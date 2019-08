Dresden

„Wir sind sehr erfreut darüber, dass sich die Entwicklung in diese Richtung vollzieht“, erklärte Jürg Sulzer, Vorsitzender der Gestaltungskommission, am Freitagnachmittag im Rathaus. Ar­chitekt Philipp Herrich hatte die überarbeiteten Umbaupläne für die Wöhrl Plaza an der Prager Straße vorgestellt, und die Architekturwächter der Landeshauptstadt Dresden zeigten sich damit durchaus einverstanden.

Architekt sieht Identität des Gebäudes gefährdet

Achitekt Holger Just, aus dessen Feder der Entwurf für das Bauwerk stammt, goss etwas Wasser in den Wein und erklärte, er sehe noch zahlreiche ungelöste Probleme. „Der Entwurf ist noch nicht optimal, die Proportionen an der Längsseite sollen verändert werden. Das halte ich für einen erheblichen Eingriff in die Identität des Gebäudes, hier würde ich urheberrechtliche Ansprüche geltend machen.“

Just erklärte sich aber bereit, den Investor DC Values bei den Umbauplänen zu beraten. Zunächst unentgeltlich. „Mir geht es nicht darum, Geld zu verdienen oder Kollegen zu verdrängen. Ich will die Qualität des Gebäudes bewahren“, begründete Just sein Ansinnen.

Das klingt nach Einvernehmen und nicht nach jahrelangem Streit. Das Modehaus Wöhrl hatte angekündigt, im Winter aus dem nach ihm benannten Gebäude auszuziehen. Neuer Standort soll nach DNN-Informationen die H&M-Filiale auf der Prager Straße werden. Die Wöhrl Plaza will DC Values für eine Hotelnutzung umgestalten, was diverse Umbauten erforderlich macht, die auch Eingriffe in die Architektur erfordern.

Von Thomas Baumann-Hartwig