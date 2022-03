Warum dauert das so lange? Wo es in den Bürgerbüros in Dresden klemmt

Dresden

Die Wartezeit wird länger und länger: Wer einen neuen Reisepass braucht oder den abgelaufenen Personalausweis durch einen neuen ersetzen will, der muss: Warten. Die Corona-Pandemie schlägt mit voller Wucht auf die zehn Bürgerbüros der Landeshauptstadt durch. „Wir haben einen großen Terminrückstau“, sagt Markus Blocher, Leiter des Bürgeramtes. Er will die Situation jetzt schrittweise verbessern.

Termine ab sofort bis August buchbar

Bürgerinnen und Bürger können ab sofort Termine bis Ende August buchen, kündigte der Amtsleiter an. Bisher war die Buchung nur sechs Wochen im Voraus möglich, was zur Folge hatte, dass teilweise alle Termine ausgebucht waren. Ein Dokumentenausgabegerät soll Wartezeiten beim Abholen der Dokumente reduzieren und das Personal entlasten. „Wir denken auch über eine Hotline nach, an der Bürger ihre Fragen im Vorfeld klären können“, sagt Blocher und verspricht: „Wer dringend einen Termin benötigt, erhält diesen auch.“

Aber wie zu einem Termin kommen, wenn doch alle ausgebucht sind? Die Bürger mögen sich bitte über die Internetseiten der Bürgerbüros per E-Mail melden und ihr dringliches Anliegen schildern, empfiehlt Blocher. Bei der Beantragung eines Ausweisdokumentes sollten die Bürger neben der Wartezeit auf einen Termin auch die Zeit für die Herstellung des Dokuments beachten. „Es dauert derzeit zwischen zwei und sechs Wochen, bis wir das Dokument von der Bundesdruckerei erhalten“, nennt der Amtsleiter die Zeitachse.

Neue Ausgabegeräte für Dokumente

Die Stadtverwaltung arbeite nach Weisung im Auftrag der Bundesbehörden und auf der Grundlage von Bundesgesetzen. „Wir können die Verfahren nicht einfach ändern. So besteht zum Beispiel die Pflicht zur Vorsprache, sonst könnten wir die Dokumente einfach online beantragen lassen und auch nach Erhalt einfach versenden.“ Das Bürgeramt werde noch in diesem Jahr neuartige Dokumentenausgabegeräte aufstellen, damit die Kunden ihre beantragten Dokumente dort abholen können und nicht noch einen Termin zur Abholung benötigen.

Termine im 30-Minuten-Takt vergeben

Wegen der Hygieneregeln während der Pandemie war es nicht mehr möglich, dass die Bürger ohne einen Termin in den Bürgerbüros vorsprechen konnten. Die engen Wartebereiche in den Bürgerbüros mussten geschlossen werden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Deshalb mussten die Bürger Termine vorab buchen. Diese hat die Verwaltung laut Blocher im 30-Minuten-Takt vergeben. „Damit wollten wir die Besucherströme gezielt lenken.“

Krankheits- und Quarantänefälle

Sowohl 2020 als auch 2021 habe es in den Bürgerbüros jeweils mehr als 200 000 Vorsprachen gegeben. Krankheits- und Quarantänefälle hätten aber zu Personalmangel geführt. Beschäftigte seien an das Gesundheitsamt abgeordnet worden, das habe die Lücken vergrößert. Rechtliche Änderungen im Bundesmelde- und Pass- und Ausweisrecht, durch die sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit erhöhte, hätten die Situation weiter zugespitzt. „Einzelne Bürgerbüros mussten aufgrund personeller Engpässe zeitweise schließen“, so Blocher.

Terminanfragen steigen stark an

Mit Blick auf die kommende Sommersaison und die benötigten Pass- und Ausweisdokumente steigen die Terminanfragen in den Bürgerbüros wieder stark an. „Der Ukrainekrieg wird die nächsten Monate die Bürgerbüros ebenso beanspruchen, weil sich in Dresden ankommende Flüchtlinge bei der Meldebehörde anmelden müssen“, weiß Blocher. Hinzu kommt die Oberbürgermeister-Wahl im Juni, die vom Bürgeramt vorbereitet werden muss. Das Briefwahlbüro wird durch die Beschäftigten der Bürgerbüros besetzt, das führe zu einer weiteren Anspannung der Personalsituation.

