Nach fast 14 Monaten Pandemie erledigen wir viele Dinge im Autopilot: Den Abstand zu Hintermann und Hinterfrau in der Supermarktschlange, das Verstecken von Mund und Nase, die häusliche Wochenendgestaltung. „Vieles ist uns aktuell nicht bewusst“, sagt Mirco Meinel, der als Dresdner Veranstalter besonders unter der Coronakrise leidet. „In zehn Jahren wird das anders sein.“

Damit sich die Dresdner und Dresdnerinnen in zehn Jahren und darüber hinaus noch eine Vorstellung vom pandemischen Leben machen können, sammelt das Stadtarchiv seit Mai 2020 Zeitzeugnisse der Krise. Unter dem Titel „Corona-Erinnerungen für die Ewigkeit“ wurden Privatmenschen und lokale Unternehmen aufgerufen, Materialien aufzuheben und abzugeben.

Von Masken bis Einkaufszettel

Seitdem erreichten das Stadtarchiv rund 11 000 Einzeldokumente von Bürgern und Unternehmen, berichtet Stadtarchivar Thomas Kübler. Die Dresdner brachten Briefe, Fotos, Tagebücher, Videos, Tonaufnahmen und Zeichnungen vorbei, aber natürlich auch Masken. Es sei wichtig, die Menschen während, anstatt nach der Krise aufzurufen, da sie während des Prozesses noch nichts aussortierten, erklärt Kübler. So können auch vermeintliche Nebensächlichkeiten wie Haushalts- und Kochpläne oder Einkaufszettel archiviert werden, die später beispielsweise einen Eindruck vom Familienleben im Coronamodus geben. „Die Dresdner sollen sich in der Sammlung wiederfinden“, sagt Kübler. Das Projekt soll zeigen, wie sich die Pandemie nicht nur auf Wirtschaft und Medizin, sondern auf das Private, auf das Bürgerschaftliche auswirkte.

Pandemie als Meilenstein des letzten Jahrhunderts

Und doch trifft die Krise vor allem auch die Unternehmen. „Es fällt uns schwer, nach vorne zu schauen“, sagt Mirco Meinel von der Dresdner Eventagentur First Class Concept. „Alles kam anders als wir dachten.“ Für ihn gehört die Pandemie neben dem Zweiten Weltkrieg und dem Mauerfall zu den drei Meilensteinen der letzten 100 Jahre. Auch deshalb ist er dem Aufruf gefolgt und übergab dem Dresdner Stadtarchiv seine Zeitzeugnisse der Coronakrise. Neben den für die letztendlich ausgefallene Dinnershow „Mafia Mia“ designten Masken steuerte Meinel sechs Mappen mit Dokumenten bei, die den Weg seines Unternehmens durch das letzte Jahr zeigen - von Corona-Schutzverordnungen bis hin zu Hygienekonzepten.

Sammlung von 20 000 amtlichen Dokumenten

Neben den 11 000 Einreichungen aus privater und Unternehmenshand haben das Stadtarchiv seit Projektbeginn laut eigenen Angaben rund 20 000 amtliche Dokumente von Bund, Land und Stadt erreicht. Was mit der Sammlung am Ende geschieht, ist noch unklar. „An eine Ausstellung denken wir erst einmal nicht. Unser Job ist das Aufbewahren“, sagt Archivar Thomas Kübler und betont, dass es in jedem Fall erst einmal eine Zeit des Abstands von dem Thema Corona brauche.

Das Stadtarchiv sammelt auch weiterhin die Corona-Erinnerungen der Dresdner und Dresdnerinnen. Wer etwas beisteuern will, kann sich per E-Mail an stadtarchiv@dresden.de oder telefonisch unter 0351/488 15 01 melden.

