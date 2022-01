Warum die Bevölkerung von Dresden schrumpft

Dresden

Dresden schrumpft. Zum zweiten Mal in Folge ist die Einwohnerzahl gesunken. Am 31. Dezember 2021 waren laut Melderegister 561 002 Menschen am Hauptwohnsitzort Dresden gemeldet. Das sind 940 Personen weniger als im Vorjahr. Im ersten Corona-Jahr hat Dresden 1069 Personen verloren. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Höchstwert an Sterbefällen

Nach 20 Jahren des stetigen Aufschwungs ist die Bevölkerungszahl erstmals im Jahr 2020 gesunken. Im zweiten Corona-Jahr verringerte sich der Verlust zwar etwas, aber unter dem Strich bleibt ein Minus. Schon 2017 setzte ein Rückgang der Geburten ein, der sich auch im vergangenen Jahr weiter verfestigte. Die Zahl der Neugeborenen ging 2021 auf 5579 zurück. Das sind 168 Babys weniger als 2020. Die Zahl der Gestorbenen erhöhte sich dagegen deutlich auf 6571 – das ist ein neuer Höchstwert. Im Vorjahr waren noch 6069 Todesfälle registriert worden und 2019 5515. Letztlich sind 992 Menschen mehr verstorben als neu geboren wurden.

Der Januar 2021 war mit 882 Sterbefällen der Monat mit den bisher meisten Verstorbenen seit Beginn der monatlichen statistischen Auswertungen des Melderegisters im Jahr 1994. Durchschnittlich starben im Januar der Jahre 2016 bis 2019 528 Personen. Der Jahresdurchschnitt der Sterbefälle betrug in diesem Zeitraum 5403 Personen. Die Anzahl der Sterbefälle des Jahres 2021 lag damit 21,6 Prozent über dem Jahresmittel vor der Pandemie. 2020 lag der Jahresdurchschnitt der Sterbefälle 12,3 Prozent über dem Jahresmittel.

Parallelen zur Pandemie liegen auf der Hand

Im Dezember 2021 sind 752 Personen gestorben. Der Mittelwert der Jahre 2016 bis 2019 liegt bei 407. 2020 sind im Dezember 764 Dresdner verstorben. Laut den Daten des Gesundheitsamtes sind 2020 in Dresden 484 Personen an einer COVID-19-Erkrankung verstorben, 2021 waren es sogar 991. Auch wenn sich beide Quellen nicht direkt vergleichen lassen, sind die Parallelen zum Pandemiegeschehen laut Stadtverwaltung augenscheinlich.

Alterung der Bevölkerung wirkt mit

Allerdings wirke sich auch die Alterung der Bevölkerung mittel- bis langfristig auf die Sterbefallzahlen aus, heißt es aus dem Rathaus. Aber: Laut aktueller Bevölkerungsprognose der Stadtverwaltung wäre aus demografischen Gründen erst 2023/2024 die 6000er Marke bei den Sterbefällen erreicht worden. Die Prognose vom vergangenen Jahr sagt bis 2025 ein Wachstum auf 568 300 Einwohner und bis 2035 auf 578 600 Einwohner voraus.

Wanderungsbilanz bleibt ausgeglichen

Nach den vorläufigen Angaben aus dem Melderegister sind 2021 knapp 27 900 Personen nach Dresden und etwa ebenso viele fortgezogen. Die Wanderungsbilanz war somit ausgeglichen. Daraus folgt, dass die Ursache der Bevölkerungsschrumpfung hauptsächlich der starke Anstieg der Sterbefälle ist. Im Vorjahr waren noch etwa 700 Personen mehr fort- als zugezogen. Ein Wanderungsdefizit war zuvor zuletzt im Jahr 1999 registriert worden.

Gestiegen ist im vergangenen Jahr der Ausländeranteil, der zum Ende des Jahres bei 9,1 Prozent lag. Im Jahr 2020 lagt die Quote noch bei 8,6 Prozent.

Weitere Informationen zum Thema stehen auf den städtischen Internetseiten unter www.dresden.de/statistik in den Rubriken Bevölkerungsbestand und Bevölkerungsbewegung.

Von Thomas Baumann-Hartwig