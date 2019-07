Dresden

Am Abend dieses denkwürdigen Tages fuhren mein Vater, selbstständiger Augenoptikermeister und Autor und ich, achtzehnjähriger Augenoptikerlehrling, mit dem Moskwitsch hinaus aus dem Tal der Ahnungslosen ins Osterzgebirge, wo Westfernsehen möglich war. Vaters Kollege wohnte dort, bei Altenberg, in ausreichender Höhe für guten Empfang.

Seit Tagen gab es in unserer Familie, im Freundeskreis, in der Kirchgemeinde und auch in meiner Berufsschulklasse kein anderes Gesprächsthema als die Landung von Menschen auf dem Mond. Ich musste sie als Hobbyastronom unbedingt sehen. Wie oft hatte ich mit meinem Galileischen Fernrohr in 50facher Vergrößerung den Mond und die Planeten betrachtet, und wie viel las ich über die Erforschung des Weltalls.

Christoph Kuh musste 1969 extra von Dresden ins Erzgebirge fahren, um die Mondlandung im Fernsehen mitzuerleben. Quelle: privat

Zur Person geboren 1951 in Dresden Berufsausbildung zum Augenoptiker Studium am Literaturinstitut J.R.Becher in Leipzig Seit 1989 freischaffender Autor in Halle/Saale

Das Interesse daran hatte mein Großvater bei mir früh geweckt, indem er mir manchmal nachts, wenn der Himmel besonders klar war, im Garten die Planeten und Sternbilder zeigte. Manche der Sterne, ferne Sonnen, sind so weit von uns entfernt, dass sie vielleicht nicht mehr existieren, erklärte er mir – nur noch ihr Licht ist unterwegs zu uns.

Meine Mutter gehörte zu den Menschen, die sich für ferne Welten weniger interessierten; deshalb war sie auf der halbstündigen Fahrt nicht dabei; auch nicht meine Brüder, von denen einer Urlaub an der See machte (wo es ja auch Westfernsehen gab) und der andere noch zu jung war, um nachts so lange aufbleiben zu dürfen.

Übrigens waren wir Dresdner keineswegs ahnungslos: ARD bedeutete zwar „Außer Raum Dresden“, aber westliche Radiosender empfingen wir in hinlänglicher Qualität auf Mittelwelle. Meinen Großvater hatte ich deshalb beauftragt, mit unserem Tonbandgerät BG 23 die „ RIAS aktuell“-Reportage vom Cape Kennedy, dem Raketentestgelände und NASA-Weltraumbahnhof, mitzuschneiden. Währenddessen würden wir live sehen, wie der erste Mensch seinen Fuß auf einen fremden Himmelskörper setzte!

Drei Tage vorher hatte ich Tonbandaufnahmen vom Start der Saturn-V-Trägerrakete mit Apollo 11 vom John F. Kennedy Space Center auf Merrit Island in Florida gemacht. Der Reporter saß auf der Presse-Tribüne nahe am Urwald und sechs Kilometer von der Startrampe entfernt. Die 110 Meter hohe Rakete, die sich mit 160 Millionen PS erheben sollte, konnte er gut erkennen. Ebenso den Andrang auf dem Parkplatz, der bis zum Horizont reichte … „Furchteinflößend und respekterheischend zugleich“ nannte er den Anblick, als die Rakete langsam in die Höhe stieg. „Es ist, als bräche ein Vulkan aus.“ Er stimmte in den „ohrenbetäubenden Jubel“ ein. Der Gedanke, dass Menschen auf dem Weg zum Mond sind – „ungeheuerlich“.

Aldrin und Armstrong waren Außerirdische

Seine Begeisterung übertrug sich auf die Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch später die des Reporters auf uns vorm Fernsehgerät. Mit meinem Fotoapparat Exa 1a machte ich Bilder vom DIN-A4-großen, unscharf-verschatteten Schwarzweiß-Bild: Die näherkommende Mondoberfläche beim Landeanflug, der Sinkflug, das Ausstrecken der Bodenfühler. Wir hörten die heisere Stimme des Reporters: „Die Welt hält den Atem an. Das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben … Kühnstes Experiment … Der Augenblick, auf den die ganze Menschheit wartet.“ Dann der Touchdown.

03:56 Uhr mitteleuropäischer Zeit verlässt Neil Armstrong die Landefähre Eagle, sagt den Satz vom kleinen Schritt für einen Menschen, aber großen Sprung für die Menschheit. Buzz Aldrin folgt ihm und beschreibt eine „phantastische Einöde.“ Schemenhaft und ruckelnd, tapsend wie Bären oder Roboter, bewegten sich die Astronauten auf dem Mondboden. Sie waren jetzt Außerirdische. Einmalig!

US-Astronaut Edwin „Buzz“ Aldrin steht auf der Mondoberfläche. Sein erster Kommentar: Phantastische Einöde! Quelle: NASA/dpa

Ich war so begeistert, dass es mich schockte, als Vaters Kollege sagte: „Es sieht gestellt aus. Wenn das nun alles nur inszeniert ist im Filmstudio … vom Geheimdienst?“ Mein Vater hielt das für ausgeschlossen, tausende Menschen waren in die logistischen und technischen Vorbereitungen der Mission involviert, da wäre ein Betrug auf Dauer nicht zu vertuschen. „Aber was da wieder an Milliarden verpulvert wird!“, fügte er hinzu, „ganz zu schweigen von den verunglückten Astronauten und sicher auch Kosmonauten – aus der Sowjetunion hört man ja immer nur etwas von geglückten Missionen. „Sie sollten zusammenarbeiten, statt gegeneinander im Wettlauf. Mal waren die Russen gegen Kooperation, mal die Amis. Ohne Kalten Krieg gäbe es das Mondprogramm wohl gar nicht.“

Missverhältnis zwischen technischer Grundversorgung und Höchstleistung

Mein Vater und sein Kollege waren sich mit Außenminister Willy Brandt einig, der das „epochemachende Ereignis“ lobte und fand, dass der Mensch auf dem Weg zu anderen Himmelskörpern nicht vergessen dürfe, „was er noch alles auf der Erde in Ordnung bringen muss.“

Mein Vater wusste, dass der Schriftsteller Kurt Vonnegut noch drastischer auf das Missverhältnis zwischen technischer Grundversorgung der meisten Menschen und den technischen Höchstleistungen, besonders auf dem Gebiet der Erforschung des Kosmos, hinwies: Es sei doch wichtiger, New York bewohnbarer zu machen als auf dem Mond zu landen.

Meiner Begeisterung für das Abenteuer tat dieser Einwand keinen Abbruch. Und gerade zum Ende der Reportage war auch mein Film vollständig belichtet. Ich ging aus dem Haus, atmete die nächtliche klare Gebirgsluft. Neben dem Vorteil des Westfernsehens strahlte hier auch das Firmament wesentlich heller als im Dresdner Tal. Und der Mond sah aus wie auf Gemälden der Romantik.

