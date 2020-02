2019 war ein Jurist in Dresden zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er mit dem Rad in eine Fußgängergruppe raste, einen Hund überfuhr und ausfällig geworden war. Der 50-Jährige legte Berufung ein und stellte dreiste Forderungen an das Gericht. Sein neuer Anwalt brachte ihn aber offenbar zur Vernunft.