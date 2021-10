Dresden

Feierliche Eröffnungen von Neubauten sind meist angenehme Veranstaltungen, in ei­nem Beruflichen Schulzentrum für das Gastgewerbe erst recht. Zur offiziellen Einweihung der neuen Turnhalle am BSZ „Ernst Lößnitzer“ gab es am Freitagvormittag leckere Häppchen, die in Handarbeit der Azubis entstanden sind und von ihnen mit berechtigtem Stolz gereicht wurden.

Guter Tag für Schule und Sportvereine

„Das ist ein guter Tag für Dresden und vor allem für die Schulgemeinschaft des BSZ Gastgewerbe“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU). Die Halle bringe eine deutliche Verbesserung für die Schüler, aber auch für „die dort sehr aktiven Sportvereine“. Die rund 3,6 Millionen Euro Baukosten „sind gut angelegtes Geld“, fügte Donhauser hinzu. Die Stadt arbeite derzeit an Bauprojekten für mehr als 20 Schulsporthallen, die bei mehr als 100 000 in Vereinen organisierten Sportlern auch für diese von großer Bedeutung seien.

„Sport ist Mord“ zitierte Schulleiterin Siri Leistner ein oft strapaziertes Bonmot, das dem früheren englischen Premierminister Winston Churchill zugeschrieben wird. Natürlich sieht das die ehemalige Leistungssportlerin aus der Leichtathletik ganz anders und nimmt an, dass es jedem genauso geht, der erstmal mit Sport anfängt und merkt, dass es ihm gut tut.

Kritik an Kürzung bei Sportunterricht

Die neue Sportanlage sei mit Parkplätzen im Erdgeschoss und aufgeständerter Turnhalle im ersten Stock nicht nur baulich etwas Besonderes, sondern auch für die Schüler außerordentlich wichtig. Das Gastgewerbe sei mit erheblichen körperlichen Belastungen verbunden. „Dafür können sich die Jugendlichen hier stärken“, sagte Leistner und kritisierte gleichzeitig, dass der Sportunterricht im ersten Lehrjahr zuletzt in Sachsen um eine Stunde pro Woche gekürzt worden sei.

Deshalb ist Leistner froh über den Neubau, der trotz pandemiebedingten Schulschließungen in einer „tollen Zusammenarbeit“ zwischen Bauleuten und Schule vorangekommen sei. Vor ziemlich genau zwei Jahren hatte die Stadt, seinerzeit noch vertreten durch den damaligen Bildungsbürgermeister und heutigen sächsischen Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU), von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) einen Fördermittelbescheid über 2,7 Millionen Euro erhalten. Davon entfielen 1,6 Millionen auf die Turnhalle, der Rest auf die Cafeteria in der BSZ-Außenstelle auf der Wachsbleichstraße. Sie ging vor einem Jahr in Betrieb und versorgt auch die 48. Grundschule.

Digitalisierung ausgebremst

Doch schon damals war die Feierlaune rund um die bekochten Politiker nicht ungetrübt. Im alten BSZ-Schulgebäude an der Ehrlichstraße konnte von Digitalisierung kaum die Rede sein. Und bis heute ist es nicht viel besser geworden. „Ich bin sauer“, wettert denn auch die resolute Schulleiterin gegenüber DNN.

Im Altbau des BSZ Gastgewerbe in Dresden auf der Ehrlichstraße ist die Digitalisierung noch nicht angekommen, ärgert sich Schulleiterin Siri Leistner. Quelle: Dietrich Flechtner

Im Schulgebäude gibt es nur in den Computerräumen Internet. An WLAN sei gar nicht zu denken. An moderne Smartboards, die anderenorts Tafel und Kreide ersetzen, genauso wenig. Alte Aluminiumleitungen im Stromnetz der Schule stehen dem Fortschritt entgegen. Sollte mit steigenden Inzidenzen bei Coronainfektionen und Krankenhausbelegungen der Schulbetrieb wieder eingeschränkt werden, wird es eng für das BSZ.

Internet aus dem Lehrer-Handy

„Hybrid-Unterricht ist so nicht möglich“, erklärt Leistner. Dabei soll die Übertragung der Schulstunde mit einer halben Klasse an die andere Hälfte der Schüler in gewisser Weise Präsenzunterricht ermöglicht werden. Die Pädagogen seien hochmotiviert. Doch wenn jetzt Internet benötigt wird, könnten sie nur versuchen, beispielsweise mit eigenen Handys die Situation zu retten.

Laut Siri Leistner ist die Schule erst 2023 für die Aufrüstung mit den Mitteln aus dem Digitalpakt vorgesehen. Das ist der Schulleiterin eindeutig zu spät. „Wir können die Jugendlichen gar nicht an Buchungssystemen ausbilden, an denen sie in Hotels arbeiten sollen.“ 2019 hätte das BSZ das geforderte Medienbildungskonzept für die Digitalisierung vorgelegt. Bis 2023 könnte das technische längst wieder überholt sein.

„Am Geld kann es nicht liegen“

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser verweist auf den bis 2024 laufenden Digitalpakt. Bis dahin muss das Geld des Bundes eingesetzt sein. 28 Millionen Euro gibt es für Dresden, es geht um bauliche Infrastruktur und Geräte. Donhauser, seit reichlich einem Jahr im Amt, hat die Realisierung des Paktes in die Hände der Stadttochter Stesad gelegt, um Tempo hineinzubringen. In drei Paketen soll die Umsetzung erfolgen. Gestartet wird mit den Typ-Dresden-Schulen.

Donhauser will mit der Stesad besprechen, warum das BSZ erst 2023 eingeplant ist. Ob sich daran etwas ändern lässt, kann er nicht versprechen. „Ich werde mir das erläutern lassen, am Geld kann es ja nicht liegen.“

Von Ingolf Pleil