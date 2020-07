Dresden

111 Schaufensterpuppen mal nicht hinter großen Glasfassaden der Geschäfte, sondern mitten auf dem Altmarkt – am Sonnabend machte Dennis Josef Meseg mit seiner Kunstinstallation „It is like it is“ Station in Dresden. Die erste Installation bestand noch aus einer Figur, die der Kunststudent Ende April dieses Jahres vor der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn aufstellte, „als Mahnmal für die fehlenden Studenten“. An der privaten Uni studiert der 41-Jährige Bildhauerei. Inzwischen sind es 111 Schaufensterpuppen, alle mit Flatterband umwickelt, mit denen er durch Deutschland tourt.

Meseg versteht seine Arbeit als ein Angebot, darüber nachzudenken, was das Coronavirus mit uns allen gemacht hat. Das Flatterband macht sie alle gleich, tilgt Individualitäten, die auch Schaufensterpuppen haben. Das, so Meseg, gelte auch für das Virus, das die Gedanken beherrsche und Menschen vereine „in ihrer Angst, ihren Verlusten, ihrer Einsamkeit und Not“. Die Herkunft der Puppen vielleicht am meisten über die Zeit, in der sie stehen. „Sie stammen fast alle aus der Karnevalsabteilung eines Ladens für Hobbybedarf in Bonn“, erzählt der Künstler. „Das Geschäft musste zumachen. Die Puppen waren arbeitslos.“ So sei das jetzt gewissermaßen eine ABM für sie. Es ist vor allem eine Verlustanzeige. Die nächste Station ist Koblenz.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von Jürgen Kleindienst