Warum es keine Konsequenzen für Dynamo Dresden gibt

Dresden

Nach einer intensiven Debatte hat der Stadtrat am späten Donnerstagabend eine umfangreiche Aufarbeitung der Vorfälle am 16. Mai vor dem Rudolf-Harbig-Stadion beschlossen. So soll es bis Ende September eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen vor dem Ausschuss für Ordnung und Sicherheit sowie dem Sportausschuss geben.

Linke lehnen Strafenkatalog ab

Einen Strafenkatalog für Dynamo Dresden im Falle neuer Ausschreitungen und Gewaltexzesse wird es aber nicht geben. Dieser in einem ohnehin schon entschärften interfraktionellen Antrag formulierte Punkt scheiterte am Widerstand der Linken. „Wir lehnen Sanktionen gegen den Verein ab“, erklärte Linke-Stadträtin Margot Gaitzsch. Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach bestätigte: „Wir machen bei einem Bußgeldkatalog für Dynamo Dresden nicht mit.“

„Dieser Antrag richtet sich nicht gegen Dynamo Dresden, dieser Antrag richtet sich gegen die Gewalttäter, die in einem nie gekannten Ausmaß am 16. Mai gewütet haben“, sagte Hans-Jürgen Brauns, Sicherheitspolitiker der CDU-Fraktion. „Diese Straftäter wollen wir nie wieder in unserer Stadt sehen“, sagte Brauns, „das muss endlich aufhören. Wir brauchen eine klare Ansage, klare Kante von denjenigen, die Verantwortung tragen.“

Grüne sehen Kommunikationsdefizite

Torsten Schulze, Sportpolitiker der Grünen, mache Kommunikationsdefizite im Vorfeld des Punktspiels am 16. Mai für die Ausschreitungen mitverantwortlich. Viele Fans hätten bis zum Spielbeginn nicht gewusst, wie sie sich zu verhalten gehabt hätten. „Es gibt keine Vorverurteilung des Vereins, sondern eine klare Verurteilung von Gewalt“, erklärte Schulze.

Der Antrag sei der Versuch, in eine Diskussion zu kommen, sagte SPD-Stadtrat Richard Kaniewski. „Ich finde es absurd, dass wir nicht zu einem Minimalkonsens finden.“

FDP findet Antrag populistisch

Holger Hase (FDP) forderte CDU, Grüne, Linke und SPD auf, den populistischen Antrag zurückzuziehen. Die Liberalen fordern eine gründliche Aufarbeitung der Vorkommnisse, bei der Qualität vor Geschwindigkeit stehen müsse.

Genschmar sieht Verantwortung beim Innenministerium

Jens Genschmar, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler, bezeichnete den interfraktionellen Antrag ebenfalls als populistisch. Dynamo Dresden könne nichts für die Zustände vor dem Stadion. Dafür sei das Sächsische Innenministerium verantwortlich. Die Freien Wähler hätten sich frühzeitig für Aufklärung der Ereignisse eingesetzt und Augenzeugenberichte gesammelt. „Einseitig die Schuld Dynamo zuzuweisen lehne ich ab“, so der bekennende Dynamo-Fan.

Konsequenzen mit 29 gegen 27 Stimmen abgelehnt

Die Debatte dauerte weit bis nach 22 Uhr, ehe es zur Abstimmung kam, bei der der interfraktionelle Kompromissantrag eine Mehrheit fand. Konsequenzen für Dynamo wurden mit 29 gegen 27 Stimmen abgelehnt.

Von Thomas Baumann-Hartwig