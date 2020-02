Warum das Blaue Wunder nur 270 Meter richtig blau ist

Dresden

Die Farbe stimmt. Das Geländer am Fußweg trägt das Blau, das das ganze Blaue Wunder eines Tages tragen soll. Fußgänger können den Gehweg jetzt wieder nutzen. Von April bis Dezember 2019 hat das Straßen- und Tiefbauamt den Fußweg zwischen Café Toscana und Körnerplatz sanieren lassen.

Rund 1,5 Millionen Euro hat die Landeshauptstadt investiert. Aus eigenen Mitteln. Fördermittel, wie bei der Sanierung der anderen Gehwegseite des Wahrzeichens, gab es nicht. „Da hat sich der Freistaat noch beteiligt“, sagt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen).

70 Tonnen Strahlschutt

Im Dezember 2019 waren die Bauarbeiter fertig. Aber dann mussten noch die Gerüste und Planen abgebaut werden. „Der Umweltschutz führt dazu, dass es bis zur Eröffnung etwas gedauert hat“, erklärt Straßen- und Tiefbauamtsleiter Robert Franke, „wir mussten alles komplett verpacken, damit keine Partikel in die Luft oder in die Elbe geraten konnten.“

Noch nicht ganz blau: der Fußweg. Quelle: DNN

70 Tonnen Strahlschutt sind angefallen, 270 Meter Geländerkons­truktion haben die Bauleute gestrahlt und danach mit zwei Grundbeschichtungen versehen. Das sind 3700 Quadratmeter Stahloberfläche, die jetzt die richtige Farbe tragen. Und die anderen?

45 Millionen Euro erforderlich, um Brücke auf Vordermann zu bringen

Die Aussichten sind eher trübe. Der Freistaat Sachsen hat signalisiert, kein Geld locker machen zu können für die Sanierung des Blauen Wunders. Nach einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2015 sind 45 Millionen Euro erforderlich, um das technische Denkmal auf Vordermann zu bringen. Wer die Aufwärtsbewegungen des Baukostenindex’ kennt, wird mindestens fünf Millionen dazurechnen.

Eine Summe, die die Landeshauptstadt jetzt aus eigenen Mitteln aufbringen muss. Im schlimmsten Fall. „Wir sind mit dem Freistaat im intensiven Austausch“, erklärt der Baubürgermeister, „das Blaue Wunder hat nicht nur eine Bedeutung für den Straßenverkehr, es ist auch ein Baudenkmal.“ Was vielleicht die Möglichkeit eröffnen könnte, Denkmalschutzfördermittel abzuzweigen, wenn es mit Geldern aus dem Fonds für Straßen- und Brückenbau nicht klappt.

„Standzeit der Gerüste geht ins Geld“

Fakt ist laut Schmidt-Lamontain: Vor 2022 können die Bauarbeiten am Blauen Wunder nicht fortgesetzt werden. Das Straßen- und Tiefbauamt hat einen Bauablauf konzipiert, nach dem immer zwei Fahrspuren für den Verkehr offen bleiben. Es soll mit einem Gerüst und Planen gearbeitet werden, die nach Baufortschritt verschoben werden können. Das hat eine Bauzeit von fünf Jahren zur Folge – was in Jahresscheiben bedeuten würde: neun Millionen Euro pro Jahr müssten für das Blaue Wunder zur Verfügung stehen. Mindestens. „Es ist nicht einfach, das als Landeshauptstadt alleine zu stemmen“, weist Schmidt-Lamontain auf die finanzpolitischen Zwänge hin.

Die Idee, die Jahresscheiben zu strecken und die Bauzeit auf zehn Jahre zu verlängern, funktioniert laut Franke nicht: „Wir haben ja die fünf Jahre bewusst gewählt, um die Verkehrseinschränkungen nicht über Gebühr aufrechterhalten zu müssen.“ Eine längere Bauzeit treibe die Kosten heftig in die Höhe, ergänzt Schmidt-Lamontain: „Die Standzeit der Gerüste geht ins Geld.“

Die Farbe am Blauen Wunder stimmt jetzt auf 270 Metern. Bis die gesamte Konstruktion im frischen Blau erstrahlt, wird noch einiges Wasser die Elbe herabfließen.

Von Thomas Baumann-Hartwig