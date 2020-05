Warum ein Dresdner in der Coronakrise in Marokko festsitzt

Dresden/Mhamid

Mehr als 240 000 im Ausland gestrandete Deutsche wurden in den vergangenen Wochen aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie vom Auswärtigen Amt nach Deutschland gebracht. Außenminister Heiko Maas ( SPD) sprach von der größten Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik und lobte die kreativen und schnellen Lösungen der einzelnen Botschaften ausschweifend.

Beim Lesen dieser Nachrichten steigt im Dresdner Hauke Heuer langsam Wut auf. Seit zwei Monaten sitzt der Journalist mit seiner Frau in der marokkanischen Wüste fest. Was vor zwei Jahren ein Neuanfang sein sollte, hat sich in den letzten Wochen in eine heiße und trockene Odyssee verwandelt. Noch bis vor kurzem organisierte das Paar touristische Trekkingtouren durch die Wüstenlandschaften im Südosten Marokkos. Die beiden kündigten ihre Jobs als Lehrerin und Reporter in Dresden und wagten das Abenteuer in dem nordafrikanischen Königreich. Nach fast zwei Jahren wollten die beiden vor wenigen Wochen nach Deutschland zurückkehren.

„Wir hatten die Schnauze voll von der Wüste”, sagt Heuer. Das Paar kündigte ihr Miethaus in Marokko und hatte bereits Zusagen für neue Jobs in Deutschland. Spätestens im Mai planten sie, zurück zu sein. Doch die Rückreise in die Heimat entwickelte sich bei geschlossenen Grenzen mit Auto und Hund im Gepäck zu einem utopischen Vorhaben.

Falsche Versprechen

Seit dem 20. März herrscht in Marokko aufgrund der Corona-Pandemie der Ausnahmezustand: Wer einkaufen gehen will, braucht eine Genehmigung. Ab 19 Uhr gilt eine totale Ausgangssperre, die vom Militär und der Polizei durchgesetzt wird. Reisen durch das Land sind nicht mehr möglich.

Heuer und seine Frau sind zwei von insgesamt rund 300 Deutschen, die sich mit dem Auto im Land aufhalten und nach der Schließung der Fährhäfen vor zwei Monaten in Marokko festsitzen. „Die von der Botschaft organisierten Flüge waren für uns keine Option”, sagt der 31-Jährige. Wer mit einem Fahrzeug nach Marokko einreist, muss auch mit demselben wieder ausreisen. Ein Zuwiderhandeln verstößt gegen die marokkanischen Zollgesetze.

„Was 2015 galt, gilt auch 2020: Wir schaffen das”

Zwar wurden ausreisewillige Fahrzeugbesitzer von der deutschen Botschaft darüber informiert, dass Autos und Wohnmobile beim Zoll abgestellt werden könnten, sie aber nach 45 Tagen automatisch in den Besitz des Zolls übergehen. Außerdem haben viele der Deutschen Hunde dabei, die von der Lufthansa auf den Flügen der Botschaft nicht mitgenommen werden konnten. Die vierbeinigen Gefährten zurückzulassen, schloss Heuer, wie viele andere Hundebesitzer, aus.

„Für diejenigen, die doch noch hier hängen bleiben, werden wir eine Lösung finden. Was 2015 galt, gilt auch 2020: Wir schaffen das”, ließ der deutsche Botschafter in Marokko, Dr. Götz Schmidt-Bremme, nach den ersten Evakuierungsflügen im März verheißungsvoll verlauten. Getan hat sich bislang nichts. Für die Ausreise deutscher Staatsbürger in Südamerika, Südafrika und Neuseeland wurden binnen weniger Tage Flugzeuge gechartert. Weshalb die Organisation einer Sonderfähre so viel komplizierter sei, versteht Heuer nicht: „Generell bin ich, und ich denke auch viele andere, sehr unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Botschaft und das Auswärtige Amt kommunizieren. Man hat den Eindruck, dass sie einfach abwarten, bis die Grenzen wieder öffnen und sich das Problem von alleine löst.”

Medikamente werden knapp

Nach Beginn des marokkanischen Lockdowns im März sind Heuer und seine Frau im Hotel einer deutschen Freundin in Mhamid, nahe der algerischen Grenze, untergekommen. „Uns geht es ganz gut hier. Wir sprechen Französisch und ein bisschen Arabisch. Wir kennen hier Leute, kommen an Essen ran und sind in einer relativ komfortablen Situation”, schildert der Journalist.

Andere Deutsche wiederum leben bei Temperaturen über 40 Grad Celsius weiterhin in ihren Wohnmobilen auf Campingplätzen und teils in abgeschiedenen Ecken des Landes, wo manche Lebensmittel bereits knapp wurden. Darunter befinden sich viele Rentner, die dem deutschen Winter Jahr für Jahr auf vier Rädern entfliehen. „Wer jetzt beispielsweise Gemüse haben möchte, der muss jemand kennen, der jemanden kennt, der trotz Ausgangssperre Gemüse besorgen kann”, berichtet Heuer.

Zudem mangle es an bestimmten Medikamenten, auf die einige ältere Deutsche angewiesen und die in Marokko nicht käuflich sind. Bis jetzt kam es glücklicherweise zu keinen kritischen Engpässen – privat besteller Lieferungen aus Deutschland sei dank. Mit Blick auf die schlechte gesundheitliche Versorgung ist die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in Marokko mit rund 6000 zum Glück nicht besonders hoch.

„Langsam aber sicher verlieren die Leute hier die Nerven“

Über WhatsApp sind die Gestrandeten vernetzt und tauschen Neuigkeiten aus der Botschaft aus. „Langsam aber sicher verlieren die Leute hier die Nerven, weil nicht abzusehen ist, wann sich die Situation verändert”, sagt Heuer. Allzu oft lautet die Antwort der deutschen Vertretung in Rabat: Sie hätten ja den Flieger oder eine der letzten Fähren nehmen können.

Erstaunt ist Heuer auch darüber, dass die italienische Fährgesellschaft GNV als einzige, trotz fehlender Genehmigungen, weiter Tickets zu stetig steigenden Preisen verkauft. Er und seine Frau besitzen sogar zwei der begehrten Tickets für eine Fähre am 26. Mai nach Genua. Die deutsche Botschaft ließ jedoch verlauten, dass die Fähre keine Genehmigung für eine Ausfahrt besäße. Die Odyssee in der marokkanischen Wüste ist vermutlich noch nicht zu Ende.

Von Aaron Wörz