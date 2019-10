Warum es Ärger um neuen Schulstandort in Dresden gibt

Dresden

Für den geplanten Schulstandort an der Boxberger Straße ist eine Nutzungsübergabe zum Schuljahr 2024/25 möglich. Das teilte der Erste Bürgermeister Detlef Sittel ( CDU) jetzt SPD-Stadträtin Dana Frohwieser mit. Die Antwort auf ihre Stadtratsanfrage bringt die Bildungspolitikerin und Fraktionschefin der Sozialdemokraten auf die Palme.

Nutzungsgenehmigung als Schule verfallen

Der Schulkomplex aus DDR-Zeiten an der Boxberger Straße diente lange Zeit als Auslagerungsstandort. Die Einrichtung eines Gymnasiums scheiterte wiederholt. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise wurde das Gebäude in eine Unterkunft für Asylbewerber umgewandelt. Damit ist die Nutzungsgenehmigung als Schule verfallen. Eine Sanierung für die neue Erteilung der Betriebserlaubnis gilt in der Stadt als zu aufwendig. Daher ist nun ein Neubau im Gespräch. Er soll das Berufliche Schulzentrum „Franz Ludwig Gehe“ beherbergen, das sich gegenwärtig einen Standort am Leutewitzer Ring mit dem Gymnasium Gorbitz teilt.

Die Antworten der Stadt könnten sie „überhaupt nicht zufriedenstellen“, wettert SPD-Fraktionschefin Frohwieser. „Weder mich als Stadträtin, noch das Kollegium und die Schülerschaft des betroffenen BSZ Gehe und des Gymnasiums Gorbitz, noch die Menschen im Stadtteil Prohlis, die endlich ihren Schulstandort wiederbekommen und eine neue Stadtteilentwicklungsperspektive bekommen sollen.“

Seit dem Referentenentwurf zum Schulnetzplan 2016 habe der Vorschlag im Raum gestanden, das Gehe-Berufsschulzentrum, erweitert um ein Berufliches Gymnasium, an der Boxberger Straße anzusiedeln. Für die Bauzeit einer Sanierung von 2018 bis 2020 hätten sogar schon die notwendigen Mittel im Haushalt gestanden. Im September 2017 hat der Stadtrat den OB beauftragt, die Boxberger Straße mittels eines Neubaus für eine weiterführende Schule zu entwickeln. Im September 2018 sei dann die endgültige Entscheidung, dass dieser Schulstandort das Zuhause des BSZ Gehe werden soll, gefallen. „Bis September 2022 sollte der Standort bezugsfertig sein“, erklärt Frohwieser.

Nun erfahre sie per Anfrage, dass die Fertigstellung erst 2024 möglich sei. „Da frage ich mich schon, mit welcher Priorität hier Schulbauprojekte bearbeitet werden.“ Und selbst dieses Datum sei nicht sicher. „Es ist einfach unfassbar, dass die Stadt Dresden fast zehn Jahre zur Realisierung eines Schulgebäudes benötigt, welches sowohl vom betroffenen Berufsschulzentrum als auch von den Menschen im Stadtteil Prohlis so dringend erwartet und schulnetzplanerisch zur Entlastung der überfüllten Dresdner Gymnasium zwingend notwendig ist.“

„Klassen mit 28 Kindern sind inzwischen Dresdner Normalität“

Das belegen auch die Antworten zur 150. Oberschule, deren Vorgründung zum August 2018 vom Stadtrat im März 2017 schon einmal beschlossen war. Sie erfolgte jedoch nicht und ist nun auf die Fertigstellung des Gebäudes an der Freiberger Straße verschoben. 2017 hat die Stadt das Grundstück dort gekauft. Der Neubau sei nun für August 2024 avisiert. Derzeit werde die Vergabe der Planungsleistungen vorbereitet, teilte die Stadt in ihrer Antwort an Frohwieser mit.

„Derweil erleben viele Schulen, Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte in Dresden bis unters Dach vollgestopfte Schulen, Klassen mit 28 Kindern sind inzwischen Dresdner Normalität, von Losverfahren um Schulplätze ganz zu schweigen. Das ist einer Bildungs- und Wissenschaftsstadt nicht würdig.“

Die Stadt reagiert nüchtern auf die Kritik. So heißt es zum Standort Boxberger Straße: Der Stadtrat habe mit Beschluss vom 20./21. September 2018 den Standort Boxberger Straße als neuen Standort für das Berufsschulzentrum für Wirtschaft „ Franz Ludwig Gehe“ festgelegt. „Erst auf dieser Grundlage konnte die Planung für die Entwicklung des neuen Schulstandortes beginnen“, erklärt Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann auf DNN-Anfrage.

Für die Realisierung eines Schulbauvorhabens benötige die Stadt bei Verfügbarkeit eines baureifen Grundstücks rund sechs Jahre. Diese unterteilen sich in eine Planungsphase von rund vier Jahren und eine Bauzeit von rund zwei Jahren. Die Fertigstellung bis zum Start des Schuljahres 2024/25 sei realistisch. Der Schulstandort Leutewitzer Ring sei bei einer dreizügigen Entwicklung des Gymnasiums Gorbitz, das zu Beginn des laufenden Schuljahres mit zwei Klassen (50 Schüler) gestartet ist, für beide Schulen bis einschließlich Schuljahr 2023/2024 nutzbar.

