Projekt soll flächendeckend und mit anderen Partnern realisiert werden.

Sie wollen das Uniklinikum als attraktiven Arbeitsplatz weiter ausbauen. Welche Pläne haben Sie in diesem Bereich?

Auch ein mit Spitzentechnologie ausgestattetes Krankenhaus funktioniert nicht ohne Mitarbeiter. Deshalb war mir die Mitarbeiterzufriedenheit schon immer ein großes Anliegen. Dabei geht es nicht allein um das Gehalt, auch die Arbeitsatmosphäre und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen stimmen. Dies zu realisieren ist unsere Aufgabe als Vorstand. Das betrifft nicht nur Pflegekräfte und Ärzte, sondern alle Mitarbeiter des Uniklinikums. Die genannten Vorteile müssen wir weiter ausbauen, denn wir brauchen zukünftig mehr Personal in den unterschiedlichsten Bereichen.

Zusammenarbeit statt Konkurrenz

Lässt sich das mitten in der Krise überhaupt realisieren?

Natürlich ist das Vorhaben, mehr Mitarbeiter einzustellen, auch mit mehr Kosten verbunden. Da müssen wir die wirtschaftliche Lage im Blick behalten und sehen, wie wir das gestemmt bekommen. Doch da gibt es viele Möglichkeiten, beispielsweise Gespräche mit Kostenträgern. Dass das eine besondere Herausforderung in dieser Zeit ist, ist klar. Aber diese nehmen wir an.

Wie sehen Ihre Pläne hinsichtlich der Konkurrenz zu anderen Krankenhäusern aus?

Ich denke, dass wir im Bereich Krankenhäuser eine gemeinsame Strategie entwickeln müssen und den Wettbewerbsgedanken nicht zu sehr in den Fokus stellen sollten. Dass das möglich ist, haben die vergangenen Monate der Covid-Krise gezeigt. In gemeinsamen Gesprächen mit Professor Albrecht ist deutlich geworden, dass wir hier neue Ansätze finden wollen. Es gibt bereits einige Ideen, auch gemeinsam mit dem Städtischen Klinikum. Wir wollen in den kommenden zehn bis 15 Jahren eine Strategie finden, wie wir verstärkt zusammenarbeiten können. Das sollte der Fokus auch für andere Krankenhäuser sein. Denn die Anzahl der verfügbaren Mitarbeiter wird nicht höher, eher niedriger. Da bedarf es kluger Konzepte, wie diese aufgeteilt werden können. Das wird Neuland für uns alle sein.

Die Pandemie hat viele Digitalisierungsprozesse beschleunigt, auch am Uniklinikum. Wie soll es dahingehend weitergehen? Wird die elektronische Patientenakte kommen?

Wir müssen den Weg konsequent weiter gehen. Das betrifft auch die elektronische Patientenakte. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass man jederzeit darauf zugreifen kann, dass der Datenschutz funktioniert und dass die Strukturen passen. Dazu haben wir Lösungen und Projekte in der Pipeline. Es ist kein triviales Thema, das mit vielen Investitionen verbunden ist. Es wird der zukünftige Weg sein und wir sind mittendrin, aber dauert noch seine Zeit.

Abschließend noch eine Frage zu künftigen Bauvorhaben auf dem Campus des Uniklinikums. Was ist da in den kommenden Jahren geplant?

Unser jüngstes Bauprojekt ist das Zentrum für Seelische Gesundheit. Dort wird der erste Spatenstich Mitte April vorgenommen. Das ist ein sehr großes und tolles Projekt im Herzen unseres Campus, das uns viele neue Möglichkeiten bietet. 2025 soll das Bauprojekt abgeschlossen sein. Wir werden uns auch mit anderen Bereichen auf dem Campus beschäftigen müssen, in den vergangenen Jahren ist dahingehend schon viel passiert. Aber es braucht immer wieder neue Strukturen, deshalb werden wir nicht aufhören, zu bauen. Ich bin froh darüber, dass wir diese Möglichkeiten haben.

