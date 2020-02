Warum es vor dem Landgericht Dresden Streit um einen Heino-Auftritt gibt

Dresden/Nossen

Wer im Internet gesucht hat, der konnte – zumindest bisher – die Ankündigung eines Heino-Konzerts auf dem Rittergut Ilkendorf bei Nossen finden. Am 23. Mai soll der Sänger dort mit Band und Chor auftreten. Großes Kino also, die Fans würde es sicher freuen. Der Besitzer des Ritterguts Sven Bothe hatte sich um einen Auftritt des Sängers bemüht und wohl auch eine Zusage erhalten. Nur, kommt Heino auch? Hinter den Kulissen zumindest brodelt es gewaltig. Da gibt es Streit zwischen dem früheren und dem jetzigen Manager des Sängers.

Rückblick: Jan Mewes, der in Dresden wohnte, hatte einen exklusiven Einzelvertrag als Manager von Heino. Später wurde die Mewes Entertainment Group GmbH gegründet, die sich weiter um Heino kümmerte. Der allerdings kündigte den Vertrag im vergangenen Jahr und wechselte zur Werner Management GmbH.

Nebenkriegsschauplatz: Landgericht Dresden

Und wenn die Manager wechseln, ist Knatsch programmiert. Das gilt auch für das geplante Konzert in Nossen. Jeder der Manager will seine Pfründe sichern – es geht schließlich um eine Menge Geld. Da zieht man auch vor Gericht. Ein kleiner Nebenkriegsschauplatz war am Freitag das Dresdner Landgericht.

Grundstücksbesitzer Sven Bothe hatte mit der Mewes Group vereinbart, dass Heino auf dem Rittergut singt. Das passt offenbar dem neuen Manager Werner nicht. Er teilte Bothe mit, dass der mit ihm einen Vertrag machen solle. Heino hätte dem Konzert nie zugestimmt und werde so auch nicht in Nossen singen.

In Dresden ging es um die Unterlassungsklage

Das stieß wiederum der Mewes-GmbH bitter auf, die auf Unterlassung klagte. Ziel: Werner solle nicht mehr behaupten dürfen, dass es keinen Vertrag mit Heino gegeben habe. Richter Peter Kieß wies die Klage ab. Knackpunkt: Konnte die GmbH überhaupt einen Vertrag mit Heino schließen? „Der hatte einen Exklusivvertrag mit Jan Mewes. Die Klägerin muss beweisen, dass der Vertrag auch in die GmbH übergegangen ist. Und das war schwierig“, so Richter Kieß.

In Dresden ging es nur um die Unterlassungsklage, ob das Konzert überhaupt stattfindet, darüber wird vor einem Bonner Gericht gestritten und das kann dauern. Bis zum 23. Mai ist allerdings nicht mehr viel Zeit. Leidtragende wären die Familie Bothe, die viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt hat, und die Heino Fans, die sich so auf ihn gefreut haben. Der Sänger selbst hat sich zu den ganzen Sache wohl noch nicht geäußert. Vielleicht wird doch noch alles gut. Heino sagt sich, was geht mich das Gezänk meiner Manager an. Und singt in Nossen.

Von Monika Löffler