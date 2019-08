Dresden

Das Georg-Arnhold-Bad hat seine Pforten aus technischen Problemen geschlossen. Am Donnerstag wurden die Badbesucher gegen 18 Uhr darüber informiert, dass sie bis 19 Uhr das Bad verlassen müssen. Die Bäder GmbH soll zu viel gezahlten Eintritt erstattet haben, berichteten Besucher.

Lars Kühl, Sprecher der Bäder GmbH, erklärte auf Nachfrage: „Wir haben eine Havarie und arbeiten daran, den Schaden zu beheben.“ Das Unternehmen hoffe, das Bad noch im Laufe des Freitags wieder öffnen zu können, so Kühl. Welcher Art die Havarie ist, wollte Kühl nicht verraten. „Dazu gibt es von unserer Seite keine Auskünfte.“

Nur so viel: Die Havarie sei plötzlich aufgetreten. Was Havarien meist an sich haben... Immerhin erklärte Kühl, dass keine gesundheitlichen Gefährdungen bestehen würden. Das Arnhold-Bad selbst ist gegenwärtig telefonisch nicht zu erreichen.

Von tbh