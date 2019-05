Dresden

Dass es die Sonne gibt, scheint für uns fast selbstverständlich. Aber was ist die Sonne eigentlich? Diese Frage beschäftigte am Dienstagabend die Nachwuchswissenschaftler bei der dritten Ausgabe der Kinderuni. Professor Manfred Schüssler vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung fing zur Erforschung der Frage aber erst einmal ganz von vorne an. „Die Sonne spendet uns Licht und Wärme, ohne sie wäre die ganze Erde von Eis bedeckt. Und ohne Licht und Wärme gäbe es kein Leben“, sagte der Wissenschaftler.

Dann erklärte er anhand einer Animation das Sonnensystem. Die immensen Größenverhältnisse veranschaulichte der Forscher anschließend an einem Beispiel. „Wenn ein Wanderer 20 Kilometer am Tag geht, würde er 650 Jahre brauchen, um einmal rund um die Sonne zu laufen. Und 20 000 Jahre, um von der Erde die Sonne zu erreichen“, so der Professor weiter. Das sorgte für viel Verwunderung bei den jungen Forschern.

Es war einmal vor mehr vier Milliarden Jahren

Aber was ist die Sonne nun eigentlich? „Vor mehr als vier Milliarden Jahren gab es eine Wolke aus Gas und Staub im Weltraum. In dieser bildeten sich Klumpen und aus diesen entstanden Sterne. Einer von ihnen ist die Sonne“, erzählte Schüssler. Und wie lang sind nun vier Milliarden Jahre? „Wenn ein Jahr nur so lang wie eine Sekunde wäre, dann müssten wir 124 Jahre lang zählen, bis wir auf vier Milliarden kommen“, sagte der Sonnenphysiker. Da staunten die jungen Zuhörer nicht schlecht.

„Was ist denn heißer, die Sonne oder flüssige Lava?“, wollte Schüssler als Nächstes wissen. Die Abstimmung der Kinder fiel eindeutig aus – für die Sonne. „Ihr habt recht, die Sonne ist 5 500 Grad Celsius heiß. So heiß, dass dort alles verdampft. Sie hat deshalb keine feste Oberfläche, sondern ist eine Wolke aus Gas“, so der Sonnenphysiker. Das Gas, vorwiegend Wasserstoff und Helium, bestehe wiederum aus Atomen. „Diese sind winzig klein. Es gibt so viele Atome in einer Aprikose, wie man Aprikosen in die Erde hineinstopfen könnte“, erklärte Schüssler. Und diese Atome bringen die Sonne letztendlich zum leuchten.

Da gingen die Blicke deutlich nach oben: In der Kinderuni ging es um unser lebensspendendes und auch gefährliches Zentralgestirn. Quelle: Dietrich Flechtner

Hat die Sonne denn nun Haare?

Abschließend beantwortete der Forscher die wohl spannendste Frage – nämlich, ob die Sonne Haare hat. „Sie hat tatsächlich welche. Zwar nicht solche, die wir auf dem Kopf haben, aber es sieht zumindest so aus“, erzählte der Wissenschaftler. Das habe mit den Sonnenflecken zu tun. „Diese Flecke sind starke Magnete, größer als die Erde“, so Schüssler weiter. Die „Haare“ sind magnetische Kraftlinien der Felder. In ihnen befindet sich Gas, das wiederum leuchtet – und das sieht dann eben aus, wie Haare.

Von Annafried Schmidt