Eines fernen Tages wird der Lockdown aufgehoben. Die Gastronomen schließen die Türen ihrer Restaurants auf und alles ist wie früher. Die Gäste setzen sich an die Tische, die Keller kommen mit der Karte, Getränken und dampfenden Tellern. Olaf Kranz, Chef des Schmidt’s in Hellerau, schüttelt den Kopf: „Es wird nicht mehr sein wie früher“, sagt er.

Kranz ist kein Mensch, der sich selbst bedauert. „Ich fange jeden Tag um 7.30 Uhr an, ich mache jeden Tag Termine. Aber wenn ein Mitarbeiter anruft, frage ich mich immer: Was wird er mir jetzt gleich erzählen?“ Der Gastronom hat in den vergangenen vier Wochen drei Kündigungen auf den Tisch bekommen. „Ich verstehe meine Mitarbeiter. Sie sitzen seit einem halben Jahr zu Hause. Welche Perspektive kann ich ihnen bieten?“, fragt er rhetorisch.

Die Antwort auf die Frage ist keine gute. Im vergangenen Jahr konnte die Gastronomie am 15. Mai wieder öffnen. „Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Wir reden ja noch nicht einmal über die Außengastronomie“, sagt der gelernte Koch, der alles anbietet, was möglich ist: ein Drei-Gang-Menü zur Abholung oder Ochsenbacken im Glas. Jetzt, wo es etwas wärmer wird, verkauft das „Schmidt’s“ auch Eis.

Kranz ist gelernter Koch und stellt sich in die Küche. Mit einem Auszubildenden und einer jungen Frau, die eigentlich Kellnerin werden will, aber nun stundenweise mit am Herd steht. Ein Privileg: Die Mitarbeiter sind seit einem halben Jahr in Kurzarbeit. Das zehrt an der Moral. 21 Beschäftigte hatte das beliebte Lokal vor Corona. Jetzt sind es noch 14. Ein Drittel der Belegschaft hat gekündigt und sich neue Jobs gesucht.

„Ein Mitarbeiter, der von Anfang an dabei war, hat sich jetzt verabschiedet“, sagt Kranz. Der Koch steht jetzt in einem Mikroelektronikunternehmen im Reinraum an der Maschine und stellt Wafer her. Mitarbeiter aus der Gastronomie werden gerne eingestellt, weil sie den körperlichen Anforderungen an die Arbeit gewachsen sind. „Er arbeitet 12-Stunden-Schichten und hat danach vier Tage am Stück frei.“ Arbeitszeiten, von denen ein Koch in einem Lokal nur träumen kann. Vom Gehalt ganz zu schweigen.

Ein anderer Koch ist in eine Großküche gewechselt. Auch er hat jetzt geregelte Arbeitszeiten von Montag bis Freitag und 100 Prozent Gehalt. Ein dritter Koch arbeitet jetzt in einer Gastronomie in der Innenstadt, die sich noch ganz gut über Wasser hält. Aus dem Service ist ein Mitarbeiter in eine Druckerei abgewandert. „Er war zehn Jahre da und hat sich um die Wein-Thematik gekümmert. Das ist doch ein Wert für ein Unternehmen, der da verloren geht.“

Der Koch, der Kranz zweimal im Monat in der Küche unterstützt, hat einen Minijob im Testzentrum der Johanniter um die Ecke angenommen. Andere Beschäftigte räumen im Supermarkt Regale ein oder sitzen an der Kasse. Stundenweise. Noch. „Wer weiß, was passiert, wenn sie einen festen Vertrag angeboten bekommen?“

Allmählich, sagt Kranz, werde ihm die Existenz entzogen. „Bald stehen wir so da wie 2001, als wir begonnen haben.“ Der Weggang der Mitarbeiter sei ein herber Schlag. Wenn es denn eines Tages keinen Lockdown mehr geben wird, dann werde er Konsequenzen ziehen müssen. „Wir müssen das Angebot reduzieren und einen Schließtag zusätzlich einlegen“, schaut der Gastronom voraus. Er könne ja die, die ihm die Treue halten, nicht auf Verschleiß beschäftigen.

Der Fachkräftemangel wird sich verschärfen, sagt Kranz. Er kenne Kollegen, denen es ähnlich gehe. „Man hört es ringsum. Der Markt für Beschäftigte aus der Gastronomie ist da, teilweise werden sie gezielt abgeworben.“ Es wird nicht mehr so wie früher, wenn die Restaurants wieder öffnen dürfen, es wird anders.

Neulich, sagt Kranz, sei er von einem Außenstehenden gefragt worden, ob er schon mal über ein Lüftungssystem für seine Gaststätte nachgedacht habe. „Wir haben Hygienekonzepte über Hygienekonzepte erarbeitet. Hat es uns etwas genutzt? Darf ich öffnen, wenn ich in Lüftungstechnik investiere? Wer garantiert mir das?“

Kranz hat einen Termin. Seine Marketingmitarbeiterin hat um Aufhebung ihres Vertrags gebeten. „Sie war sieben Jahre da, hat die Internetseite bearbeitet, die Speisekarten, den Newsletter“, sagt er. Der Gastronom stemmt sich gegen die Abwanderung seiner Beschäftigten. Er hat ein „Geisterticket Trinkgeld“ ins Leben gerufen – die Spenden werden unter dem Personal verteilt. „Es ist schwer, sich immer wieder zu motivieren. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass das Schmidt’s Bestand haben wird.“

