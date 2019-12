Warum die sanierte Schwimmhalle am Freiberger Platz weiter geschlossen bleibt

Dresden

Offiziell ist die Eröffnung des Schwimmsportkomplexes am Freiberger Platz seit Montagabend vollzogen. Doch wann die Dresdner tatsächlich wieder ihre Bahnen in der denkmalgeschützten Halle 2 ziehen können, ist noch unklar. „Wir hoffen, dass es ein Weihnachtsgeschenk wird“, sagt Matthias Waurick, Chef der Dresdner Bäder GmbH.

36,8 Millionen Euro für die Sanierung

Schon im Eingangsbereich sieht es noch mehr nach Baustelle als nach Eröffnung aus: Die Deckenverkleidungen sind noch nicht fertig, finale Einrichtungsgegenstände stehen unausgepackt am Rand und auch in den Sanitärbereichen ist noch nicht alles fertig. Unter anderem haben die Trennwände zwischen den Toiletten, „aufgrund von Lieferungsverzögerungen“ lange auf sich warten lassen, wie Waurick sagt. In der Halle 1, dem Neubau, kann aber schon ab Dienstag geschwommen werden. Mit der (baldigen) Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes wird die Schwimmfläche der Stadt um 1000 Quadratmeter erweitert. Im Deutschlandvergleich kann die Anlage mit den besten aus Berlin und München mithalten. Insgesamt gibt es jetzt zwei Hallen mit je acht Bahnen auf 50 Metern Länge. Der Weg dahin begann 2008. In dem Jahr starteten die Planungen für den Komplex. 2016 wurde der Neubau mit der Halle 1 nach 27-monatiger Bauzeit eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt wurden für das Vorhaben bereits 32,5 Millionen Euro ausgegeben – geplant waren ursprünglich 27,5 Millionen.

Die Mehrkosten verursachte vor allem die geschwungene Decke in der denkmalgeschützten Halle. Deren Sanierung begann direkt im Anschluss an die Eröffnung des Neubaus. Um das Relikt der DDR-Architektur zu erhalten, waren statische Arbeiten nötig. So konnte nicht nur die Architektur erhalten werden: Im Winter muss nun auch kein Schnee mehr vom Dach der Halle geschippt werden. Auch der Austausch der Glasfront und die neue Saunalandschaft haben die Ausgaben in die Höhe getrieben. Am Ende steht ein Betrag von 36,8 Millionen Euro unterm Strich. Davon sind rund 10,7 Millionen Euro Fördermittel.

Mehr Schwimmkurse, weniger Sitzplätze

Was ändert sich nun für die Besucher, wenn dann alles geöffnet ist? Schul- und Vereinsschwimmen soll künftig hauptsächlich in Halle 1 stattfinden. Aufgrund der hohen Nachfrage werden die Bahnen dort aber nicht reichen, weshalb in Halle 2 erstmal nur vier Bahnen für öffentliches Schwimmen reserviert werden und der Rest ebenfalls Schülergruppen und Vereinen zur Verfügung steht. Außerdem soll es künftig mehr Kurse geben, vor allem in den Bereichen Kindersport und Aquabiking, aber auch mehr Schwimmkurse für Jugendliche und Erwachsene. Wettkämpfe finden ausschließlich in Halle 1 statt. Hier gibt es 400 Plätze auf der Zuschauertribüne. Die Zahl der Sitzplätze in Halle 2 ist von über 300 auf 108 geschrumpft. Grund dafür sind Brandschutzvorschriften, sagt Waurick.

Eineinhalb Stunden Schwimmen kosten vier Euro. Waurick und sein Team erwarten, dass die bisherige Zahl von 100 000 Schwimmern auf den öffentlichen Bahnen künftig übertroffen wird. Die Preise für die 800 Quadratmeter große Saunalandschaft beginnen bei 16 Euro für zwei Stunden. Hier erwarten vier unterschiedliche Saunen, zwei Saunagärten unter freiem Himmel sowie Ruhe- und Abkühlungsbereiche Besucher.

Nicht nur Dresdner warten darauf, den neuen Schwimmkomplex zu nutzen. Laut Bäder GmbH gibt es Anfragen aus ganz Deutschland von Vereinen, die hier ihr Trainingslager veranstalten möchten. Bleibt zu hoffen, dass der Weihnachtswunsch in Erfüllung geht.

