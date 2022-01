Dresden

Die meisten Oberschulen und Gymnasien werben derzeit um Schüler für das kommende Schuljahr. Manche legen sich dafür richtig ins Zeug, andere weniger. Beim Gymnasium Klotzsche wird Werbung praktisch vermieden. „Aufgrund der pandemischen Lage wird es in diesem Jahr keine Informationsveranstaltung geben“, schreibt Schulleiter Frank Haubitz an Eltern im Umfeld der Schule.

Das klingt nach der Normalität in diesen unnormalen Zeiten. Doch dahinter steckt offenbar mehr. Wo andere Schulen mit online-Veranstaltungen um Zuspruch buhlen, ringt sich der Schulleiter nur noch einen knappen Satz der Freude über das Interesse der Eltern ab, das schon bei ihm angekommen ist.

Klagewelle drohte

Das zum Handwerk gehörende Klappern sieht anders aus. Dem Vernehmen nach ist das kein Zufall. Haubitz gilt als „sehr frustriert“. Und das hat vor allem mit den Umständen bei der Aufnahme von Schülern zu tun. Im vergangenen Jahr war seine Schule geradeso einer Klagewelle entgangen, weil viele Bewerber leer ausgingen.

Im Sommer 2019 übergab Kultusminister Christian Piwarz (2.v.l.) im Beisein von Schulleiter Frank Haubitz (li.) und dem CDU-Landtagsabgeordneten Christian Hartmann einen Fördermittelbescheid in Höhe von 20,5 Millionen Euro für den Neubau des Gymnasiums Klotzsche an Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (re.). In den anschließenden Ferien begann der Abriss. Quelle: IPicture

Diese Enttäuschung droht auch in diesem Jahr. Zwar lockt das Gymnasium Klotzsche mit einem Neubau an alter Wirkungsstätte an der Karl-Marx-Straße. Die Auslagerungszeit auf den Schulcampus in Pieschen soll mit dem neuen Schuljahr vorbei sein. Doch es droht wieder eine Lotterie. „Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler erfolgt auf der Grundlage sachgerechter Kriterien in Kombination mit dem Zufallsprinzip (Losentscheid)“, heißt es dazu so nüchtern wie möglich im Schulleiterschreiben.

Hätte hier auf dieser Ackerfläche eine größere Schule entstehen können? Das Foto zeigt den Interimsstandort mit Containern und dahinter den Neubau des Gymnasiums Klotzsche an der Karl-Marx-Straße. Quelle: Anja Schneider

Der Gymnasiumsneubau in Klotzsche ist für eine fünfzügige Schule ausgelegt, fünf Klassen pro Jahrgang also. Für dieses Jahr konnte ein Teil der Bewerber angenommen werden, weil Haubitz ausnahmsweise sechs fünfte Klassen bilden konnte, die Zahl der Interessenten hätte locker für sieben gereicht. Dabei half, dass Container am Altstandort in Klotzsche für den Unterricht genutzt werden, obwohl dort eigentlich Sportfreiflächen für das Gymnasium entstehen sollen. Wer nicht angenommen werden kann, der muss an ein anderes Gymnasium umgelenkt werden. Das gibt es immer wieder an vielen Schulen, es sorgt aber gerade bei der Randlage des Gymnasiums Klotzsche für lange Schulwege und Frust auf allen Seiten.

Elternschaft kann Frust verstehen

Haubitz will sich nicht weiter zu dem Dilemma äußern. Doch von ihm ist bekannt, dass er sich schon lange vor dem Neubau für einen anderen Standort eingesetzt hat – wo eine größere Schule möglich gewesen wäre. Von Flächen auf Feldern gegenüber des alten Gymnasiumsbaus ist da beispielsweise die Rede. Doch dazu kam es nicht, aber nun zu den absehbaren Problemen.

Der Neubau an der Karl-Marx-Straße in Dresden-Klotzsche soll ab Schuljahr 2022/23 einsatzbereit sein. Quelle: Anja Schneider

Maja Schefczyk, derzeit Elternratsvorsitzende am Gymnasium Klotzsche, würde verstehen, wenn Schulleiter Haubitz frustriert ist. Sie kämpft seit Jahren um den Ausbau der Schulkapazitäten im Dresdner Norden. Am Gymnasium Klotzsche (einziges Gymnasium in der Planungsregion Rechtselbisch Nord) übersteige laut Schulnetzplan die Nachfrage das Angebot in den kommenden Jahren regelmäßig um zwei Züge. Die Umlenkungsregion Rechtselbisch Mitte (dort liegen die Gymnasien Pieschen, Dreikönigschule, Pestalozzi-Gymnasium und Romain-Rolland-Gymnasium) habe selbst ein Kapazitätsdefizit, gut vom Norden aus erreichbare Gymnasien seien regelmäßig überfragt.

Falsche Strategie für Gymnasiumsstandorte

Die Umwidmung der 151. Oberschule (Kreuzung Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee) in eine Gemeinschaftsschule sei „zwar nett für die Wahlfreiheit, wird aber die Platzprobleme im Dresdner Norden nicht lösen, sondern in den Folgejahren eher verstärken“. Zumal der Norden aufgrund der Industrieansiedlungen ja Zuzugsgebiet sei. Die Elternschaft im Norden hatte sich daher im Norden eine Gemeinschaftsschule gewünscht.

Nach Schefczyks Ansicht hat die Stadt die Situation vor 20 bis 30 Jahren völlig falsch eingeschätzt. Damals sei angenommen worden, dass die Familien vor allem auf die Konzepte der Schulen achten würden. Daraufhin sei zu viel im Stadtzentrum konzentriert worden. „Mit der Zeit musste man in den Randlagen immer mehr aufstocken, beispielsweise in Bühlau oder am Vitzthum-Gymnasium, die ja alle Erweiterungsbauten erhalten haben.“

Und sie hat weitere Unwägbarkeiten im Blick: „Spannend für uns ist auch noch, wie sich die Langebrücker verhalten werden, die bislang nach der 4. Klasse überproportional ans Gymnasium Radeberg gewechselt sind.“ Der seit Anfang dieses Jahres geltende Busnetz-Fahrplan bringe eine bessere Anbindung nach Klotzsche, aber eine deutlich schlechtere nach Radeberg als bisher. „Insgesamt würde also jede weitere Werbung unser Dilemma nur verstärken.“

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU), erst seit 2020 im Amt, will sich zur Standortentscheidung für Klotzsche nicht äußern. „Das ist vergossene Milch, wir müssen jetzt nach vorn schauen, um Lösungen zu finden“, erklärt er gegenüber DNN. Für das Gymnasium Klotzsche, das im August im Neubau starten soll, hält er für das nächste Schuljahr sechs fünfte Klassen „nochmal für denkbar“. Das Gymnasium sei jedoch fünfzügig gebaut und könne „nicht dauerhaft sechszügig genutzt“ werden.

Verlängerung für Container nahe Neubau

Eine Tür öffnet der Bürgermeister aber einen Spalt. Die Container des Gymnasiums Klotzsche, die gegenüber des Neubaus stehen, könnten eventuell noch einige Zeit vom Gymnasium genutzt werden. Derzeit sind dort schon Abiturjahrgänge drin. Vom Schuljahr 2022/23 an bis Mitte des Schuljahres 2023/24 soll jedoch – in Absprache mit Gymnasiumsleiter Haubitz – die 85. Grundschule dort angesiedelt werden, deren Stammsitz an der Radeburger Straße saniert werden muss. Anschließend sollen die Container abgebaut werden, damit das Gymnasium ein Ballspielfeld und ein Funktionsgebäude erhalten kann. 2024 soll damit eigentlich begonnen werden. Darauf weist auch Donhauser hin.

Und so rückt eine Option stärker in den Blickpunkt, die auch im Stadtrat schon ins Auge gefasst worden ist. Beim Beschluss zur Umwidmung der Universitätsschule und der 151. Oberschule in Gemeinschaftsschulen Ende November 2021 forderten die Stadträte den Oberbürgermeister auf, Gespräche über einen „gemeinsamen Schulstandort für den Einzugsbereich Ottendorf-Okrilla, Weixdorf, Wilschdorf, Langebrück, Schönborn sowie Boxdorf am Standort Ottendorf-Okrilla zu führen und bis zum 30. Juni 2022 zu berichten“.

Erste Gespräche mit Landkreisen

Dazu gibt es zwar erste Schritte, gerade bei „grenzüberschreitenden“ Projekten zwischen Städten und Landkreisen dürfte Geduld notwendig sein, weil viele Beteiligte über ihre bürokratischen Schatten springen müssen. Nicht zuletzt der Freistaat. „Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat den Beschluss des Stadtrates in seine Agenda mit aufgenommen“, erklärte Stadtsprecher Kai Schulz gegenüber DNN. Diese beinhalte die schon länger im Amt für Wirtschaftsförderung entwickelten Überlegungen, im Dresdner Norden weitere Ansiedlungen oder Erweiterungen von Unternehmen zu ermöglichen. Damit bleibe der Wirtschaftsstandort Dresden weiter interessant und werde gesichert.

Gleichzeitig sei die dazugehörige Infrastruktur für die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Wohnen, Schule und ÖPNV notwendig, die wichtige Standortfaktoren für die Entscheidung zur Ansiedlung und Erweiterung von Unternehmen sind.

Entspannung im Schulbereich denkbar

Allein könne die Landeshauptstadt das komplexe Thema nicht bewältigen. „Das hat vor allem damit zu tun, dass entsprechende Flächen verfügbar sein müssen. Deshalb habe ich Gespräche mit den Landräten der benachbarten Landkreise Bautzen und Meißen mit dem Ziel aufgenommen, sich über eine interkommunale Zusammenarbeit zu verständigen“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Ein „erstes konstruktives Gespräch“ fand vergangene Woche statt und „soll zeitnah auf den entsprechenden Fachebenen, gegebenenfalls auch unter Beteiligung des Freistaates und auch des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“ fortgesetzt werden.

Speziell zum Thema Schule könnte laut Schulz „in der Tat die gemeinsame Errichtung einer Schule in einer Dresdner Nachbargemeinde eine denkbare Option sein“. Ein Gymnasium oder auch eine Gemeinschaftsschule seien eine Möglichkeit, auf den möglichen Zuzug von Familien bedarfsgerecht reagieren zu können, das gelte auch für das Umland nördlich von Dresden. Stadtsprecher Schulz: „Zusätzlich könnte die aktuelle Situation im Dresdner Norden sowohl im Gymnasial- als auch im Oberschulbereich entspannt werden.“

Von Ingolf Pleil