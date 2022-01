Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden und der börsennotierte Immobilienkonzern Vonovia planen eine strategische Zusammenarbeit. Das ist das Ergebnis von intensiven Gesprächen, die Vertreter von Stadtverwaltung und Vonovia in den vergangenen Monaten geführt haben. Beide Seiten wollen sich in dieser Woche zu näheren Inhalten der geplanten Zusammenarbeit äußern.

Nach DNN-Informationen umfasst das zur Debatte stehende Paket auch einen möglichen Ankauf von Vonovia-Wohnungen durch die Landeshauptstadt Dresden. Darüber hinaus soll es aber auch um eine Zusammenarbeit bei der Neuordnung von Grundstücken, der Gestaltung von Schwerpunktgebieten oder bei Klimaschutzprojekten gehen. Vonovia verfügt über große Wohnungsbestände in Plattenbaugebieten, die auch zu sozialen Brennpunkten geworden sind.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch im ersten Halbjahr dieses Jahres soll nach Informationen dieser Zeitung ein Grundsatzpapier mit einem verbindlichen Fahrplan, welche gemeinsamen Vorhaben in welcher Zeitachse in Angriff genommen werden, vorliegen. Dieses Grundsatzpapier befindet sich bereits in der Erarbeitung und soll bereits fast fertig sein.

45.300 Wohnungen in Dresden

Der Stadtrat hatte im Prozess der Übernahme des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen durch Vonovia im Juni 2021 Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) beauftragt, Gespräche mit dem größten Vermieter von Dresden aufzunehmen. In Dresden verfügt der Konzern nach der Übernahme der Deutsche Wohnen über einen Bestand von rund 45.300 Wohnungen. Das ist ein Marktanteil von 15,1 Prozent.

In einigen Stadtteilen wie Gorbitz oder Prohlis liegt der Marktanteil des Konzerns sogar jenseits der 20 Prozent. Bei Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit normaler Ausstattung und einer Nettokaltmiete bis sieben Euro je Quadratmeter hat der Konzern in Dresden nach Berechnungen des Bundeskartellamts einen Marktanteil von knapp über 20 Prozent.

Trotz dieser großen Marktmacht genehmigte die Kartellbehörde die Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia ohne Auflagen. Dadurch schrumpfte der Handlungsspielraum für die Landeshauptstadt, Zugeständnisse vom Konzern zu fordern.

Berlin kauft 14.750 Wohnungen

Der Oberbürgermeister sollte nach dem Willen des Stadtrats insbesondere Möglichkeiten für einen Rückkauf von Wohnungen ausloten. Die Bundeshauptstadt Berlin hatte 14 750 Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen im Zuge der Übernahme erwerben können. Auch in Dresden reiften bei einigen Kommunalpolitikern Rückkaufträume. Diese könnten nun neue Nahrung erhalten – in dieser Woche soll es dazu konkrete Informationen geben.

Stadtverwaltung und Vonovia hatten seit dem Stadtratsbeschluss in einem engen Austausch gestanden. Beide Seiten bezeichneten die Gespräche in der Vergangenheit als vertrauensvoll und konstruktiv. Vonovia ist nicht nur der größte Vermieter in Dresden, der Konzern bietet von allen privaten Wohnungsun­ternehmen in der Stadt auch den größten Bestand an Sozialwohnungen. 10.000 Belegungsrechte hat Dresden bei Vonovia, doch diese Regelung läuft maximal bis zum Jahr 2036.

Von Thomas Baumann-Hartwig