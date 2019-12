Warum der frühere Dresdner WTC-Chef Claus Dieter Heinze unbedingt nach Sumatra will

Dresden

Es gibt Momente, da fällt alles an seinen Platz und fühlt sich richtig an. Solch einen Moment erlebt die Penthouse-Wohnung von Claus Dieter und Margret Heinze offenbar in Dauerschleife. In dem hellen Kleinzschachwitzer Refugium weckt so überhaupt gar nichts den Wunsch, etwas verändern zu wollen.

Die herrlichen Ausblicke in jede Himmelsrichtung, die zurückhaltenden Möbel, die kraftvollen Gemälde und der ausgewählte Weihnachtsschmuck – alles scheint einem ausgeklügelten Plan zu folgen. Und prompt ist es da, das schöne Gefühl, willkommen zu sein.

Stationen quer durch Europa

Claus Dieter Heinze, vielen wohl in Erinnerung als Direktor des Dresdner World Trade Centers (1994 – 2002), weiß um diese Wirkung. Auf dem Weg in die Küche zu Kaffee und Gebäck nutzt er das Staunen und erzählt begeistert, bei welchen Gelegenheiten die vielen Gemälde – vor allem die größeren Formate von Steffen Wriecz – zu ihm fanden.

Und schon stecken wir mitten drin im ereignisreichen Leben dieses weltgewandten Mannes, das 1934 seinen Anfang auf Sumatra ( Indonesien) nahm und ihn über Schlesien, Sachsen, Bayern, Paris, Wien und Brüssel 1990 nach Dresden führte. „Manchmal“, sagt er bescheiden, „wenn mir Leute mit so einer gewissen Hochachtung begegnen, ist mir das unangenehm. Ich hatte einfach Glück, dass man mir Vertrauen und Verantwortung geschenkt hat“.

Geduld, Mut, Demut

Wer hört, was Claus Dieter Heinze alles erlebt hat und was ihn umtreibt, kann das leise Floskelpotenzial solcher Sätze gut ignorieren. Und er lässt diese Schublade auch zu bei den drei Buchstaben, von denen der 85-jährige Christ sagt, dass sie sein „Leben bestimmten: GMD – Geduld, Mut und Demut“. Denn schon die folgende Episode – eine von vielen aus seinem Leben – genügt, damit diese einfachen Worte ihre volle Wucht entfalten.

Zurück in die Heimat

„ Sumatra war in meinem Geburtsjahr 1934 noch holländische Kolonie“, erzählt der 85-Jährige. „Mein Vater war dort Betriebsleiter auf der größten deutschen Pachtplantage. Die 6000 Hektar gehörten der Marihat GmbH aus Gera.“

Die Familie 1936 auf Sumatra: Vater Georg Blasius, Sohn Claus Dieter, Tochter Gisela, Mutter Melanie Quelle: Anja Schneider

Vater Georg Blasius Heinze hatte im ersten Weltkrieg gedient und 1921 gegen die Polen gekämpft. Damals wurde er aus Oberschlesien ausgewiesen. 1939 kehrte er in seine Heimat zurück. Mit der Familie – seiner Frau Melanie und den Kindern Claus-Dieter und Gisela – ging es nach Königshütte.

Strom für Auschwitz

Dort war der Vater als Angestellter eines Energieversorgers ausgerechnet für jenen Teil der Region zuständig, zu dem auch das 46 Kilometer entfernte Auschwitz gehörte. Gefangene hinter Stacheldraht – für den jungen Claus Dieter war das damals plötzlich ein alltäglicher Anblick. Denn Auschwitz hatte allein in Oberschlesien 33 Nebenlager, in denen Häftlinge arbeiten mussten.

„Im September 1944, ich war elf, fuhr mich mein Vater zum Bahnhof von Auschwitz. Vor dem Gebäude blieben wir stehen, und er sagte mit Blick in Richtung Lager: ,Wenn du mal groß bist, dann geh diese Straße bis zum Ende.’ Nach 1945 hat mein Vater nie wieder über die Kriegsjahre gesprochen“.

Erst 30 Jahre später, 1974, ist der Sohn die Straße in Auschwitz bis zum Ende gegangen. Was er sah, ließ ihn nie mehr los. Und es treibt ihn bis heute an.

Als Freiwilliger zurück nach Dresden

Claus Dieter Heinze ist diplomierter Betriebswirt, hat 1975 promoviert. Er liebt Musik, schreibt Gedichte, liest, liest, liest und ist ein exzellenter Netzwerker. Geduld, Mut und Demut haben ihn quer durch Europa geführt. Die Managererfahrung holte sich der Betriebswirt vor allem bei IBM. Nach seiner Flucht aus der DDR 1957 dockte er 1959 bei dem Technikriesen an. Und kehrte 1990, als der damalige IBM-Manager Hans-Olaf Henkel Freiwillige suchte, in den Osten zurück, um hier den Vertrieb für Forschung und Lehre aufzubauen. An seiner Seite Ehefrau Margret.

Sehnsucht nach Heilung

Als Indiz dafür, dass sich Claus Dieter Heinze an der Elbe rasch einlebte, darf wohl gelten, dass er 1993 die erste Stiftung Frauenkirche als Geschäftsführer übernahm. Doch das millionenschwere Unterfangen, geknüpft an die Sehnsucht der Stadt nach Heilung, scheiterte nach der Anfangseuphorie an einer schier unglaublichen Skepsis von allen Seiten. „Bei der zweiten Stiftung war der Freistaat mit im Boot, die Abstimmung zwischen Förderverein und Stiftung war klar geregelt. So ist das Projekt am Ende gediehen – wenn auch ohne mich“, erzählt Claus Dieter Heinze ohne jede Bitterkeit. Damals hatte er bereits das nächste große Streitprojekt im Visier. Doch dazu später.

BBC-Reporter trifft ins Schwarze

1993, so berichtet er, als die Trümmer der Frauenkirche gerade weggeräumt waren, wollte die BBC ein Interview: „Der Reporter fragte: ,Finden sie nicht auch, dass man in Dresden erstmal eine Synagoge bauen müsste?’“.

Diese Idee hat dann etwas länger gebraucht, um zu reifen, doch 1996 meldete sich Kurt Biedenkopf bei Claus Dieter Heinze: „Der damalige sächsische Ministerpräsident wollte mich als Förderer für den Bau einer neuen Synagoge gewinnen“. Viel Überredungskunst brauchte es bei der Vorgeschichte des Kandidaten nicht. Und so begleitete der Mann, dessen Vater einst als Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers das Vernichtungslager Auschwitz mit Strom versorgte, von 1996 an bis zur Weihe 2001 den Bau der Dresdner Synagoge als Vorstandsmitglied im Förderverein.

Ringen um vergessene jüdische Komponisten

Und bis heute kämpft er darum, dass die Geschichte der Juden, insbesondere die Musik jüdischer Komponisten, nicht vergessen wird. 2007 gründete er dazu gemeinsam mit dem Dirigenten Michael Hurshell die Neue Jüdische Kammerphilharmonie. Die Mitstreiter fahnden weltweit nach Noten vergessener Komponisten und treiben Jahr für Jahr die Gelder auf, damit daraus ein spielbares Repertoire wird, das die 20 Musiker zu Gehör bringen können.

Oft genug, erzählt Claus Dieter Heinze, habe er dann die Budgetlücken mit Privatmitteln ausgeglichen. Doch sein Optimismus ist ungebremst: „Ich hoffe, dass das Orchester mit dem neuen Koalitionsvertrag in Sachsen endlich als Institution gefördert wird. Denn diesmal gibt es explizit einen Paragrafen zur Erinnerungskultur“.

Zankapfel World Trade Center

Skepsis und Streit, das wusste Claus Dieter Heinze spätestens seit den Mühen um die Frauenkirche, können die Dresdner gut. Das bekam er gleich wieder zu spüren, als er nach dem Stiftungskapitel Anfang 1994 die Aufgabe übernahm, der Stadt ein World Trade Center zu bescheren. „Die Vorbehalte waren gewaltig“, erinnert er sich. Die endlosen Debatten um die Höhe des verglasten Turms, der am Ende zwei Etagen einbüßte (die Blickbeziehungen!), um den Standort (Herr Heinze, das war mal das Rotlichtviertel!) und um die Auslastung (80.000 Quadratmeter Fläche – das kriegst Du doch nie voll!) hat er noch gut im Gedächtnis.

Trotzdem gelang es ihm, die WTC-Lizenz mit Leben zu erfüllen und so den Namen World Trade Center zu sichern. Heute ist er stolz, dass das WTC die Stadt mitprägt und allmählich auch baulich mit dem Zentrum zusammenwächst.

Dresdner: liebenswürdig und „sagenhaft konservativ“

Die Dresdner hat Claus Dieter Heinze in all den Jahren wahrlich gut kennengelernt. „Sie sind liebenswürdig, aber auch sagenhaft konservativ und vergangenheitsbezogen. Neues hat es schwer – doch wenn sie es einmal annehmen, umschließen sie es ganz und gar“, beschreibt er seine Erfahrungen. „Der Spruch ,Die Dresdner muss man nicht bewundern, die bewundern sich selbst’ hat mich immer amüsiert“ fährt er fort. Doch vor allem Nachbarn wie der Dresden-Filmer Ernst Hirsch haben es ihm und seiner Frau leicht gemacht, Wurzeln zu schlagen.

Gerhard-Richter-Kerzen fürs Kriegsgedenken

Am 9. Januar 2020 wird Claus Dieter Heinze 86 Jahre alt. „Vor dem Tod habe ich keine Angst“, sagt er, „doch ich spüre, wie mir die Zeit unter den Fingern zerrinnt. Für mich und meine Frau heißt das: Prioritäten setzen“.

Die To-do-Liste ist lang, doch immerhin: Die Autobiografie, die er anhand seiner Tagebücher verfasst hat, ist fast fertig. Darin erzählt er bestimmt auch die Geschichte mit den zwei überdimensionalen Gerhard-Richter-Kerzen am Lipsius-Bau zum 50. Jahrestag der Dresden-Bombardierung. „1995 kam Fiete Junge auf mich zu und sagte: ,Ich brauche Geld’“. Der Vorstand des Neuen Sächsischen Kunstvereins hatte die Idee mit dem 17 Meter hohen Banner, doch die Aktion war nicht für unter 75.000 D-Mark zu stemmen. „Ich konnte die Hamburger Geldgeber des World Trade Centers gewinnen – und die Bilder liefen um die Welt“, erzählt Claus Dieter Heinze stolz. Nein, er wolle damit nicht glänzen. „Ich hab mich einfach gefreut, dass wir es geschafft haben“, sagt er.

Das will er auch sagen können, wenn am 9. November 2021 der 20. Jahrestag der Synagogenweihe ansteht. Bis dahin will er seine privaten Notizen aus den Jahren von 1996 bis 2001 aufbereitet haben. Jeden Tag verbringe er zwei bis drei Stunden an seinem Schreibtisch, um zu schreiben, zu recherchieren und sich weiter nach Geldgebern für das Kammerorchester umzusehen.

Ein Tag mit Henry Kissinger

Wir lassen Küche und Gebäck hinter uns, um im Arbeitszimmer einen Blick in die bereits gut gefüllte Notizenmappe zu werfen. Dort hängt an der „Erinnerungswand“ neben der Promotionsurkunde auch ein Foto des einstigen US-Außenministers Henry Kissinger. „Den habe ich 1982 mal einen ganzen Tag bei einem IBM-Kongress in Nizza begleitet“, erinnert sich Claus Dieter Heinze. „Ein Mann, der Weltschicksal gespielt hat, redete mit mir einfach so über Gott und die Welt.“ Der Zwiespalt beschäftigt ihn noch immer.

Plantage für Tee, Gummi und Palmöl

Ein Zimmer weiter steht neben dem weißen Klavier, das er nur noch selten spielt, eine sehr fein gearbeitete Truhe. „Die stammt noch aus dem Familienbesitz in Indonesien“, erzählt der 85-Jährige. „Auf Sumatra haben wir bis 1939 eine riesige Plantage bewirtschaftet – zweimal im Jahr wurden Tee, Gummi und Palmöl geerntet. In Erinnerung geblieben sind mir die Schönheit der Landschaft und die Ruhe. Meine Amme kam aus Java, von ihr habe ich Malaiisch gelernt, und ich denke, auch meine Gefühlswelt wurde in diesen ersten fünf Jahren in Asien geprägt.“

Malaiisch kann Claus Dieter Heinze heute nicht mehr sprechen, aber immer noch ein wenig verstehen. Sein Englisch aus jener Zeit hat er auf seinem Lebensweg deutlich aufgepeppt: „Das Englisch, das mir unser chinesischer Koch beigebracht hat, war einfach nur fürchterlich.“ Auch Holländisch wurde natürlich auf der Plantage gesprochen. „Ordentliches Deutsch dagegen lernte ich erst, als ich ab 1940 in Schlesien zur Schule ging“.

Sumatra-Reise auf der To-do-Liste

Claus Dieter Heinze war seit der Ausreise 1939 nie wieder auf der Insel. Doch die Reise dorthin steht mit auf der langen Liste der Dinge, die der 85-Jährige mit seiner Frau Margret gern noch tun möchte.

Steckbrief 1934 geboren in Pematang- Siantar Ostküste Sumatras/ Indonesien Seit 1. Juli 1939 in Deutschland 1940-1956 Schule und Studium, Chorzow, Plauen, Schleiz, Leipzig und Rostock (Diplom-Betriebswirt) 1956 – 1959 Berufsstationen in Rostock, Hamburg, Köln und Kassel 1.4.1959-30.6.1993 IBM Deutschland, Stuttgart (Vertrieb, Personal, Strategische Planung) Einzelstationen: Ausland: Brüssel, Paris und Wien; Inland: Stuttgart, München, Dresden, sowie Zweitstudium 1973-1975, Promotion Dr. phil. 1990-1993 Aufbau der IBM Vertriebsstrukturen in Lehre und Forschung in Dresden 2. Halbjahr 1993: 1. Geschäftsführer der 1. Stiftung Frauenkirche Dresden 1994-2002 Direktor des World Trade Centers Dresden 1996-2001, Vorstandsmitglied des Fördervereins Bau der Synagoge Dresden e.V. 2002-2007 Geschäftsführer GEHO Fenster- und Bauelemente, Nossen 2007-2017 Geschäftsführender Vorstand des Fördervereins Neue Jüdische Kammerphilharmonie Dresden e.V.

