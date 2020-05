Warum die Debatte um Berufsschulen in Dresden schärfer wird

Dresden

Die Diskussion um die Zukunft der Berufsschulen in Dresden gewinnt an Fahrt. „ Dresden muss jetzt bereits sagen, wo für die Stadt die roten Linien sind“, fordert die Bildungspolitikerin der SPD-Stadtratsfraktion, Dana Frohwieser.

Der Freistaat plant eine landesweite Reform für das Schulnetz der berufsbildenden Schulen. Damit sollen die Standorte gesichert und zum anderen aber auch der ländliche Raum gestärkt werden. Daher werden viele Berufsbilder an andere Standorte verlegt. Einige Dresdner Berufsschulen werden sich durch die Reform massiv verändern. Der Freistaat hat einen Vorschlag für die künftige Struktur auf den Tisch gelegt.

Schulen äußern sich nicht

Im Herbst soll der Entwurf des Schulnetzplans für die Berufsschulen dann zur offiziellen Anhörung der Schulträger, also der Städte und Landkreise, vorgelegt werden. Im Frühjahr 2021 will das Land über die Reform endgültig entscheiden, die dann ab Herbst 2021 in Kraft treten soll. Aus den am stärksten betroffenen Schulen ist nichts dazu zu erfahren. Die Schulleiter verweisen unisono auf ihren Dienstherren, den Freistaat, der Herr des Verfahrens sei.

Angesichts der massiven Auswirkungen für Dresden hält Frohwieser schon jetzt eine Positionierung der Stadt für notwendig, damit die Haltung schon in den Entwurf einfließen kann. Bislang kann sie ei­ne solche Absicht bei der Verwaltung nicht erkennen. Daher soll der Stadtrat einen SPD-Antrag verabschieden, mit dem die Stadt aufgefordert wird, die betroffenen Kammern, Unternehmen, Berufsschulen und Schülervertretungen über die Pläne zu informieren. Der Oberbürgermeister soll schließlich beim Kultusministerium die Haltung der Stadt darstellen und diese Stellungnahme bis Ende August 2018 dem Stadtrat vorlegen.

Hunderte Unternehmen in Dresden betroffen

Nach den Plänen des Landes sollen beispielsweise am Beruflichen Schulzentrum Elektrotechnik Dresden am Strehlener Platz Berufe mit derzeit fast 700 Auszubildenden an andere Einrichtungen verlegt werden. Das betrifft unter anderem Mechatroniker (296 Lehrlinge derzeit) und Elektroniker (276). Bei den künftigen Standorten gehe es vielfach nicht um das nähere Dresdner Umland, sondern entfernte Standorte wie Riesa oder Weißwasser. Das könnte Auszubildende aus hunderten Dresdner Unternehmen betreffen.

Wie das Kultusministerium auf DNN-Anfrage mitteilte, sollen Auszubildende mit Ausbildungsbetrieb oder Wohnsitz Dresden weiterhin in Dresden beschult und Auszubildende, die ihren Ausbildungsbetrieb oder Wohnsitz nicht in Dresden haben, an den Standorten Bautzen, Riesa und Freiberg beschult werden.

Die Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik soll laut Arbeitsentwurf künftig an den Standorten Pirna, Riesa und Bautzen und die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik in Freiberg und Bautzen erfolgen, heißt es aus dem Haus von Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) zum Hintergrund der Zahlen.

Verlagerung auf Antrag der Stadt

Berufe mit derzeit 500 Auszubildenden sollen aus dem Beruflichen Schulzentrum Gesundheit und Sozialwesen ( Maxim-Gorki-Straße 39) in Dresden ausgegliedert werden. Sie landen aber zumindest an einem anderen Dresdner Standort mit dem bisherigen BSZ Dienstleistung und Gestaltung ( Chemnitzer Straße 83), das künftig für Soziales zuständig sein soll. „Damit soll das BSZ die Fachoberschule Gestaltung verlieren“, erklärt Frohwieser.

Laut Kultusministerium geschieht dies auf Antrag der Stadt. Die Fachoberschule werde an das BSZ Bau und Technik (Güntzstraße 3) verlagert. Auch die Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik (rund 240 derzeit) aus dem BSZ Dienstleistung und Gestaltung sollen künftig am BSZ Bau und Technik ausgebildet werden.

158 Auszubildende stecken derzeit in Berufen, die vom BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung (Canalettostraße/Altroßthal) ausgegliedert werden sollen. Sie sollen künftig in Freiberg, Wurzen oder Löbau angeboten werden. Betroffen sind Landwirte und Tierwirte. „Damit kommen Sorgen auf, dass die Sanierung des Standortes Altroßthal in Frage gestellt wird, wo bislang nichts richtig passiert“, meint Frohwieser. Tourismuskaufmänner und -frauen sollen künftig nicht mehr am BSZ für Wirtschaft „ Franz Ludwig Gehe“ (Leutewitzer Ring 141) ausgebildet werden, sondern in Rodewisch. Das gilt auch für die Touristiker aus Leipzig.

Ministerium will Planungssicherheit schaffen

Der Auftrag des Gesetzgebers – laut Schulgesetz – sei eine Teilschulnetzplanung für die berufsbildenden Schulen in Sachsen, die eine landesweit ausgewogene Verteilung der BSZ sowie der Schularten zwischen städtischem und ländlichem Raum und damit für alle Beteiligten eine mittelfristige Planungssicherheit bei effektivem Ressourceneinsatz gewährleistet, heißt es aus dem Kultusministerium. Eine Addition der Schülerzahlen nach Landkreis oder Kreisfreier Stadt gebe es nicht. Es sei zu beachten, dass die Schülerströme sich sowohl innerhalb und zwischen den Kreisfreien Städten beziehungsweise den Landkreisen als auch mit anderen Bundesländern vollziehen. „Die Schüler beenden ihre Ausbildung dort, wo sie angefangen wurde“, stellte Susann Meerheim aus der Pressestelle des Kultusministeriums auf DNN-Anfrage klar.

„Privatschulen reiben sich die Hände“

Kritiker haben zusammengetragen, dass angeblich etwa 2000 Ausbildungsplätze von den Kreisfreien Städten in die Landkreise wandern, davon allein aus Dresden etwa 1100. Auch Frohwieser spricht von einer Ungleichbehandlung Dresdens und bezweifelt, dass von den vielen Lehrlingen wirklich eine nennenswerte Zahl im ländlichen Raum ankommt. Wie andere Kritiker sieht sie eher eine Art Konjunkturprogramm für Privatschulen. „Jede Lücke wird ein freier Träger füllen, dann kommt in der Region kein Auszubildender an.“

Es sei richtig, so erklärt das Ministerium, dass private Anbieter in der Berufsausbildung aktiv sind. Allerdings sei festzustellen, hält der Freistaat der Kritik entgegen, dass dies eher in Berufsbereichen und Ausbildungen der Fall ist, in denen nur Investitionen in geringem Umfang nötig sind. Daher sieht der Arbeitsentwurf Verlagerungen in den überwiegenden Fällen im gewerblich-technischen Bereich vor. Abschließend stellt das Ministerium fest: „Es handelt sich um einen Ar­beitsentwurf und kein Dogma.“

Von Ingolf Pleil