Dresden

Gras fressen, das ist eine dieser un­umstößlichen Fußballweisheiten, die landauf landab in Vereinsheimen je­des Phrasenschwein vergnüglich quieken lässt. Doch es gibt auch Vereine, bei denen lässt sich mit dieser Redewendung schlichtweg nicht punkten.

Im Dresdner Sü­den, bei der SG Gittersee, sind die Kicker al­lenfalls angefressen, weil ih­nen das besagte Gras fehlt. Denn beim Bau des lang ersehnten Kunstrasenplatzes klemmt seit Wochen die Säge – ohne das klar ist, wie es mit der halb fertigen Anlage und dem Spiel- und Trainingsbetrieb weitergeht.

Helmut Schön trainierte hier

Schon die Fußball- und Trainerlegende Helmut Schön soll hier an der Karlsruher Straße einst die Töppen geschnürt haben, zumindest für einige Spiele. Voller Stolz präsentieren die beiden Vereinsvorstände Roland Leubner und Jens Brochlitz ein Bild an der Wand des Vereinsheims. Viel stolzer ist die Sportgemeinschaft al­lerdings auf ihre Jugendarbeit.

Um die Trainingsbedingungen für den Verein insgesamt, vor allem aber für den Fußballnachwuchs zu verbessern, hatte sich der Verein 2016 dazu entschlossen, neben dem Hartplatz noch ein Kleinfeld zu errichten.

Auf eigenem Platz ausgekontert

Eigentlich hätte der Ball dort in­zwischen längst rollen sollen. Im Ja­nuar hatte der Bau begonnen, nachdem der Dresdner Stadtrat zu­vor reichlich Geld freigespielt hatte. Denn: Anders als bei vielen Verei­nen gehört die Sportanlage an der Karlsruher Straße nicht der Stadt – sondern der SG.

Die Politiker im Rathaus hatten sich bereit erklärt, faktisch bis auf einen niedrigen vierstelligen Restbetrag die Kosten in Hö­he von 388 000 Euro zu übernehmen – abzüglich wiederum des knappen Drittels, das der Freistaat als Förderung zuschießt. So weit, so gut. Doch dann ist die SG Gittersee, die als Ei­gentümer der Bauherr ist, auf eigenem Platz ausgekontert worden.

Genau genommen liegt in diesem Fall die Wahrheit aber nicht auf dem Platz – sondern darunter. Ein Bodengutachter hatte zwar vorab keine Be­­denken angemeldet, wie Vereinschef Roland Leubner sagt. Bei den Ar­beiten stießen die Bauleute dann aber doch auf eine üble Überraschung: Schlacke, die den neuen Platz nicht trägt und deshalb ausgetauscht werden muss, und auch bei der Entwässerung gab es Probleme. Also wurde neu kalkuliert: Die Kosten erhöhten sich auf 480 000 Euro.

Große Tradition, allerdings kein Geld

Nun hat der schon 1882 gegründete Verein zwar eine große Tradition, allerdings kein Geld in diesen Größenordnungen auf seinem Konto herumliegen. Also wandten sich die Mitglieder wieder an die Stadt. Be­reits im April reichte der Verein die Nachträge zur Prüfung ein. Zugleich gab es aber einen Baustopp – ein formal übliches Vorgehen, wenn zu­nächst die höheren Kosten und die Möglichkeit einer erneuten Förderung ge­prüft werden muss.

Die Stadt habe in Richtung Verein eine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert: „Es hieß, in zwei Wochen könnte es dann schon weitergehen“, sagt Roland Leubner. Doch tatsächlich hat sich seitdem auf dem Platz nicht mehr viel getan.

Und so sitzen die Mitglieder nun auf einer halb fertigen Anlage und einem aufgewühlten Umfeld. „Der Weg von unserem großen Platz zu den Umkleidekabinen führt genau über die Baustelle“, erklärt Vereinsvize Jens Brochlitz. Auch am Haupteingang zur Sportanlage klafft ein tiefes Loch.

Erstes Pflichtspiel in Kürze

Mit Blick auf die Gefahren und die Haftungsfrage ist die Anlage da­mit fürs Training und für den Punktspielbetrieb eigentlich nicht nutzbar, konstatiert Jens Brochlitz. Schon in Kürze steht bereits ein erstes Pflichtspiel an. Zudem nutzen die Kinder der nahen 80. Grundschule die Anlage auch mit für den Sportunterricht, wie die Vereinsführung hervorhebt. Auch das sei nun bis auf weiteres nicht mehr möglich.

Sorge bereitet den Vereinsmitgliedern darüber hinaus, dass die Sportgemeinschaft auf einem, wenn auch kleinen, Teil der Mehrkosten sitzenbleiben könnte. Denn der Baustopp – der Abzug der Geräte und die Beräumung des Baufeldes – hätten etwa 4000 Euro gekostet. Ausgaben, die nicht förderfähig sind, wie Roland Leubner sagt.

Und: Auch das erste Bodengutachten (etwa 1000 Eu­ro) sei aus der Förderung gestrichen worden. „Wir sind ein kleiner Verein, für uns sind 5000 Euro viel Geld“, sagt Jens Brochlitz. Geld, das der Verein nicht habe. Die Befürchtung ist daher, dass der Fortgang der Ar­beiten daran scheitern könnte.

Verwaltung sucht nach Möglichkeiten

Im Dresdner Rathaus beschäftigen sich die zuständigen Mitarbeiter derweil durchaus mit dem Fall. Die Verwaltung habe bei der Projektbegleitung und Projektumsetzung den Verein von Anfang an unterstützt, heißt es, auch indem die Stadt die Zuwendung Ende 2018 schon einmal wegen anfallender Mehrkosten erhöht hatte. Nach der An­zeige der Mehrkosten im April „sucht die Verwaltung konstruktiv nach Möglichkeiten, inwieweit und in welcher Hö­he auch diese Mehrkosten aner­kannt werden können“, sagt Rathaussprecherin Anke Hoffmann.

Die dazu nötigen prüffähigen Un­terlagen hätten zum 3. Juni vorgelegen, der Mehrkostenantrag sei durch die für die Sportförderung zu­ständige Abteilung geprüft worden. Inzwischen, so erklärt Anke Hoffmann, „befindet sich das Sachgebiet Sportförderung in Abstimmung mit der Sächsischen Aufbaubank als weitere Fördermittelgeberin hinsichtlich des finalen Kosten- und Fi­nanzierungsplanes“. Entsprechend machte die Verwaltung auch keine Angaben dazu, wie es in Gittersee nun weitergehen könnte.

Die SG Gittersee – ein Verein mit Tradition Gegründet wurde die SG Gittersee 1882 – und ist damit einer der ältesten Sportvereine in Dresden überhaupt. Fünf Abteilungen gehören zum Verein: Neben Fußball sind das Badminton, Gesundheitssport, Volleyball und Gymnastik. Die Mitgliederzahl liegt aktuell bei etwas mehr als 420. Der Sportplatz und das Vereinsheim befinden sich an der Karlsruher Straße 77. Das Großfeld, ein Hartplatz, war vor knapp zehn Jahren saniert worden. Weitere Informationen zum Verein unter: www.sg-gittersee.de

Was derweil den Sportunterricht der 80. Grundschule betrifft, so drohe derzeit kein Unterrichtsausfall, stellt das Schulverwaltungsamt klar. Die Schule habe eine Sportanlage im Freien und sei daher nicht auf die Sportgemeinschaft angewiesen.

Inzwischen hat die Sportgemeinschaft auch die Politik eingeschaltet. Verschiedene Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Dresden 3 wurden angeschrieben, nahmen sich der Sorgen und Anliegen des Vereins an. Der Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas, der sich seinerzeit im Stadtrat für den Zuschuss mit stark gemacht hatte, will nun helfen, den Bauablauf „schnellstmöglich in Gang zu setzen.“ Die Frage um die Übernahme der 5000 Euro könne notfalls auch später geklärt werden.

„Billiger werden die Baupreise auch nicht“

Auch seine Mitbewerber von der CDU, Grünen und FDP drängen auf eine rasche Lösung. Al­lein wegen seiner Jugendarbeit ha­be der Verein jede Unterstützung verdient, sagt Unionskandidat und Stadtrat Ingo Flemming, der sich da­für ausspricht, die offene Summe aus dem Haushalt zu begleichen.

Jette Mehn von den Grünen ist zuversichtlich, das „fraktionsübergreifend“ im Stadtrat eine Lösung gefunden wird. Der FDP-Direktkandidat Thomas Kunz betont: „In welchem Umfang die Stadt für die Mehrkosten einspringt, muss die Verwaltung und im Zweifel der Rat entscheiden. Am Ende muss aber ei­ne Lösung stehen, bei dem der Bau zügig fertig gestellt wird.“

Für den Sportverein heißt es derweil abwarten. Roland Leubner und Jens Blochwitz hoffen aber auch deshalb auf eine schnelle Lösung, um den Platz vor dem Winter fertig zu bekommen. Denn etliche der nötigen Arbeiten lassen sich im Winter nicht ausführen. „Und billiger werden die Baupreise schließlich auch nicht“, be­fürchtet Roland Leubner.

Von Sebastian Kositz