Warum ein Dresdner nach 14 Jahren wieder hören kann

Dresden

Wenn Heinz-Rolf Kopte von dem einen Moment erzählt, als er auf der Bank am Dresdner Uniklinikum saß und zum ersten Mal die Vögel zwitschern hörte, kommen ihm die Tränen. 14 Jahre lang musste er auf dieses und so viele andere Geräusche verzichten. Es begann 2006 urplötzlich auf der Autobahn: „Ich war irgendwo zwischen Berlin und Leipzig, als mir plötzlich schwindelig und übel wurde“, erinnert sich der heute 71-Jährige. Er fuhr ab, wollte sich ein paar Minuten ausruhen. Dann wird es schon wieder gehen, dachte er sich. Auf dem Parkplatz angekommen, nahm er sein Handy, um seine Verspätung bei einem anstehenden Termin anzukündigen. „Ich rief immer wieder ’Hallo? Hallo??’ ins Telefon und wunderte mich, warum mich niemand hörte“, berichtet er. Doch er war es, der nichts mehr hörte.

Sozialleben leidet unter Schwerhörigkeit

Seit diesem plötzlichen Hörsturz vor 14 Jahren ist Heinz-Rolf Kopte auf dem rechten Ohr taub. Zwar konnte er danach noch etwa ein Jahr lang bestimmte Töne hören, doch auch die verschwanden mit der Zeit. Und mit ihnen nach und nach auch das gesellschaftliche Leben. Keine Kabarettbesuche mehr, keine Filme im Kino. „Was sollte ich da? Ich habe ja nichts mehr verstanden“, sagt Kopte. Auch Unterhaltungen mit Freunden wurden weniger, die Scham für das schlechte Hören dafür immer größer. Mit zunehmendem Alter verschlechterte sich auch das Hörvermögen auf seinem anderen Ohr. Die regelmäßigen Besuche bei der HNO-Ärztin machten es nicht besser.

Anzeige

Recherche auf eigene Faust

Irgendwann fielen Heinz-Rolf Kopte dann immer wieder Menschen mit sogenannten Cochlea-Implantaten, kurz CI, auf. „In der Kaufhalle sah ich eine Frau mit einem solchen Gerät. Ich habe sie angesprochen, was das denn sei und sie hat sich die Zeit genommen, mir das genau zu erklären“, erinnert er sich. Immer wieder sprach er mit Betroffenen darüber, recherchierte im Internet und bat seine HNO-Ärztin schließlich um eine Überweisung ins CI-Zentrum des Dresdner Uniklinikums. Nach vielen Untersuchungen, bei denen sämtliche Alternativen ausgeschlossen wurden, war es am 20. Januar endlich soweit. Heinz-Rolf Kopte bekam sein Implantat hinters Ohr platziert. Daneben wurde ein Draht mit den Elektroden in die Hörschnecke eingeführt. Normalerweise dauert die Operation gute zwei Stunden. Doch Kopte wurde mit einem speziellen 3D-Verfahren operiert und war schon nach einer halben Stunde wieder runter vom OP-Tisch. Kurze Zeit später hörte er das Zwitschern der Vögel.

Weitere DNN+ Artikel

Das Cochlea-Implantat wird hinter dem Ohr platziert. Quelle: Anja Schneider

Das Hören neu lernen

Doch das neue Hören mit dem CI musste erst wieder gelernt werden. Heinz-Rolf Kopte beschreibt sein neues Hören so, als würde man alles durch den Hals einer Gießkanne hören. Das Bellen eines Hundes klingt für ihn wie Steine, die in einem Eimer hin und her geschüttelt werden. „Ich muss meinem Kopf immer wieder sagen, dass da ein Hund bellt. Mit der Zeit verknüpft das Hirn diese Infos und ich weiß, da bellt ein Hund“, erklärt der Rentner den Lernprozess. Mit seiner Frau Gisela übt er jeden Tag. Spezielle Hör-CDs helfen ihm, Silben hören zu lernen. In der Regel dauert es etwa zwei Jahre, bis Betroffene das Hören mit einem CI gelernt haben. Doch Heinz-Rolf Kopte braucht keine zwei Jahre. Schon jetzt kann er sich problemlos unterhalten, fragt nur selten nach und wirkt wie ein Mann mit normalem Hörvermögen.

„Wetthören“ mit anderen CI-Trägern

Zu verdanken hat er diese schnellen Fortschritte auch dem speziellen Konzept des „Sächsischen Cochlear-Implant-Centrums“ (SCIC) in Dresden. Denn hier finden regelmäßig mehrtägige Rehas statt. Betroffene üben dort mit verschiedenen Experten den ganzen Tag das Hören. „Abends bin ich völlig erledigt“, sagt Kopte. Dort lernt er immer wieder erstaunliche Menschen kennen: „Ein Mann konnte 40 Jahre fast nichts hören und jetzt konkurrieren wir manchmal schon, wer besser hört“, erzählt Kopte und lacht. Er erzählt von einem Mädchen, die als Teenager beidseitig ihr Gehör verlor und nun, mit 19 Jahren, Geige spielt.

Aller zwei Tage Batterien wechseln

Das Implantat in seinem Kopf sollte mindestens die nächsten 20 Jahre halten. Das Gerät, das er auf sein Ohr setzt und mittels Magnet mit seinem Implantat verbindet, hält nicht so lange. Außerdem verbraucht es jede Menge Energie. Die speziellen Batterien muss Heinz-Rolf Kopte aller zwei Tage wechseln. Mit den Einschränkungen, die das Gerät mit sich bringt, kann der 71-Jährige nach eigenen Aussagen gut leben. Erschütterungen und Schläge auf den Kopf sollen vermieden werden, weil das Implantat im Ohr verrutschen könnte. Deshalb raten die Ärzte vom Joggen und Fahrradfahren ab. Auch ein MRT oder das Entfernen von Zahnstein beim Zahnarzt ist nicht mehr ohne Weiteres möglich. „Für diese neue Lebensqualität nehme ich das gern in Kauf“, sagt Kopte, während die Vögel um uns herum zwitschern.

Das Cochlea-Implantat eignet sich für Menschen mit schwerer bis kompletter Innenohr-Schwerhörigkeit. Wenn kein konventionelles Hörgerät mehr hilft, könnte ein CI helfen. Das SCIC findet mithilfe von Untersuchungen heraus, ob ein CI möglich ist. Weitere Infos rund um das Implantat sowie Ansprechpartner für Betroffene gibt es auf der Internetseite des Dresdner Uniklinikums (Suchwort: SCIC).

Von Lisa-Marie Leuteritz