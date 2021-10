Warum die Stadt Dresden nur ungern Milliardärin ist

Dresden

Eigentlich könnte sich die Landeshauptstadt Dresden doch freuen, Milliardärin zu sein, meinte Peter Kieß, Vorsitzender Richter der Kammer für Handelssachen am Landgericht Dresden. Nur ist in Dresden niemand glücklich über die Milliardärsrolle. Wer viel Geld hat, muss viel Geld zahlen.

Die Thüga macht einen goldenen Schnitt

Als die kommunale Beteiligungsgesellschaft Thüga AG mit Sitz in München seinerzeit für 18,3 Millionen Euro zehn Prozent Anteile an der Dresdner Stadtwerke GmbH (Drewag) gekauft hatte, hat das Unternehmen eine hochrentable Geldanlage getätigt. Das Vierfache des Kaufpreises ist in Form von Gewinnausschüttungen nach München geflossen. Jetzt will Dresden über die Energie Verbund Dresden GmbH die zehn Prozent zurückkaufen. Die Thüga fordert gut 150 Millionen Euro. Das ist mehr als das Achtfache des Kaufpreises.

Der Energie Verbund hat bereits 74,11 Millionen Euro für die Anteile nach München überwiesen. Viel zu wenig, meint die Thüga und klagt vor dem Landgericht Dresden. Der Rechtsstreit spitzt sich auf eine einzige Frage zu: Wie viel war die Drewag wert? Inzwischen sind die Stadtwerke mit der Energie Ostsachsen AG (Enso) zum Konzern Sachsen Energie fusioniert, aber so richtig kann die Fusion noch nicht vollzogen werden. Weil die Thüga die Anteile nicht herausrückt.

Eine Lücke von 800 Millionen Euro

Den Preis eines Unternehmens ermitteln Gutachter. Für die Fusion hat ein Wirtschaftsprüfer die Drewag auf 700 Millionen Euro taxiert. Für den Rückkauf der Anteile hat ein anderer Gutachter die Drewag in den Milliardenbereich gehoben: 1,5 Milliarden Euro war das Unternehmen laut diesem Wirtschaftsprüfer wert. Da klafft eine Lücke von 800 Millionen Euro.

Das ist Anlass genug für die Geschäftsführung des Energie Verbunds, die Redlichkeit des Rückkauf-Gutachters anzuzweifeln. Der Experte habe den Unternehmenswert viel zu hoch angesetzt, weil er von völlig überzogenen Umsatzerwartungen ausgehe, erklärte Rechtsanwalt Thomas Liebscher, der den Energie Verbund vertritt.

Energie Verbund muss hohe Hürden überspringen

Falsch, meint Thüga-Anwalt Dirk Wasmann. Die Geschäftsführung habe die Drewag künstlich arm gerechnet, um den Kaufpreis für die Anteile zu drücken. Nun spiele der Energie Verbund auf Zeit, um die Thüga zu zermürben. „Wir haben ein Interesse daran, dass unsere berechtigten Forderungen schnell bedient werden“, so Wasmann.

Kieß hatte in seiner vorläufigen Einschätzung des Sach- und Streitsands erklärt, dass der Energie Verbund hohe rechtliche Hürden überspringen müsse, um das Milliarden-Gutachten für unwirksam zu erklären. Die Kammer, so war den Worten des Vorsitzenden zu entnehmen, neigte eher dazu, die Klage abzuweisen.

Unzulässiger Eingriff in die Geschäftspolitik?

Liebscher aber erklärte nachdrücklich, wieso er das Gutachten für falsch hält: Der Gutachter greife unzulässig in die Geschäftspolitik des Energieversorgers ein. Mit einem Federstrich habe er die Prognosen zur geschäftlichen Entwicklung der Geschäftsführung für falsch erklärt und verdoppelt. „Das Unternehmen kann in seinen Geschäftsfeldern höhere Margen und damit höhere Gewinne erzielen, als es die Geschäftsführung vorrechnet“, erklärte Wasmann.

Letztlich, so Liebscher, sei ein kommunales Versorgungsunternehmen aber nicht auf Gewinnmaximierung aus. Und wie sich der Energieabsatz entwickelt, hänge auch vom Wetter ab, das niemand voraussagen könne. Kalte Winter sind gut für Energieversorger, aber selten.

„Es kann nicht sein, dass ein Gutachter einfach so über die Preispolitik eines Unternehmens bestimmen kann“, so Liebscher. Argumente, die Kieß in seine Überlegungen aufnahm. Am 17. Dezember will der Vorsitzende eine Entscheidung verkünden. Das könnte ein Urteil sein, aber auch ein Beschluss, einen weiteren Sachverständigen die Plausibilität des Milliarden-Gutachtens prüfen zu lassen. Beide Seiten bekundeten Vergleichsbereitschaft, allerdings eher halbherzig. Wo bitte will man sich bei einer Diskrepanz von 80 Millionen Euro treffen?

An der Preisschraube drehen oder Personal sparen

Frank Brinkmann, Vorstandsvorsitzender von Sachsen Energie, erklärte, die Gewinnerwartung des in Streit stehenden Gutachtens,könne der Konzern nur auf zwei Wegen erfüllen: Entweder wird heftig an der Preisschraube gedreht oder die Kosten werden reduziert. Was sich auf das Personal auswirken würde. „Das kann niemand wollen“, so Brinkmann.

