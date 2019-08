Dresden

Trockenheit, Hitze und von Herbst 2017 bis heute vier Stürme mit großen Schäden – das hat gravierende Spuren hinterlassen. „Den Dresdner Bäumen geht es nicht gut“, machen Steffen Löbel und Jörg Lange aus dem Amt für Stadtgrün der Stadt Dresden beim Ortstermin am Albertplatz deutlich.

Durch die klimatischen Extreme sind viele Gehölze geschwächt und somit anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. So führe ein Befall mit dem Bakterium Pseudomonas zum Absterben von Kastanien in Größenordnungen. „Wir stellen zudem verstärkt baumzerstörerische Pilze wie den Brandkrustenpilz oder auch die Rußrindenkrankheit fest“, nennt Steffen Löbel Beispiele.

Sporen mit Allergiepotenzial

In einer spektakulären Aktion wurden am Dienstag an der Cockerwiese in der Innenstadt sieben Bergahorn-Bäume gefällt. Sie sind aufgrund der Rußrindenkrankheit abgestorben. Weil die Sporen der Pilze Allergiepotenzial haben, trugen die Männer bei den Fällarbeiten Schutzanzüge und Atemschutz. Die Baumstücke wurden zudem in Folie gehüllt, um eine weitere Verbreitung der Sporen beim Transport zu unterbinden.

Schon der Winter 2017/18 sei sehr trocken gewesen. „Da gab es im Frühjahr die ersten Verluste“ bei Bäumen auf städtischer Flur, so Sachgebietsleiter Steffen Löbel weiter. Seitdem sind laut Straßenbaumkataster 284 abgestorbene Straßenbäume erfasst worden. Hinzu kommen rund 400 Bäume in städtischen Grünanlagen. Macht ein Minus von rund 700 Bäumen. 400 sind es allein in diesem Jahr.

„Im Moment sind wir noch in der Lage, den Bestand der Bäume, für die die Stadt die Verantwortung hat, konstant zu halten. Aber wir können nicht voraussagen, wie es klimatisch weitergeht und was das für Auswirkungen haben wird“, sagt Abteilungsleiter Jörg Lange. „Die Steigerungsraten an Bäumen, die wir geplant haben, sind nicht umzusetzen.“

Nachfrage nach Bäumen ist groß – ein Engpass abzusehen

Und das liegt nicht nur am Geld und am Personal, sondern ebenso an verfügbaren Bäumen. Die Nachfrage ist groß. Steffen Löbel rechnet zudem mit einer Preissteigerung von 15 bis 20 Prozent. Auch die Baumschulen müssen mehr wässern.

Positiv in Dresden zu Buche schlägt, dass die Stadt – im Vergleich zu anderen Kommunen – bei Baumpflanzungen schon immer auf eine große Artenvielfalt gesetzt hat. 139 seien es momentan, so Steffen Löbel. Schon seit zehn Jahren teste man 20 Baumarten aus dem Mittelmeerraum, Asien und Nordamerika auf Trockenheit- und Hitzestresstoleranz. Dazu zählen zum Beispiel Hopfenbuche, Ulme, Italienischer Ahorn (Schneeballblättriger Ahorn) und Französischer Ahorn (Burgenahorn), die in einer „stattlichen Anzahl“ ausgepflanzt seien, betont Steffen Löbel. Doch erst nach 15 bis 20 Jahren könne man verlässliche Aussagen zu den Testergebnissen machen.

Einige einheimische Baumarten leiden besonders

Fakt ist, dass einige einheimische Baumarten unter Hitze und Trockenheit besonders leiden. Dazu zählen Bergahorn, Eberesche, Weiß- und Rotdorn, Buche. „Auch die Baumhasel ist Verlierer des Klimawandels“, ergänzt Steffen Löbel. „Allerdings kommen spezielle Sorten mit dem Klima manchmal besser klar als die ursprüngliche heimische Art.“

Die Stadt lässt an besonders gefährdeten Standorten Bäume wässern, Straßenzüge künftig nicht mehr nur mit einer, sondern zwei bis drei verschiedenen Arten bepflanzen. Zudem bleiben bei Straßenbaumpflanzungen Kastanien und Bergahorn künftig außen vor. An der Lohmener Straße Richtung Pillnitz sollen Kastanien nach und nach durch Traubeneichen ersetzt werden, die Bergahornbäume entlang der Dohnaer Straße durch eine spezielle Spitzahornsorte.

