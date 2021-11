Dresden

Die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen befasst sich mit dem „Phänomen Angela Merkel“. Am Sonntag sprechen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Bundesinnenminister a.D. Thomas de Maizière und Bundesbildungsministerin a.D. Annette Schavan (alle CDU) über „Die Ostdeutsche. Die hohe Kunst der Politik zwischen Spaltung und Versöhnung“. Die DNN sprachen mit Annette Schavan über den Einfluss der ostdeutschen Biografie auf die Politik der scheidenden Bundeskanzlerin.

Was glauben Sie: Welche Rolle hat die Herkunft für die Politik von Angela Merkel gespielt?

Annette Schavan: Biographien prägen Politik. Das gilt auch für Angela Merkel. Sie ist in einem evangelischen Pfarrhaus in der Uckermark aufgewachsen. Ihre Erfahrungen mit dem Christentum und ihr Leben als glaubender Mensch sind eine ihrer Quellen, Politik als Dienst zu verstehen. Sie ist Physikerin. Das stärkt ihren Respekt vor Fakten, die bei politischen Entscheidungen nicht außen vor bleiben dürfen.

Gibt es Besonderheiten für eine Person, die in einer Diktatur aufgewachsen ist, wenn sie Verantwortung in der Demokratie übernimmt?

Wer die Diktatur aus eigenem Erleben kennt, kann besonders sensibel für den Wert der Freiheit sein. Angela Merkel hat in ihrer ersten Regierungserklärung 2005 gesagt: „Die größte Überraschung meines Lebens ist die Freiheit.“ Ihre erste Regierung nannte sie eine „Koalition der neuen Möglichkeiten“.

Eine menschliche Note im „Haifischbecken Politik“

Entsteht möglicherweise ein Selbstbehauptungsdrang in diesem „Haifischbecken Politik“, der auf die DDR-Sozialisation zurückzuführen ist?

Angela Merkel hat in das „Haifischbecken Politik“ eine menschliche Note eingebracht. Ihr Leben in der DDR hat – so habe ich es erlebt – eine starke innere Unabhängigkeit begründet, die ihren politischen Stil geprägt hat. Sie lässt sich nicht vereinnahmen.

Wie hat sich das Zusammenwachsen von West und Ost unter Angela Merkel entwickelt?

Wir sind immer noch auf dem Weg zur inneren Einheit. Dabei zeigt sich, nichts geht automatisch. Der Westen war vor 30 Jahren nicht ausreichend neugierig auf Impulse aus dem Osten. Ich nenne als Beispiel nur das achtjährige Gymnasium. Statt darin eine Chance für ganz Deutschland zu sehen, wurde in Zweifel gezogen, ob diese kürzere Gymnasialzeit die Qualität der Bildung sichern kann. Heute ist Sachsen mit seinen Schulen auf Platz 1 bei jedem Vergleich der 16 Länder. Solche Skepsis des Westens wirkt bis heute nach.

Mehr Aufmerksamkeit für den Osten Deutschlands

Warum gibt es beispielsweise jetzt in der Coronakrise so fundamentale Unterschiede zwischen West- und Ost-Bundesländern?

Der Skepsis des Westens ist die Skepsis des Ostens gefolgt. Vielleicht ist das ja eine natürliche Abfolge. Jedenfalls zeigt die Reaktion auf die Pandemie, dass der Weg selbst in schwierigen Situationen unterschiedlich bleibt.

Hat der Osten mit Angela Merkel eine Geltung im Westen bekommen oder spielt die Herkunft der scheidenden Kanzlerin eher keine Rolle?

Die Herkunft von Angela Merkel aus dem Osten hat die internationale Aufmerksamkeit für die östlichen Regionen in Deutschland deutlich erhöht. Das Gästehaus der Bundesregierung, Schloss Meseberg in Brandenburg, liegt ebenso im Osten wie die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften. Der erste G8-Gipfel fand in Heiligendamm statt. Das hat auch den Blick im Westen unseres Landes auf den bislang „unbekannten Osten“ geweitet.

Kultur war Angela Merkel immer wichtig

Warum ist Angela Merkel eigentlich so selten in Dresden gewesen? Sind ihr die Sachsen und die Dresdner suspekt?

Sie war noch vor wenigen Wochen zur Eröffnung der Ausstellung „Johannes Vermeer. Vom Innehalten“ in der Gemäldegalerie Alte Meister mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte in Dresden. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie je Vorbehalte gegenüber Sachsen gehabt hat und sie findet – wie so viele von uns – dass Dresden eine der schönsten Städte in Europa ist.

Sie sind mit Angela Merkel befreundet. Wie müssen wir uns diese Frau im Ruhestand vorstellen?

Ich bin davon überzeugt, dass sie für viele, die politische Verantwortung in der Welt tragen, eine wichtige Gesprächspartnerin sein wird. Im übrigen hat sie dann auch Zeit für Reisen, die sich von den Dienstreisen unterscheiden, für Konzerte und die Impulse der Kultur, die ihr immer wichtig waren.

Wenn wir in zehn Jahren auf die Ära Merkel zurückblicken: Was bleibt?

Dann werden wir uns daran erinnern, dass die 16 Jahre der Bundeskanzlerin Angela Merkel von einer ausgeprägten Fähigkeit zu Ausgleich, Kompromiss und Wertschätzung für die Lebenswelten von Menschen geprägt waren. Wir werden ihre Rolle als Vermittlerin in der europäischen und internationalen Politik noch besser als Quelle für Stabilität und Zusammenhalt erkennen. Die Historiker werden uns Hintergründe ihres Handelns erklären können. Letzteres kann auch für CDU und CSU gute Hinweise über ihre eigene Geschichte geben.

Von Thomas Baumann-Hartwig