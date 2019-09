Event - Warum der Dresdner Skiweltcup jetzt schon für Schulen interessant ist Wintervorbereitungen trotz Sommerhitze: Der Skiweltcup im Januar 2020 am Elbufer in Dresden wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Vor allem für Grundschulen startet schon jetzt eine spannende Phase.

In der Woche nach dem Skiweltcup verwandelt sich die Arena am Elbufer in ein Schulsportstadion. Quelle: PR