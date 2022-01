Warum sich zwei Krankenschwestern in Dresden nicht impfen lassen

Dresden

Was, fragt Krankenschwester Ma­ria*, ist nur passiert? „Vor einem Jahr wurde ich von den Leuten beklatscht. Und jetzt darf ich gehen.“ Maria und ihre Kollegin Petra* ar­beiten in einem Dresdner Krankenhaus auf Intensivstationen. Noch. Beide lieben ihren Beruf, beteuern sie. Beide sind ungeimpft. Wenn die Impfpflicht für Pflegepersonal kommt, stehen sie vor einem Beschäftigungsverbot.

Die Krankenschwestern kommen gemeinsam auf gut 50 Jahre Berufserfahrung, sie haben schon viele Stürme erlebt. „Die Arbeit mit dem Patienten ist es, was mich täglich motiviert“, sagt Petra. Sie hat sich schon bei der Arbeitsagentur nach Optionen erkundigt. „Faktisch bekomme ich ein Berufsverbot, weil ich mich nicht impfen lasse“, sagt sie. Eine Umschulung könne sie absolvieren oder einen Job annehmen, in dem sie deutliche Abstriche beim Gehalt hinnehmen müsste.

Maria hat sich ebenfalls bereits bei der Arbeitsagentur gemeldet. „Ich werde ja nicht gekündigt, sondern erhalte von meinem Arbeitgeber eine unbezahlte Freistellung.“ Heißt: Wenn die Klinik das Beschäftigungsverbot ausspricht, müsste die Krankenschwester Hartz-IV beantragen, um über die Runden zu kommen. „Die Politiker sagen, dass es zu keiner Kündigungswelle im Gesundheitswesen gekommen ist. Aber wie denn? Ich kann doch meinen Arbeitsplatz, an dem ich hänge, nicht kündigen.“

Es gebe aber schon Kollegen, die enttäuscht sagen würden: „Dann gehe ich eben, wenn die das so wollen.“ Sie könne den Anteil ihrer Kollegen, die ähnlich denken würden wie sie, nicht schätzen, sagt Petra. „Aber ich bin nicht die einzige. Eine Kollegin bei mir fühlt sich so unter Druck gesetzt, dass sie jeden Tag auf Arbeit in Tränen ausbricht.“

Die Gesellschaft sei längst gespalten in geimpfte und ungeimpfte Personen. Dieser Widerspruch werde sich auch nicht mehr auflösen lassen, ist Krankenschwester Petra überzeugt. „Dafür ist es jetzt wohl zu spät.“ Sie sei keine Coronaleugnerin, sie lehne Impfungen nicht pauschal ab, aber sie habe für sich eine Entscheidung getroffen: „Ich bewerte das Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen, geringer als das Risiko einer Nebenwirkung durch die Impfung“, sagt die Frau, die selbst auf Corona-Intensivstationen gearbeitet hat. „Ich sehe, wie schlecht es den Menschen dort geht. Aber ich sehe für mich das Risiko nicht.“

„Es gibt das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit“, sagt Maria, „das gilt für alle Menschen, das mache ich für mich geltend“. Sie achte auf ihre Gesundheit, ernähre sich gesund, treibe Sport. „Ich glaube nicht daran, dass ich diese Impfung brauche. Ich will für diese Einstellung weder als Schwurbler, Querdenker noch Nazi bezeichnet werden. Ich will den gleichen Respekt, den ich meinen geimpften Mitmenschen entgegenbringe.“

Sie lasse sich auch nicht als unsolidarisch bezeichnen, erklärt Maria. Mittlerweile sei nachgewiesen, dass sich auch geimpfte und geboosterte Personen infizieren und das Virus weitergeben könnten. „Ich als ungeimpfte Schwester werde jeden Tag getestet, meine geimpften Kolleginnen dagegen nicht. Wieso ei­gentlich?“, fragt sie.

Der Verlust wäre kaum kompensierbar

Beide hoffen jetzt auf ihren Arbeitgeber. „Kein Krankenhaus kann sich den Verlust auch nur eines einzigen Beschäftigten leisten“, sagen sie. Die Dienstpläne seien schon jetzt eng gestrickt, seien schon vor Corona eng gestrickt gewesen. Die Versorgung der Patienten werde zusammenbrechen, wenn nur noch geimpftes Personal arbeiten dürfe. „So ein Krankenhaus ist doch ein großer Mechanismus. Wenn bald Beschäftigte im Labor, in der Radiologie, auf den Stationen oder in der Buchhaltung fehlen, dann greifen die Räder nicht mehr ineinander. Das geht zu Lasten der Kranken“, glauben sie.

Die Kliniken müssten in die Offensive gehen und auf den bevorstehenden Notstand hinweisen, meinen die Schwestern. „Aber eigentlich ist es der falsche Weg, wenn die Impfpflicht wegen der Probleme in den Kliniken ausgesetzt wird. Richtig wäre es, die individuelle Entscheidung jedes einzelnen Menschen zu akzeptieren“, sagt Petra. „Ich mache mir die Entscheidung nicht einfach. Aber ich stehe dazu.“ Auch wenn sie ab 16. März nicht mehr an ihren Arbeitsplatz dürfe. „Wir sind total verunsichert. Wir wissen ja nicht, wann das Gesundheitsamt auf unsere Akte stößt und das Beschäftigungsverbot ausspricht. Vielleicht sofort, vielleicht auch erst im Mai.“

Vielleicht, hoffen die beiden, ist das Gesundheitsamt auch so überlastet, dass kurzfristig keine Verbote ausgesprochen werden könnten. Vielleicht macht die Politik einen Rückzieher und hebt die Impfpflicht auf. Vielleicht aber kommt es hart auf hart. „Dann stehen wir auf der Straße.“

*Name von der Redaktion geändert

Von Thomas Baumann-Hartwig