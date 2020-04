Warum jetzt Schluss mit kostenlosem Parken in Dresden ist

Dresden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einen oder anderen Behörde und des einen oder anderen Unternehmens haben es die vergangenen Wochen sehr genossen: Wegen der Coronakrise haben die Bediensteten des Ordnungsamtes eher großzügig die Zahlungsmoral auf den gebührenpflichtigen Parkflächen der Innenstadt überwacht. 6 oder 3 Euro pro Tag sparen? Viele haben das gerne mitgenommen.

Anzeige

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Gemeindlicher Vollzugsdienst nimmt Überwachung wieder auf

Damit ist nun Schluss. „Der Gemeindliche Vollzugsdienst nimmt die Überwachung des ruhenden Verkehrs in dieser Woche schrittweise wieder auf“, kündigte Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) an. Diese sei im Zuge der Umstellung auf den Notbetrieb der Stadtverwaltung weitestgehend eingestellt worden. Nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und einer Öffnung einer Vielzahl von Geschäften sei nun mit einem gesteigerten Verkehrsaufkommen und dadurch auch mit einer höheren Zahl an Verstößen zu rechnen, so Sittel.

Weitere DNN+ Artikel

Zuerst Kontrollen an gefährlichen Stellen

„Zunächst wird die Verkehrsüberwachung ihre Kontrollen im Innenstadtbereich aufnehmen und dabei vorrangig Verstöße im Bereich von Schwerbehindertenparkplätzen, vor abgesenkten Borden oder in Feuerwehrzufahrten aufnehmen“, kündigte der Ordnungsbürgermeister an. Intensivere Kontrollen seien im Interesse aller Dresdnerinnen und Dresdner.

Ab 4. Mai Kontrollen von gebührenpflichtigen Parkflächen

„Wir werden auch zunehmend Bürgerhinweisen nachgehen und immer mehr die normale Kontrolltätigkeit übernehmen“, so Sittel. Ab 4. Mai 2020 würden zunehmend auch die gebührenpflichtigen Parkflächen der Innenstadt wieder kontrolliert. Die mobile Geschwindigkeitsüberwachung werde ihre Arbeit ebenso aufnehmen und zunächst Bürgerhinweisen nachgehen, die in den vergangenen Wochen eingegangen seien.

Ab 11. Mai normaler Kontrollbetrieb

Ab 11. Mai 2020 würden die Kontrollen auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet und somit unter den Bedingungen der aktuellen Pandemie-Situation soweit wie möglich an die frühere Kontrolltätigkeit angeknüpft, ist der Plan des Ordnungsbürgermeisters.

Von Thomas Baumann-Hartwig