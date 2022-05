Warum es keine gute Idee ist, die Carolabrücke in Dresden zu nutzen

Dresden

Am Montag und Dienstag ist die rechte Fahrspur auf der Carolabrücke in Richtung Altstadt für den motorisierten Verkehr gesperrt. Oder, wie es die Stadtverwaltung formuliert: „Für eine Demonstration vom übrigen Verkehr abgetrennt.“ Wegen der Verengung auf eine Fahrspur sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau zu rechnen, so die Verwaltung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt empfiehlt Autofahrern, auf eine andere Elbbrücke auszuweichen oder längere Wartezeiten einzuplanen. Auf der abgetrennten Fahrspur wird den Angaben zufolge während der Versammlung ein Pop-up-Radweg installiert. Dieser vorübergehende Radweg stellt laut Verwaltung aber nur ein Kundgebungsmittel dar und führe nicht zu einer geänderten Verkehrsführung. Der offizielle Radweg am Rand der Brücke stehe den Radfahrern weiter zur Verfügung.

Der Stadtrat hatte die Stadtverwaltung damit beauftragt, die Auswirkungen eines Radwegs auf einer Fahrspur in Richtung Altstadt zu untersuchen. Der ADFC will nun am Montag und Dienstag demonstrieren, wie ein solcher Radweg mehr Komfort für die Radfahrer bringt.

Von Thomas Baumann-Hartwig