Was der Dresdner Striezelmarkt in diesem Jahr zu bieten hat

Dresden

Der Baum steht. Am Riesenrad schrauben die Arbeiter noch und sie hämmern an den Hütten – der Striezelmarkt zeigt seine ersten Konturen. Am 27. November geht Deutschlands ältester Weihnachtsmarkt in die 585. Runde. Bis Heiligabend können die Besucher auf dem Altmarkt zwischen begehbarem Schwibbogen und Pfefferkuchenhaus sächsisches Handwerk bestaunen und Stollen mit Glühwein genießen.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche um 15 Uhr wird Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) den Markt auf der Dresdner Geschichtenbühne feierlich eröffnen: Er schiebt die große Pyramide symbolisch an und schneidet den Dresdner Christstollen an.

Stollenfest am 7. Dezember

187 verschiedene Programmpunkte warten in diesem Jahr auf die großen und kleinen Besucher des Striezelmarktes. Einer der Höhepunkte ist das Stollenfest am 7. Dezember, bei dem ein mehrere Tonnen schwerer Riesenstriezel bei einem Festumzug durch die Altstadt getragen und abschließend auf dem Striezelmarkt feierlich angeschnitten wird. Neu am diesjährigen Stollenfest ist die Route des Festumzugs, welche erstmals durch die historische Altstadt entlang der Wilsdruffer Straße in Richtung Postplatz zur Semperoper, vorbei an der Hofkirche, am Georgentor sowie über die Schloßstraße führt.

Neben dem Stollenfest erwarten die Besucher 230 Marktstände und Fahrgeschäfte auf dem Altmarkt. Während in der Vergangenheit der Fokus auf Künstlern aus der Region lag, soll es dieses Jahr laut Robert Franke vom Amt für Wirtschaftsförderung auch Kunsthandwerk aus Bautzen, Chemnitz und der Oberlausitz geben.

Sicherheitskonzept für den Striezelmarkt

Kinder können sich zudem auf 290 Märchen- und Geschichtenstunden, 166 Bastelstunden im Pflaumentoffel- und im Knusperhaus, 181 Stunden Wichtelkino und auf 220 Stunden Plätzchenbacken in der Weihnachtsbäckerei freuen. An den Adventswochenenden verkürzen außerdem Pfefferkuchenfest, Pflaumentoffelfest, Pyramiden- und Schwibbogenfest unterhaltsam und besinnlich die Wartezeit auf den heiligen Abend. An den Themen-Freitagen können die Besucher außerdem professionelle Tänzer bestaunen, Gospelchören zuhören und gemeinsam Weihnachtslieder singen.

Damit das Markttreiben besinnlich bleibt, sorgen die Veranstalter auch in diesem Jahr mit verschiedenen Vorkehrungen für erhöhte Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt. So gibt es für den Fall, dass ein Kind im Getümmel verloren geht, Sicherheitsarmbänder, auf denen Eltern ihre Telefonnummer angeben können. Diese sind an den Touristen-Informationspunkten erhältlich. Darüber hinaus können die Besucher auch dieses Jahr das öffentlich zugängliche Striezel-WLAN nutzen.

Außerdem entwickelten die Veranstalter unter anderem zusammen mit der Polizei und dem Brand- und Katastrophenschutzamt ein Sicherheitskonzept für den Striezelmarkt. So sollen Sperrschranken, mobile Straßensperrungen sowie Sperrzonen für Fahrzeuge um den Altmarkt herum dafür sorgen, dass das Gelände geschützt ist. Auch werden die mobile Polizeiwache, das Deutsche Rote Kreuz, die Ordnungshüter der Stadt sowie die Striezelwache vor Ort sein.

585. Dresdner Striezelmarkt Beginn: 27. November, 15 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Kreuzkirche Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 21 Uhr, Ausnahmen: Eröffnungstag 27. November (16-21 Uhr), 13. Dezember (10-22 Uhr), Heiligabend (10-14 Uhr) 26. Dresdner Stollenfest: 7. Dezember vor dem Kulturpalast, Beginn Bühnenprogramm 9.30 Uhr, Beginn Festumzug 11 Uhr, Stollenanschnitt 11.50 Uhr Weitere Infos zum Programm, Anreise und Parkmöglichkeiten: striezelmarkt.dresden.de/index_de.php.

Von Laura Catoni