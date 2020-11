Was darf eine Stunde Parken in Dresden kosten?

Dresden

Drei Euro für eine Stunde Parken in der Innenstadt ohne Tagesticket und zwei Euro pro Stunde oder acht Euro pro Tag in normalen Stadtlagen – das sahen die Pläne des nach Heidelberg abgewanderten früheren Baubürgermeisters Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) vor. Die Debatte über die neue Parkgebührenverordnung nimmt jetzt Fahrt auf, am Mittwoch befasst sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau mit den Vorschlägen.

Freie Wähler: Monats- und Jahrestickets einführen

Die Freien Wähler halten eine Kopplung der Parkgebühren an den Preis eines Einzelfahrscheins für Straßenbahn und Bus zwar durchaus für denkbar, die von Schmidt-Lamontain vorgeschlagenen Tarife aber für unverhältnismäßig. „Der Wegfall eines Tagestickets in der Zone 1 ist mit uns aber nicht zu machen“, erklärte Torsten Nitzsche, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion. Im Gegenteil: Um Berufspendler zu entlasten, sollte die Stadt Monats- und Jahrestickets einführen, fordert Nitzsche.

Die SPD-Fraktion spricht sich ebenfalls gegen den Wegfall des Tagestickets in der Zone 1 aus und plädiert für ein Angebot zum vierfachen Stundentarif – das macht also 12 Euro für das Tagesticket. „Auch im inneren Stadtzentrum brauchen Gewerbetreibende durchaus mal ganztägig einen Parkplatz. Die Zahlung des hohen Stundentarifs erscheint mir da unverhältnismäßig“, erklärte SPD-Verkehrsexperte Stefan Engel.

SPD : An deutlicher Erhöhung führt kein Weg vorbei

Die Sozialdemokraten glauben, dass an einer deutlichen Erhöhung der seit 2006 stabilen Parkgebühren kein Weg vorbeiführt. „Wir wollen aber mit der neuen Verordnung die richtigen Impulse setzen“, erklärte Engel. Carsharing sei eine „tolle Alternative“ zum eigenen Auto. Deshalb will die SPD Systeme zulassen, die auch ein Parken im normalen Straßenraum zulassen – stationsunabhängiges Carsharing.

Das, so Engel, sollte aber gegen eine Jahresgebühr erfolgen und vertraglich streng geregelt werden. Im Gegenzug sollte die von der Verwaltung vorgeschlagene Gebührenbefreiung von Autos mit Elektroantrieb in den ersten zwei Stunden entfallen. „Mit dem Vorschlag der Verwaltung würde der teure Tesla zwei Stunden kostenlos parken, während weniger betuchte Leute für ihren Kleinwagen sechs Euro zahlen müssen.“ Warum eine bestimmte Antriebstechnologie bevorzug werden solle, erschließe sich ihm nicht, so Engel.

Stadt will zwölf Millionen pro Jahr mehr einnehmen

Das letzte Wort über die Parkgebührenverordnung hat der Stadtrat. Der Vorschlag von Schmidt-Lamontain war bei FDP, AfD, aber auch den Linken auf heftige Kritik gestoßen. Die Grünen begrüßten die Pläne ihres Bürgermeisters. Die CDU sah bei der Höhe der Tarife Klärungsbedarf. Die Stadtverwaltung will mit erhöhten Parkgebühren rund zwölf Millionen Euro Mehreinnahmen pro Jahr erzielen. Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) hat die zusätzlichen Mittel in seinen Haushalt für 2021/2022 schon eingeplant.

